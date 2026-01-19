日職／擺脫5年前失敗？則本昂大、松本剛FA雙補強左右巨人軍命運
前樂天金鷲隊主力投手則本昂大將加入讀賣巨人隊的新聞傳出，讓大家感受到這個休賽季巨人對補強的渴望。
包括之前從日本火腿隊所獲得的外野手松本剛，巨人隊在今年一口氣補進了2名FA選手，都來自於太平洋聯盟。巨人隊單一年補進兩名FA選手是繼2021年的梶谷隆幸、井納翔一之後，相隔5年再度出現的FA大動作。
5年前的FA雙人補強，由於梶谷隆幸、井納翔一都來自同聯盟的對手球隊橫濱DeNA，因此引起不小的批判聲浪。即使FA市場屬自由競爭，制度上沒有任何問題，不過削弱同聯盟對手的實力意味濃厚，加上巨人隊史第10次單年補進2名FA選手，「邪惡巨人」的風格再現，讓很多人都在座等看巨人隊這次的FA成效。
結果剛完成2019-2020中央聯盟二連霸的巨人軍，經過這次的FA雙人補強，反而在2021年失去王座，掉到第三名，隨後2022-2023年甚至連續兩年落居B級球隊，是巨人軍隊史第一次，導致監督原辰德的3年合約沒有走完就下台一鞠躬，換上元首席教練阿部慎之助接任。而梶谷隆幸雖然在2024年初嚐優勝滋味，不過這一年他只在一軍出賽6場，毫無貢獻，合約走完之後於季後黯然引退。4年期間原本傷勢的疑慮不幸成真，梶谷隆幸只有2023年出賽超過100場，但0.275打擊率、2支全壘打、19分打點只能說表現平平。2020年在橫濱DeNA的19轟、53分打點換來4年8億日圓的複數年合約，但無論個人或巨人團隊，這個補強績效完全不及格。
外號「宇宙人」的右投手井納翔一更慘，與巨人簽下2年2億日圓合約，合計只在一軍出賽12場投10局，拿下1勝1敗、平均防禦率8.10，2022年季後就遭到解約，對於原本備受期待的先發戰力毫無助益。
這次閃電入團的則本昂大日職生涯13個賽季都效力樂天，累積373場出賽，成績120勝99敗，有48次救援成功、14次中繼成功，防禦率3.12。生涯6度入選明星賽，5度摘下洋聯三振王，去年奪下洋聯救援王，實績顯赫不在話下。
巨人軍這次以3年總額13億日圓的大型合約網羅則本昂大，雖然近兩個球季他都轉任後援，不過新球季巨人軍預定將他定位在先發投手角色，今年將邁入36歲再重返先發，還有幾成過去的戰力?球威以及奪三振率逐年下降，是個隱憂。松本剛2年合約總額2億5千萬日圓，巨人希望藉由他補強第一棒、中外野手的位子，不過在2022年拿下洋聯打擊王締造高峰之後，松本剛近年成績逐步下滑，2024年得點圈打擊率0.190，是所有達規定打席數打者中最低，去年賽季打擊率甚至掉到0.188，這些都是不安因子。
巨人軍因為主砲岡本和真赴美發展而需要積極補強的動作不難理解，不過是否會重演5年前的FA雙人補強失敗歷史，將左右2026年巨人軍的命運。
