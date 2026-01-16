楊恩時代正式終結！強森5年磨練飛速成長扶正當鷹王

2024-25年球季，老鷹最終以40勝42敗、東區第9的戰績結束球季，新球季有著健康的強森（Jalen Johnson）與進入第二季的狀元郎里薩歇（Zaccharie Risacher），季前又透過交易找來波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），普遍看好老鷹可以取得比上一季更好的成績，然而老鷹目前僅以20勝23敗同樣排在東區第10，這樣的表現恐怕是管理層難以接受的。

楊恩時代的終結

自從2018被球隊選入後，做為這七年多老鷹球隊的核心代表，楊恩（Trae Young）的成績有目共睹，個人入選四次全明星、一次助攻王、一次年度第三隊，率隊打進三次季後賽和一次東區決賽，或許這個成績不到非常出色，但是這已經是作為一支中游隊伍的亞特蘭大老鷹，在1970年之後50多年來在季後賽走得最遠的一次。

正常來說，以往率隊突破隊史高度的功臣，沒什麼意外通常不太會被放上交易桌，但新球季楊恩出勤率肉眼可見的下滑，尤其他有上場的比賽戰績更是明顯比他缺席的時候差了許多，一向不佳的防守在此時顯得特別刺眼，明顯與整個陣容脫節，球隊核心也已經轉移到前場的強森手上，所以最終老鷹選擇與楊恩分道揚鑣，將楊恩交易到華盛頓巫師隊。

老鷹重新出發。 歐洲新聞圖片社

楊失望的2024狀元里薩歇

進入2020年後，狀元表現不如預期的非常少，甚至可以說除了里薩歇之外，都打出了明星甚至以上的成績，即使2024這一年算是近年少有的選秀小年，但是無論是自己不夠爭氣或是總教練史奈德（Quin Snyder）不愛用，總之里薩歇目前場均10.6分、3.1籃板、1.4助攻的成績顯然明顯不到一般對選秀狀元的期待。

因此日前也傳出，老鷹有可能在季中尋求將里薩歇交易出去的風聲存在，不過以里薩歇目前打出的成績，或許不會拿到太好的報價，就看老鷹究竟是要趁著還可以賣潛力的年紀、多少還有一定的剩餘價值時趕緊出場，還是繼續持有里薩歇期待他順利進化了。

楊強森的進化

相對於被交易的楊恩和稍嫌失望的里薩歇，本季的強森（Jalen Johnson）終於迎來了他的生涯年，繳出場均23.7分、10.3籃板、8.3助攻全部創下生涯新高的帳面數據，成為老鷹實質上的第一人，但由於他和楊恩持球的體系完全不同，也導致兩人很難打出一加一大於二的效果，因此老鷹最後選擇了身材較為突出、防守缺陷也比較少的強森做為新時代的核心人選。

強森。 美聯社

而在楊恩的交易之後，從巫師換來的麥凱倫（CJ McCollum）主要著眼的就是他的到期約，沒意外的話雙方應該不會合作很久，甚至有一定可能性會讓麥凱倫在交易截止日後就進入買斷市場，而6呎6吋的搖擺人基斯佩特（Corey Kispert）則是據傳老鷹在這筆交易中指名索要的球員，目前剩餘四年約5400萬的合約可以一路控制到2029年，期待能成為老鷹倚賴的板凳射手。

而老鷹真正期待的未來，可能是2026選秀會他們持有的鵜鶘首輪，有機會在這個被譽為2003年後最強的選秀年份，選到能和強森一起扛起老鷹未來、甚至是新時代的王牌，進入後楊恩時代，球隊即將迎來重整，或許經過一段時間的蟄伏，能等到老鷹振翅高飛的一天。

楊恩加入巫師。 路透社