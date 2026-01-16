金塊這下慘了？少了約柯奇 球隊卻沒有完蛋「救世主」是他

12月30日對熱火一戰，金塊中鋒約柯奇撞傷膝蓋倒下，約柯奇至少需要休養四周後再觀察何時能復出。

約柯奇傷停前出賽32場，場均29.6分、12.2籃板、11助攻，接近賽季大三元完美表現，投籃命中率6成，三分命中率4成35都是生涯最佳，沒有意外的話，約柯奇很可能要搶走生涯第四座年度最有價值球員(MVP)。

約柯奇傷停至少四周，金塊先發前鋒葛登上半季傷病不斷只打了18場，先發得分後衛布勞恩因傷也只出賽14場，幾乎所有人都認為「金塊這下慘了」。

還好金塊有45歲年輕艾德曼(David Adelman)，艾德曼成了金塊救世主，他的執教能力和用人，也是年度MVP等級。

45歲年輕教頭艾德曼成了金塊救世主，他的執教能力和用人，也是年度MVP等級。 路透

艾德曼上季在金塊例行賽剩下3場比賽時接手，金塊毫無預警開除總冠軍級別教練馬龍(Mike Malone)，全世界都搞不清楚金塊高層為做做出這樣的決策和決定，並扶正助理教練艾德曼。

上季季後賽艾德曼帶領金塊連續兩輪打滿七場，第一輪搶七成功，4：3淘汰快艇，第二輪搶七失手，3：4被雷霆淘汰。

對雷霆系列賽金塊太慢進入狀況，當金塊系列賽陷入2：3沒有退路時，所有人都認為金塊大勢已去

儘管如此，艾德曼執教能力和表現還是不受重視，大多數人都認為金塊底氣和實都是馬龍教練留下的資產，以及約柯奇無比龐大的比賽影響力。

當馬龍在電視球評新工作用力抨擊湖人教練瑞迪克，不該那麼多次公開他不滿湖人球員情緒時，艾德曼悄悄在金塊建立自己威望和執教文化。

金塊教頭用人更大膽，果決挖掘前鋒華森(8號)潛能。 法新社

艾德曼用人更大膽，果決挖掘前鋒華森潛能，給一向打手氣哈德威更多自由出手空間，上季連基本輪換都上不去的後衛皮克特、前鋒瓊斯等年輕球員都能進入金塊主要輪換陣容，屢屢軍奇兵和神來一筆作用。

金塊今年在穆雷缺陣、約柯奇傷停情況下都能贏球，核心主力經常2-3個傷停，但艾德曼就是能靠二線、三線球員上來打天下，贏下一場又一場不可思議比賽。

沒有約柯奇、沒有先發得分後衛布勞恩，小前鋒強森也不能打，主要輪換缺三個先發主力，金塊仍以118：109輕取獨行俠，28勝13敗戰績擠下馬刺，西區排名第二，僅次雷霆。

金塊目前在進攻效率上表現驚人。

在穆雷(右)平均25.6分帶領下，金塊目前在進攻效率上表現驚人。 路透

進攻效率聯盟第一、投籃命中率5成02聯盟第一、三分命中率4成02還是第一，場均失誤12.3次第三低。

儘管金塊今年防守表現並不理想，防守效率排在聯盟第26(倒數第五)並沒有成為絆腳石，金塊近七成勝率和上半季輪換主力傷病太多，一點都沒有影響金塊戰力和韌性。

艾德曼帶領的金塊，跟馬龍執教帶隊奪冠的金塊已經有很大不同。

新金塊不再依靠核心球星支撐才能贏球，陣容深度被艾德曼挖掘出來，角色球員更有信心，年輕球員帶來能量，團隊進攻更符合金塊約柯奇高位發牌打法和更多傳切效率，這支金塊煥然一新。

金塊教頭艾德曼(右)，在球場上指揮葛登。 法新社

今年NBA打出太多沒有名氣的王牌教練，金塊教練艾德曼是一個，活塞教練比克斯塔夫是一個，太陽教練奧特和馬刺教練強森執教表現都讓人刮目相看。

艾德曼是約柯奇傷停四周陰影下的金塊新救世主，你以為如何。