關鍵的一年！小熊終於下重本 簽布萊格曼當基石

芝加哥小熊隊身為美國第三大城的看板球隊，作風卻和洋基、大都會和道奇等豪門球隊不同，向來都對大聯盟的豪華稅避之唯恐不及，他們在2023和24年都得付稅金，但2025年把薪資總和砍到2億4100萬以下，以免要支付50趴的稅金。這種做法讓很多小熊迷覺得無法接受，直到這禮拜他們突然下重手，以5年1億7500萬，平均年薪3500萬簽下布萊格曼(Alex Bregman)，而且合約結束時，布萊格曼已經36歲了。以平均年薪來說，這是歷史上三壘手並列第二高，追平了當年天使給倫登(Anthony Rendon)的價碼，僅次布萊格曼自己去年在紅襪隊的紀錄。

布萊格曼上季在波士頓如同雲霄飛車，賽季前51場能健康出賽，繳出2成99打擊率，OPS.938的優異成績，隻手提攜紅襪隊，但嚴重的股四頭肌傷勢，讓他缺席了一個多月，當布萊格曼歸陣時，已經不是同一個人，最後31場比賽，他打擊率只剩1成80。如果布萊格曼生涯走勢如同倫登或布萊恩(Kris Bryant)，那小熊隊就慘賠。但小熊有樂觀的理由，因為布萊格曼是個能控制好球帶、把球打進場內、防守能力超群、有決心有耐力，更是休息區的領袖，當一個明星球員還能兼具膠水人角色時，這支球隊肯定凝聚力超強。而且布萊格曼的生涯軌跡極為穩定，在十個賽季中，他的OPS+沒有低於113過，而且自2017後年年有季後賽打。

小熊隊簽下布萊格曼，或許可讓損失塔克(圖)的害減至最小。 路透

有人認為太空人和紅襪的主場對布萊格曼這場拉打型的右打者比較有利，但他生涯的客場全壘打數和攻擊指數都比主場還好，所以瑞格利球場(小熊主場)不會造成布萊格曼的長打能力消失，而小熊也因為布萊格曼的加入，讓去年三振率已經排第六好的打線更像藍鳥隊那種低三振、高打擊率的型態。布萊格曼雖然佔住三壘位置，但小熊隊可以把二年級生蕭爾(Matt Shaw)轉成超級工具人的角色，並且設法留下當家二壘手霍納(Nico Hoerner)，讓損失塔克(Kyle Tucker)的傷害降到最小。

小熊隊其實在去年就想要網羅布萊格曼，但當時老闆的小氣習性未改，只願意提供一紙四年1億1500萬的合約，馬上被布萊格曼的經紀人波洛斯(Scott Boras)打槍，轉頭接受紅襪隊三年1億2000萬美金，還附帶逃脫條款的條件。根據運動家網站的報導，有個小熊球員在去年開季不久某場勝利後，就曾經感嘆『如果我們有簽到布萊格曼，那我們就超強的啦。』

紅襪少主安東尼(左)說他在菜鳥球季能打得好，最大功臣就是布萊格曼(右)。 路透

紅襪少主安東尼（Roman Anthony）說他在菜鳥球季能打得好，最大功臣就是布萊格曼，因為這位老將毫不吝惜分享他的經驗，讓安東尼少走很多冤枉路。紅襪的投手們也超愛布萊格曼，他總會以打者的觀點，提出他會如何攻略投手的球路，讓許多投手受益良多。小熊隊年輕的選手們如PCA，未來也要把握機會，從這個棒球大師身上挖寶。

2026年對小熊來說是非常關鍵的一年，不只是他們上次奪冠的十週年慶，也可能是他們這批球員同隊的最後一年，在2027年時就只剩布萊格曼、游擊手史旺森(Dansby Swanson)和救援投手麥頓(Phil Maton)手上還有保證約，大批年輕或資深球員都要投身自由球員市場，加上小熊隊的農場陣容並不傑出，無法馬上銜接，2026年若小熊沒交出好成績，那瑞格利球場的球迷又得等上好幾年了。