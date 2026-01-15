從陳偉殷、張育成到鄧愷威 球迷對婉拒WBC國家隊漸有同理心

球員徵召向來是國際賽開打前的重頭戲，如果順利自然對國家隊戰力有很大的幫助，經典賽開打在即，中華隊今年同樣在球員徵召上遇到了一些問題，首先是鄧愷威表態不參加。

鄧愷威連兩年都有在大聯盟出賽的紀錄，前年4場出賽，沒有先發，投11局，防禦率逼近10，去年出賽8場，7場先發，投球局數增加到近30局，防禦率6.37，雖然成績還不太理想，也不算站穩大聯盟，但已有明顯進步。

今年是鄧愷威的關鍵年，甚至可能決定往後大聯盟之路能走多遠，完整春訓在此時對他來說，絕對比提早開機打經典賽更加重要，即使參加國家隊的意願強烈，還是必須忍痛做出決斷，少掉鄧愷威對中華隊當然是一大傷害，畢竟他是去年唯一上過大聯盟的台灣投手，如此一來，中華隊以徐若熙加上古林睿煬全力拚戰南韓的預期性就更高了。

鄧愷威23年曾參加過經典賽，但今年因生涯發展婉拒中華隊徵召。 聯合報系資料照

接著是以自由球員身分轉戰台鋼的黃子鵬，黃子鵬以百萬月薪加入台鋼，雖未明確表態不打經典賽，在加盟記者會上卻指出首要目標是融入新團隊，並完整參與春訓，委婉透露不參加國家隊，低肩側投的黃子鵬向來是中華隊對付中南美洲球隊的最佳利器，在12強接連對戰多明尼加、古巴及委內瑞拉等國表現都不俗，這次預賽雖沒有這些國家，但少了一名穩定的先發投手對中華隊影響同樣不小。

剛與樂天完成續約的林立，因傷決定退出本屆經典賽，林立曾打過23年經典賽，該屆交出455的打擊三圍，前年的12強也有3成以上的打擊及上壘率，長打率超過4成，是台灣能拿下12強冠軍的重要功臣，去年球季雖然仍有3成44的高打擊，但因左膝及其他傷勢僅出賽73場，簽下大約後，想要維持身體狀況為球隊打拼而婉拒國家隊合情合理。

剛與樂天完成續約的林立，因傷決定退出本屆經典賽。 聯合報系資料照

除了上述3人外，同樣是去年12強成員的陳冠宇、陳柏清，以及樂天終結者朱承洋，先前就已婉拒加入中華隊，旅美投手林振偉因為傷勢較多而未被球團放行參賽，也許之後還會有忍痛放棄經典賽的球員出現，如去年初連打兩次國際大賽完又接著拼戰一個球季的陳傑憲，身體狀況也還在調整。

去年3月宣布引退的陳偉殷，在12年加入金鶯、大聯盟首季時就投了192局，前一年還效力中日時，一二軍再包含季後賽總共也投了200局左右，13年初在膝傷未康復，且希望參加完整春訓的情況下婉拒經典賽中華隊的徵召；17年經典賽前一年7月左肘扭傷而休養至季末才復出，導致成績不理想，中斷連2年10勝以上的紀錄，防禦率也飆升到4.96，球團為了保護他因此決定不放行參賽，雖然後來該季還是因傷而僅出賽9場就是。

雖然23年曾婉拒加入中華隊，張育成後來仍決定打經典賽，也交出優異表現。 聯合報系資料照

目前效力中職富邦悍將的張育成，則是在23年經典賽被中華隊徵召時婉拒，張育成13年加盟印地安人，19年首度登上大聯盟，22年季中三度被放入指定讓渡名單內，季後未獲續約，成為自由球員，在接獲中華隊通知後，以要全力備戰新賽季為由婉拒，身為一個還沒有找到新東家的球員，這是非常正當的理由，不過張育成仍在5年列管期間內，不同於陳偉殷已不受兵役限制，但兩人當時都身處生涯中的關鍵時刻，婉拒卻讓批評如潮水般湧來，即使張育成之後決定加入中華隊，並且在經典賽交出超優質表現，這件事還是會被拿來討論。

幸好經過近年的幾次國際大賽下來，球迷漸漸能體諒球員因個人生涯及身體狀況而婉拒國家隊，像這次鄧愷威因生涯考量婉拒後，就已經不再有太多的批評聲浪，更不用說滿身是傷的林立，取而代之的是鼓勵及祝福，台灣的球迷越來越有同理心了。