羅瑞也帶不走的靈魂！沒外線的暴龍用「泥淖戰」統治東區

在多倫多暴龍隊主場的走廊上，前暴龍隊傳奇球星羅瑞（Kyle Lowry）正看著這群穿著暴龍球衣的年輕人，臉上露出了淺淺的微笑。儘管他現在身披76人戰袍，但他深知這支球隊的靈魂；那種在最困苦、最艱難的對抗中榨乾每一滴汗水去贏球的執著，正在由新一代的球員們悄悄地接手。

當2025-26賽季開打前，球評們紛紛將暴龍列入「重建觀察名單」，沒人料到這支平均年紀不到25歲的球隊會在1月中旬穩居東區前四。即便新龍王巴恩斯（Scottie Barnes）在全明星票選初期不算亮眼，但暴龍隊用戰績證明：「他們不需要選票的肯定，只需要場上的統治力。」

本季暴龍的「全面進化」由巴恩斯領銜，在對陣勇士的史詩級對決中，他繳出23分、25籃板、10助攻的怪獸數據，與約柯奇（Nikola Jokic）並肩成為聯盟45年來唯二達成此成就的球員。在總教練嘉柯維奇（Darko Rajakovic）的戰術版上，巴恩斯也成為了場上最全能的「防守核心」。

暴龍隊巴恩斯(左)本季總移動距離位居聯盟前列，作量堪稱「北境鐵人」。 美聯社

最令人驚豔的莫過於在防守端上極致的統治力，不僅累積100次以上的抄截加阻攻領跑全聯盟，頻頻的擾斷更讓對手感到窒息。但數據之外，他在場上的存在感更加驚人：當他守在罰球線附近時，強大的覆蓋範圍能隨時撲向45度角的擋拆，壓迫後又迅速回位，將區域聯防的三守二優勢發揮得淋漓盡致。作為最後一道防線，他敏銳的判斷力能精準捕捉切入者的節奏，即使在低位與大個子爭搶，他也能憑藉力量卡住前側的位置，徹底封鎖傳球路徑，搭配上他的體能與拚勁，本季總移動距離位居聯盟前列，對於一名有近四分之一時間要在禁區肉搏的球員來說，這份工作量堪稱「北境鐵人」。

在巴恩斯建立的防守體系下，希德（Jamal Shead）則延續了這種打死不退的強悍。在對陣76人的背靠背首戰中，這位本季僅第二次先發的二年級後衛狂砍生涯新高22分。其中 第四節讀秒階段，他接應新秀莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）的切入妙傳，以一記單腳騎馬射箭將比賽強行拖入延長。希德賽後雖然對這球意外落到自己手中感到驚訝，但他隨即展現出「Big12」年度最佳球員的高心理素質，不僅在延長賽關鍵時刻命中續命三分，半場結束前更以6呎1吋的身高上演震撼全場的快攻補扣。

暴龍隊「侵略性優於數據」的文化，也體現二輪秀出身的瑪穆克雷斯維里(左)身上。 新華社

​這種「侵略性優於數據」的文化，也體現二輪秀出身的瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）身上。過去他常因二輪秀的身分，對自己有相當高的要求，但在總教練嘉柯維奇的重用與信任下，他學會放下包袱、擁抱挫折。心態轉變後，表現反而更全面，在對陣老鷹時便繳出13分、12籃板、8助攻的準大三元成績單。

即便在主戰中鋒伯爾特（Jakob Poeltl） 因傷缺陣的比賽裡，暴龍硬是靠著全聯盟第六的防守挺了過來。本季即便在三分球命中率低於26%的情況下，暴龍硬是拿下了7勝1敗的驚人戰績。而在擊敗費城的這一晚，這種邏輯被發揮到了極致，他們整場從對手失誤中搾取了高達23分的轉換得分，並讓馬丁（Alijah Martin）這種在二輪末段挖掘出的防守悍將，敢在最後35秒對著全明星馬克西（Tyrese Maxey）咆哮。這場北境精神的復辟，讓他們成了一支誰都不想在季後賽碰到的硬漢球隊。