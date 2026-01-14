旅外助拳造就內野好手盛況空前 WBC中華隊怎麼選都會有遺珠

新的一年到來，中華職棒各隊的補強大致告一段落，僅剩外援還有待228大限後，可能有些異動。棒球界的目光，開始轉向3月將進行的第六屆世界棒球經典賽，中華隊也將於1月15日展開集訓。

雖然名單暫未對外公佈，但各種猜測已是眾說紛紜，目前已經確定的有鄧愷威、黃子鵬及林立婉拒參賽，旅美火球男林振瑋則是球團不放人。另外2024年世界12強賽，扛起台灣王牌的林昱珉，則可能受到用球數限制。雖還有莊陳仲敖、林維恩、沙子宸、徐若熙、古林睿煬等好手，但他們畢竟小聯盟僅有1A及2A，或是尚未站穩日職一軍，要面對層級更高的對手，缺少大咖總是令人稍嫌擔憂。

內野手的組訓就預料將順利許多，不但人選眾多，有機會可以組成3A以上的陣容。其中最值得令球迷期待的，則是現效力芝加哥小熊隊3A，去年才被提及具有台灣血統的龍恩(Jonathon Long)。上個賽季他繳出0.305/0.404/0.479的成績，並有20轟的演出，獲得小聯盟年度最佳球員。他主要防守位置為一壘，但也可以支援三壘及外野，而且他有強力意願披上中華隊戰袍，將會是中心打者及邊角重要的球員。

效力於底特律老虎隊3A的李灝宇，則是每次國際賽都被提及的人選，但先前因背傷無緣世界12強賽，又受球團因素未能參加經典賽資格賽。上個賽季他繳出0.243/0.342/0.406，並有14轟，雖然打擊較不穩定，但具有長打火力。他可以防守二壘及三壘，而且也有腳程，將同樣是前段棒次或中心打者的人選。

目前恢復自由身的鄭宗哲，他去年曾短暫登上大聯盟，也是前一屆經典賽的國手，當時他還繳出3成以上的打擊率，是當屆亮點球員之一。上個賽季他繳出0.209/0.307/0.271的成績，重點是他的速度極快，盜壘能力佳，將會是前段棒次人選。另外他的守備多樣性，主要擔當二、游防區，必要時還可以支應三壘，是內野活棋。

2023年經典賽時，繳出0.938誇張長打率，一戰成為國防部長的張育成，勢必也會是這次名單之一。他具有大聯盟20轟的資歷，返台發展後，雖受到變化球的伺候，加上傷勢影響表現不如預期，但復出後仍繳出不錯的長打火力。而且他內野四個位置都能勝任，也有一定的腳程，很難想像教練團會割捨他。

林子偉內野所有位置都能防守，甚至還可以支援外野，以往還有擔任投手及捕手紀錄，同樣是現在少有大聯盟資歷的球員。雖然近年他的打擊狀況下滑，但他在去年資格賽時，靠著選球功力，選到8次四死球保送，在關鍵時刻總能用不同方法貢獻，他被看重的將會是經驗，及多功能的守備位置。

不只有5位3A以上資歷，而且幾乎都是多功能的內野手，另外還有其他幾位好手。江坤宇連續拿下6座金手套，及蟬聯5次最佳游擊手，前次世界12強賽繳出0.292/0.393/0.542的成績，攻守俱佳的人選。還有去年中職打擊王吳念庭，過去也有旅外及國際賽經驗，可做為邊角防守的另一個選擇。

這上面提到都是本次經典賽有機會出賽的球員，還不包含世界12強賽及經典賽資格賽的國手張政禹、李凱威、岳東華、潘傑楷、朱育賢、王博玄、曾子祐、李宗賢等人。內野好手實在太多，展現罕見盛世，真的怎麼選都會有遺珠，就看教練團如何抉擇了！