日職／軟銀火腿爭霸、西武重塑打線 三中職台將有關鍵任務

隨著2026年的到來，日職各球團的補強動作差不多來到一定階段，新球季陣容雛形大致有個方向。雖說各隊都有不少動作，但以洋聯六隊比較而言，西武和日本火腿可說是補強相對成功的隊伍。這兩隊除了剛好都有中職選手加盟以外，另外還有想要拼冠軍和季後賽的強烈企圖心，連帶可能使得幾位臺灣選手的表現可能更加關鍵。

說到近幾年日職FA市場，多數球迷一定都有著福岡軟銀鷹特別強勢的印象。然而在這個休賽季，軟銀的補強卻不像過往印象般順利。即便軟銀對多位擁有日職實績的洋將頗感興趣，但最終幾乎都鎩羽而歸。其中最讓人意外的，或許是去年十二月一度傳出幾乎要簽下的前阪神洋投杜普蘭提爾（Jon Duplantier），最後竟然去了橫濱DeNA海灣之星。其他兩位重點洋投凱伊（Anthony Kay）和傑克遜（Andre Jackson），則分別轉戰大聯盟芝加哥白襪隊和千葉羅德海洋隊。

軟銀不只沒多添幾位新洋投戰力，連2023年起三個球季貢獻38勝，吃局數能力極強的主力先發有原航平，都選擇回到老東家日本火腿隊。且由於有原並非行使FA轉隊，使得軟銀也拿不到補償人選。既然投手戰力受挫，也代表特別重金禮聘徐若熙，或許在這支衛冕隊裡角色會更吃重。

有原航平離開軟銀，重回老東家日本火腿，讓徐若熙角色可能會更吃重。 美聯社

至於目標擺在打倒軟銀，力拼洋聯優勝的日本火腿，在先發人才濟濟的情況下，還成功請回有原，可說是注入一劑強心針。即便在最理想的狀態下，日本火腿可以排出超過十位以上的先發投手，但從2025年的表現來看，日本火腿的輪值也不是沒有隱憂。去年日本火腿投手群在明星賽前防禦率僅2.25，但下半球季卻漲到3.01。特別像是山崎福也、加藤貴之兩位技巧派左投，以及金村尚真等人，在球季後段都下滑的特別明顯。

因此，如果有原能夠持續像這幾年一樣穩定發揮，和伊藤大海吃掉大量優質局數，肯定能減輕先發於末尾崩盤的風險。而2025年賽季受傷的古林睿煬，相信在季後賽臨危授命的好表現，對於在新球季爭取先發地位會有所幫助，但重點依然在於是否能夠維持健康，投滿整季做出貢獻。

古林在季後賽繳出好表現是加分，但要想辦法維持整季健康

而稱得上比日本火腿補強動作更多的，那大概就是埼玉西武獅了。過去由於母企業不算特別會砸錢，加上西武巨蛋的惡劣環境，使得他們往往是戰力流失的那一方。但今年西武一口氣簽下桑原將志和石井一成兩位FA球員，又網羅了林安可和卡納里奧（Alexander Canario），明顯在針對攻擊層面進行改善。

這幾年來投手較為強勢，但打擊比較貧弱的西武，本來野手就在進行世代交替，也確實出現像是西川愛也、渡部聖彌等等有繳出一定成績，讓人看到希望的新世代成員。之所以簽下林安可，主要肯定是寄望他的長打砲火能力，如果能夠適應日職，加上其他年輕打者持續成長，以及桑原這些有經驗的新成員，或許真有機會能夠打出破壞力，以火力掩護王牌今井離隊的損失，力拼2022年以來的季後賽名額。

西武在休賽季改當買家，簽下桑原将志等多位打者改造打線。 西武隊官方臉書

除了這三隊以外，其他還有像是樂天簽下前田健太，以及前述羅德簽下傑克遜等等的補強，洋聯這個季末有不少球隊都進行了戰力提升。就現有陣容來看，軟銀和日本火腿依然是最可能爭冠的球隊，雙方去年只差了4.5場勝差，但因為有原轉隊此消彼長，有可能會縮短兩隊差距。而本來第五名的西武，既然一反常態大肆補強，目標也至少瞄準A段班之列。既然如此，已經投出一定實績的古林睿煬，以及簽下不小合約的林安可和徐若熙，或許都將在新賽季身負重任。