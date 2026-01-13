季初強勢火箭突然失速3連敗 一個杜蘭特很難拯救還是要修補

火箭98：111不敵國王，吞下3連敗，西區排名掉到第七，也難怪火箭王牌杜蘭特上一戰被拓荒者第四節打出34：15反撲逆轉勝，氣得在板凳區怒摔水瓶。

杜蘭特表現依舊犀利搶眼，各種進攻手段和得分方式無人能擋，但帶不出火箭戰績和戰力，杜蘭特情緒有點失控。

火箭最近5戰4敗，近五戰三分命中率僅2成3，三分手感和外線投籃慘不忍睹，22勝14敗戰績掉到西區第七。2025年6月把杜蘭特交易送到火箭的太陽最近3連勝，24勝15敗戰績上升西區第六。

誰都想不到太陽買斷比爾、送走杜蘭特、菜鳥新教練奧特走馬上陣立馬翻身，成為西區新貴和季後賽潛力股，去年夏天吞下大力丸，迎進杜蘭特補強進攻火力的火箭戰績不升反降，對比強烈。

太陽上季是深陷泥沼又難救的爛隊，36勝46敗連季後賽附加賽西區第10都沾不上邊。火箭上季西區第二，戰績52勝30敗，就缺一個王牌得分球星和三分外線火力。

當火箭透過交易獲得杜蘭特，全球專家、球迷普遍看好火箭將迅速成為爭冠前三熱門球隊。

太陽隊布魯克斯(出手者)目前場均21.3分，打出生涯最好一季，成為太陽第二得分手和防守、球隊能量領航員。 路透

上半季戰績和排名顯示，太陽去年夏天「一換八」送走杜蘭特反而是交易大贏家，太陽從火箭手裡拿到後衛格林、前鋒布魯克斯，一首輪和五次輪，布魯克斯目前場均21.3分，打出生涯最好一季，成為太陽第二得分手和防守、球隊能量領航員。

尢其是布魯克斯，場外囂張、場上張狂，隊內訓練根本就把隊友當季後賽實戰在打，這種百分百專注打死不退性格，強大身體對抗努力防守，已經成為太陽精神領袖和球隊指標。

最近二負拓荒者再輸國王，吞下3連敗，火箭教練尤多卡為連敗做出結論，「跟上場比賽第四節被拓荒者逆轉一樣，我們太軟。」

火箭為了杜蘭特失去布魯克斯，沒想到連火箭賴以生存和贏球的強悍防守態度也跟著失去大半。

杜蘭特加入火箭打得非常出色，今年球季在火箭場均26.2分，投籃命中率5成2，三分命中率4成，仍是聯盟首席得分關鍵殺手，最近五戰場均29.8分、7.2籃板、5.4助攻，無可挑剔。但火箭其他隊友投籃手感低迷，加上先發中鋒森根腳踝扭傷缺陣4場，多少影響球隊戰術策應和牽制力，近5戰4敗，連續輸給勝率低於五成對手，完整反映出球隊眼前危機。

火箭需要森根(右)在半場攻防中發揮牽制力，否則進攻體系很難打開局面。 法新社

1、杜蘭特仍是精英進攻武器，但中鋒森根才是火箭最重要核心中堅，森根強大防守、籃板和禁區、策應都是火箭團隊第一軸心，沒有森根在低位進攻，高位發牌，在半場攻防中發揮牽制力，火箭進攻體系很難打開局面。

2、少了森根居中策應、牽制，杜蘭特打得更加辛苦，一旦杜蘭特第四節初在板凳調整休息2-3分鐘，場上戰局很容易失控。

3、火箭三名主要角色球員前鋒史密斯、伊森和板凳第一射手謝普得最近五戰手感和投籃都陷入低迷，三分命中率低於三成，進攻火力只剩一半，空檔把握性太低，比賽節奏受阻。

杜蘭特(左)可以幫助火箭成為更有競爭力球隊，但幾名主要角色球員經驗太嫩。 法新社

杜蘭特可以幫助火箭成為更有競爭力球隊，杜蘭特帶來單打、高效得分、三分火力和比賽創造力。但火箭幾名主要角色球員經驗太嫩、投籃不穩，加上持球創造力有限，一旦空檔球投不進，進攻不穩直接影響防守，火箭各種殘缺依舊浮現。

2月5日球員交易截止日前，火箭需要進行小修小補，西區排名掉到第七，火箭已經失去從容自在空間。