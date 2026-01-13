有原航平回歸火腿牽動兩人發展 古林及徐若熙應審慎面對WBC

去年季後日職同樣有多位球員轉投他隊，其中最大咖的就是有原航平，有原在20年季後利用入札制度前往美國，在遊騎兵2年只出賽15場拿到3勝，23年初宣布返日加入軟銀，首季先發17場投出10勝5敗的成績，證明自己在日本仍有一定的宰制力，接下來2季都先發26場，都以14勝蟬聯洋聯勝投王，24年的182又2/3局也是聯盟最多，不只耐投還有壓制力。

與軟銀的3年合約在季後到期，有原以重回美國為目標離隊，最終選擇回到赴美前的老東家火腿，這個決定對於洋聯本季的戰績會有明顯的影響，畢竟軟銀及火腿近2年的戰績都不錯，更是上季洋聯前2名，勝差只有4.5場，連2年的勝投王有原離隊後，對軟銀來說，約180局、14勝的缺口要誰來補？另一方面火腿獲得前王牌回歸，對於今年要拿下聯盟優勝更有信心，先不論軟銀火腿兩隊戰力消長，有原的180局直接牽動到台灣2名旅日投手古林睿煬及徐若熙今年的上場機會。

古林去年季後賽傷癒復出，讓火腿避免提前被淘汰。 火腿隊官方臉書

首先是被衝擊到的一方，也就是古林，火腿去年總共有12人在一軍先發過，其中伊藤大海、北山亘基、加藤貴之、山崎福也、達孝太都先發超過15場，算是主力輪值，伊藤是目前火腿的王牌，今年拿下勝投王及澤村賞，北山則是洋聯防禦率第2名，有原回到火腿後，當然是主力輪值一員，新庄剛志監督就已明確表示今年主場開幕戰就是由有原先發。

這樣主力輪值就已經多達6人，還有包括金村尚真、福島蓮、柴田獅子、細野晴希等在去年先發表現不差的年輕投手，他們的防禦率都在3以下，先發投手之多讓新庄監督表示腦海中已有11名先發投手人選，一定也包括古林，古林去年雖然因傷只出賽7場，傷癒復出後馬上在關鍵季後賽先發好投，把火腿從淘汰邊緣拯救回來，當然是備受重視的先發投手，只不過在能投180局的有原加入後，即使與影響古林的洋將名額沒關係，但本土投手陣容強大到不需要洋投的情況在日職很常見，古林上場時間被排擠是可預期的，甚至連證明自己能站穩一軍的時間都不會太多。

有原航平去年季後宣佈重回老東家火腿。 火腿隊官方臉書

軟銀在失去有原後，對於球隊戰力是極大的傷害，對年輕投手們卻是千載難逢的機會，除了原本就的主力先發輪值，如莫尼洛（Livan Moinelo）、上沢直之、大關友久之外，剩下的先發空缺要由大津亮介、松本晴及前田純這3名上季先發10場以上的年輕投手填補，還有23年第一指名，上季有2次先發的20歲小將前田悠伍，也應有再度在一軍先發的機會，當然，以大型合約加盟軟銀的徐若熙，更被期待。

在旅日的第一年就有180局的缺口需要幫忙填補，對徐若熙來說是絕佳的機會，這個缺口要由上述幾名年輕投手1人獨自或2人都不太可能，徐若熙必定會是補洞的團隊之一，加上軟銀日前爭取杜普蘭提爾（Jon Duplantier）失利，隊上另一名先發型洋投史都華（Carter Stewart Jr.）能否復活尚在未知之天，又是另一個利多，舞台已經準備好了，就等著徐若熙登上投手丘演出。

味全替徐若熙在10日舉辦球迷歡送會。 聯合報系資料照

有原的180局牽動著古林及徐若熙的未來發展，古林的上場時間可能被壓縮，而另一方有著大量局數空缺等著徐若熙來補，2人身在不同處境但唯一相同的就是要維持身體健康，畢竟2人過往都有傷病史，古林甚至在去年旅日首季就已因傷缺陣數月，無法容許再出狀況，徐若熙在去年初的經典賽資格賽也因傷直到最後才上場，目前軟銀及火腿都傾向同意2人參賽，不過球員自己還是得審慎面對經典賽。