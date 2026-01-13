大聯盟與中華隊兩難 為何「完整春訓」才是鄧愷威唯一選擇？

﻿

身為支持中華隊的粉絲，我期待鄧愷威披掛國家隊球衣登板，但以他在舊金山巨人隊打拼多年的境況，我覺得鄧愷威婉拒參戰2026年WBC經典賽的決定正確，這是非常理性且符合生涯規劃的決定。以數據分析的角度看，此舉對他爭取在巨人隊的先發輪值或長中繼，具有正向幫助。

WBC與大聯盟春訓撞期，是長久影響球員參戰意願的變因，理由不外乎調整機制時間表、WBC對投手的實質影響先例。為什麼按正常節奏參與「完整春訓」對鄧愷威至關重要？對一位處於大聯盟邊緣的球員而言，春訓具備修正機制與展示穩定等意義，而WBC的參戰目標是在短期燃燒、高強度拼輸贏，一樣在打棒球但在生理準備週期衝突。

鄧愷威的個人宣言很有誠意，亦透露他瞭解自身處境，此時應該關注於面對漫長例行賽的調整，而不是短短幾周實戰輸出，過去兩年鄧愷威場上的問題不在球威（Stuff），而在於控球。這個毛病，就需要春訓接受投手教練微調。球員在春訓熱身賽投保送是做調整，但在WBC短期賽事保送會是災難，譬如他2023年經典賽對巴拿馬的內容。為了避免脫離狀態、站穩26人名單，鄧愷威留在春訓基地是最佳解。

根據過去幾屆WBC的追蹤數據，許多在例行賽提前開機的投手，隨後的例行賽常出現所謂的「WBC 宿醉(WBC Hangover)」狀況，圖為鄧愷威大聯盟比賽時狀況。 美聯社

再探討投手何以不鼓勵參賽，這可從前輩案例看出端倪。根據過去幾屆WBC的追蹤數據，許多在例行賽提前開機的投手，隨後的例行賽常出現所謂的「WBC 宿醉(WBC Hangover)」，提早投球疲勞、球速下降抑或控球走鐘。幾個例子，2023年WBC後，幾位著名的頂級投手數據下滑。林恩(Lance Lynn)2022年防禦率 3.99、獨立防禦率(FIP)3.82，2023年打完美國隊歸建防禦率暴增至 5.73、獨立防禦率 5.53，他的被全壘打率(HR/9)暴增，過早的高張力投球導致例行賽中後段續航力不足，被長打率上升。同樣窘狀一樣發生在溫恩萊特(Adam Wainwright)身上，2022年防禦率是 3.71， 預期防禦率(xERA)4.54，打完WBC進傷兵名單，再登板變防禦率7.40的投手球速下滑，高齡又提前開機，整季無法找回放球點，最終選擇退休。

這症頭並非美國隊專利，代表多明尼加參戰的塞揚獎投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara），出戰WBC前一季防禦率2.28，再回邁阿密報到後變防禦率 4.14、獨立防禦率4.03的凡人，整季均陷入掙扎，最終還進開刀房做韌帶置換手術你也許會說，鄧愷威不會那麼極端案例吧？問題是他算名單邊緣，還有很多3A的潛力新秀跟他爭奪名單，沒有賭一把的機會。過往體育媒體也有專欄探討，歷年參戰WBC的投手在同一年4月防禦率優於平均，但進入6月至8月也提早疲勞，受傷風險與退化幅度高於平均。鄧愷威需要用一整季證明自己，承擔不起體力先耗盡的風險。

2023年鄧凱威參加WBC為中華隊出力，但當時他尚未進入大聯盟。 聯合報系資料照

鄧愷威有頂級的三振能力，但控球已達紅燈警戒。他在去年的每九局三振率(K/9)11.84是菁英數據，凡在大聯盟能維持近12的話，就算了不起。他的滑球與變化球系也具備極佳的揮空率(Whiff%)，這是他討生活的最大資本。不過，鄧的每九局保送率(BB/9)5.16亦是警訊！先發投手平均保送率介於2.8至3.2。若超過5.0，這意味著只要安打出現極易形成大局。另一個信號是每局被上壘率(WHIP)1.551，這是無法長期留在輪值的數字，高WHIP象徵用球數過多，他很難投滿5局，這從上一季7 場先發僅投29.2局，平均一次先發約4局可看出，要站穩今年不可以還是這樣子。

在大聯盟打拼多年，鄧愷威的缺點很明顯，去年帳面防禦率是6.37，但考慮高三振率他預估獨立防禦率(xFIP)可能略低於防禦率，這表明部分失分的可能受運氣或守備影響，過高的保送率（BB%）墊高他的FIP地板（Floor），限制數據修正的幅度，說白話是很容易控球迷航，導致生涯勝利貢獻值(WAR)負0.8，要將其翻正關鍵不在於練更強球種，而在於減少非受迫性失誤（保送）。這也是為何，他需要利用春訓、需要在無勝負壓力下修正投球機制，特別是直球的控制以降低保送 。先前我注意到，巨人隊因WBC影響有多位投手出征，此舉亦將影響例行賽的輪值，若鄧愷威能抓住機會、展現 3A(2025年三振率高達 14.1)的能耐，將每九局保送值降至4.0以下，很有機會卡位五號先發或長中繼繳出一季代表作。

鄧愷威已經不需要在3A證明自己，如今進入大聯盟必須改善長期的控球和上壘率毛病，方得以在26人名單站穩腳步。 路透

從數據分析的角度，鄧愷威的決定是高期望值的職業決策。歷史數據支持他，控球尚未穩定的事實也在，WBC的快節奏不利調整，滿懷期望參戰很可能是弊大於利，我希望大家能給予鄧愷威祝福，放膽投資自己的生涯，專注於改善保送 與上壘率，這些是他在MLB生存的主要課題。