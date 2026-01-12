比切特索價3億美金太貴？各隊望之卻步最大擔憂在這原因

快訊

聯合新聞網／ littlenosejiang
春訓僅剩約一個月的時間，自由市場仍有許多球員待價而沽，前藍鳥隊明星游擊手比切特（Bo Bichette）就是焦點之一，傳聞其經紀團隊開出總額3億美金的天價報價，消息一出社群譁然；儘管目前多支球隊仍處於詢價階段，尚未出現明顯的領先者，但這份開價是否合理？球團高層又是如何評估這位游擊手的未來？

27歲的比切特在去年繳出了漂亮的合約年表現，帳面上.311/.357/.483的打擊三圍，外加18轟、94分打點及OPS.840的成績，確實符合聯盟強打游擊手的標準；然而，他去年的防守數據非常難看，OAA在聯盟的PR值僅僅只有1，防守範圍的短板讓各球團對他「游擊手」的標籤產生質疑，即便他曾表示願意為了球隊移防二壘，但防守價值的下跌勢必會直接衝擊他所追求的3億身價。

透過Baseball Savant的相似打者模型，我們可以從比切特的擊球品質找出與其相似的打者，該模型綜合了擊球初速、仰角，還有擊球型態（Barrel%、Solid Contact%等數據）、三振、保送、揮空率，另外也將跑壘速度納入指標；而最為相像的結果，就是2022年國民的大齡新秀梅內塞斯(Joey Meneses）；讀者可能會好奇，一個正值巔峰的明星游擊手，怎麼會和一個大器晚成、曇花一現的球員相提並論？但就擊球的特徵來看，他們兩人有著很大的相似之處。

最大的共通點有三，第一是極端的進攻策略，他們不依賴選球，而是靠著強大的「手眼協調能力」，試圖將球打進場內。比切特生涯保送率僅 5.7%，與梅內塞斯的 6.1% 同屬聯盟低標；其次是兩人的揮棒速度（Bat Speed）都稱不上快（處於聯盟倒數15%），卻能憑藉頂尖的球棒控制能力，兌現出90-92英里的擊球初速（聯盟前25%），LA Sweep-Spot%都有PR 80以上，進而產出大量強勁平飛球；最後則是旺盛的攻擊慾望，比切特（35.2%）與梅內塞斯（30.4%）的追打壞球率皆高出聯盟平均的28.4%不少，但隨著後者接下來兩年的壞球Contact率逐年下降，整體成績也大幅下修，去年在3A蹲好蹲滿，成績也是頗爲雞肋。

一言以蔽之，比切特與梅內塞斯都是「擊球強度中上、保送少、擅長將球打進場內」的打者，這類形態最致命的風險在，一旦揮棒速度因傷或年齡慢了 1到2英里，原本的安打就會變成軟弱的滾地球；梅內塞斯在2022年一鳴驚人後，成績在一年之後（32歲）便土崩瓦解，那比謝特呢？

比切特在自2020年起的Barrel%，分別為12.5、9.9、9.6、9.6、4.4、7.9%，已經能稍稍衰退的端倪，2024年的打擊成績就像「預言」，該年他的Barrel%是生涯最低的4.4%，提前透露比切特步入衰退後的帳面成績會長成怎樣：打擊三圍 .225/ .277/ .322，OPS .599。而這些趨勢反映的結果，就是比切特的衰退風險可能比想像中來得更大，導致市場行情低落，遑論3億美金的開價。

確實，比切特有過去的實績背書，27歲的年齡正值巔峰，加上游擊守位的加成，經紀團隊索求巨約無可厚非，但理性考量，如此一位防守範圍限縮、進攻未來不被看好的打者，真的值得球團端出高於市場預期的合約嗎？以今年規避風險為主的球隊趨勢下，比切特的願望恐怕難以實現。

