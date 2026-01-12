日職／缺了岡本和真 巨人若無當年重量洋砲將更辛苦

日本職棒讀賣巨人隊的四番打者岡本和真與多倫多藍鳥隊簽下4年6000萬美元（約新台幣18.8億）的大型合約，正式展開他的大聯盟之路。

岡本和真是日本職棒的代表性重砲，生涯在巨人累積248支全壘打，有6個30轟以上的賽季，單季最多敲出41支全壘打，生涯打擊率2成77，上壘率3成61，長打率5成21，是巨人隊不動的第四棒打者。從2018年首度單季33轟，他就坐穩巨人第四棒，到2025年賽季為止，巨人隊3度獲得中央聯盟優勝，他個人拿下3次全壘打王、2次打點王，對巨人隊的重要性不言可喻。以去年為例，他因傷只出賽69場，是2018年之後唯一出賽不及100場的球季，巨人丟掉了優勝，而且被阪神拋開到後面甚至高達15場勝差，與岡本和真的長期缺陣有很大的關係。

不過也因為只出賽69場就擊出15支全壘打、49分打點，證明了他的打擊功力依舊，加上守備能力獲得肯定，因而贏得了一份大約。

不過問題來了，少了不動第四棒之後的巨人軍，該如何解決這個問題?這對阿部慎之助監督來說是一個相當頭痛的問題。依照現有缺乏本土四棒人選的情況下，勢必只能倚靠洋砲。但問題是還能像2003年當時有佩塔基尼（Roberto Petagine）一樣等級的洋砲頂替住戰力缺口嗎?

巨人上一次有本土第四棒赴美國大聯盟發展，是2002年季後的松井秀喜。 法新社資料照

巨人上一次有本土第四棒赴美國大聯盟發展是2002年季後的松井秀喜，不過與入札的岡本和真不同，2002年當時松井秀喜是行使海外FA出國。巨人隊為了填補攻擊戰力缺口，在經過與養樂多等多支球隊爭奪之後以重金搶下佩塔基尼。

委內瑞拉籍的佩塔基尼在養樂多效力4年拿下2次全壘打王，最好的打擊成績曾達到44轟、127分打點，堪稱是當時日本職棒最強的洋砲，因此吸引了巨人隊的注意。當時除了母隊養樂多積極挽留，巨人的世仇阪神虎隊也有高度興趣，最後巨人以超過7億的NPB最高年薪網羅成功。

佩塔基尼效力巨人的兩個球季，分別繳出34轟81分打點、29轟84分打點，OPS高達1.139、0.970，打擊表現不比養樂多時代遜色。不過巨人隊當時的組成集合了小久保裕紀、清原和博、高橋由伸、羅茲（Tuffy Rhodes）多名強力四棒，號稱史上最強打線，卻仍無法打下優勝。

新加盟巨人的洋砲達貝克(圖)，能否取代岡本和真火力就顯得格外重要。 美聯社

今年在岡本和真則是欠缺後繼的四番打者，雖然砂川理查是一個人選，他在去年透過交易從軟銀轉戰巨人，在巨人共77場比賽敲出11支全壘打、39分打點，創下生涯新高，不過以「威壓感」來說還是顯得不足，終究還是要指望外籍洋砲。新加盟的達貝克（Bobby Dalbec）就顯得格外重要，生涯在大聯盟6個賽季，合計有338場出賽，累積47轟、平均打擊率為2成22，生涯在小聯盟累績161轟，去年在3A打擊率0.269、24支全壘打、82分打點，但他能有當年佩塔基尼的威力嗎?佩塔基尼是在日本職棒先有亮眼的實績，證明他在日職生存的能力，沒有亞洲經驗的達貝克還值得觀察，這也會是巨人隊想要與阪神一搏冠軍的一大變數。