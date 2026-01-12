投手大腕退出！身為12強世界冠軍代表 經典賽中華挑戰更艱難

第6屆WBC世界棒球經典賽將在3月開打，去年在大聯盟先發數場的鄧愷威，以及台鋼雄鷹低肩側投黃子鵬都辭退，對於欠缺投手戰力的中華隊而言，無疑是一大考驗。

過去5屆經典賽中華隊戰績5勝12敗，只在2013年打進8強，其他4屆都在預賽止步，關鍵就在於投手表現崩盤，歷屆團隊防禦率高達6.93，先發投手群平均每場比賽只能吃下2.2局，先發防禦率更高達7.52，要贏球談何容易。

依照經典賽中華隊教練團最完美的規劃藍圖，鄧愷威、黃子鵬、古林睿煬、徐若熙、林昱珉、陳柏毓、莊陳仲敖、林振瑋與林維恩，都是先發投手或扮演第2任先發的長中繼人選，如今鄧愷威、黃子鵬辭退，其他旅外投手不見得所屬球團都願意放行，即使參賽也可能有嚴格的單場使用球數和隔場休息天數限制，這不只是中華隊，經典賽每一隊都面臨相同的難題。

今年經典賽中華隊目標很明確，在C組預賽5取2晉級態勢下，至少要拿到8強門票前進美國，如果有許多希望徵召的投手都不能打，或因嚴格用球數限制而忍痛放棄，中華隊教練團就必須啟動B計畫，有可能在30人正選名單納入至少半數的15名投手，用充沛的投手戰力，面對4連戰的艱困賽程，特別是預賽最終戰對南韓隊，更是非贏不可的比賽。

從樂天桃猿轉戰雄鷹的投手黃子鵬退出中華隊，對投手戰力是一大損傷。中央社

中華隊首戰澳洲，隔天對日本，再「晚接午」對捷克 ，最後對南韓，若是在有限的投手戰力下，中華隊有可能和南韓使用類似的戰略布局，也就是放掉對日本之戰，全力抓彼此。

2024年中華隊勇奪世界12強賽冠軍，中信兄弟日本籍教練平野惠一說， 「中華隊可以贏1、2場比賽沒問題，可是當其他國家知道中華隊很強，不能掉以輕心，就會特別去研究、情蒐，之後要繼續贏下去，以現狀來說並沒有那麼輕鬆，國際賽就是如此，這次拿到冠軍，下次要再拿冠軍就會加倍困難。」

日本首戰中華隊，監督井端弘和已經表明，這一場比賽一定要贏，南韓也喊話絕對要打敗中華隊，實力不弱的澳洲目標當然也是晉級8強，一定會用戰力好的投手對付中華隊，中華隊勇奪12強世界冠軍，隨之而來的是面對各隊重兵佈防，可說是關關難過，搶8強門票難度大增。

當然，中華隊強項仍是攻擊火力，還有拿下12強冠軍的底氣和自信心，面對強敵已經不會未戰先矮人一截，但經典賽是另外一個層級的高強度國際賽事，去年2月經典賽資格賽中華隊對尼加拉瓜、西班牙都打得非常辛苦，就知道每支參賽隊伍都沒有弱者，包括實力相對較弱的捷克，更是不能掉以輕心。

打擊部分，剛與樂天桃猿簽下大約的林立，因舊傷考量忍痛退出經典賽中華隊。 聯合報系資料照

無論中華隊最終30人正選名單為何，投手戰力和臨場表現絕對是我們能否晉級8強的關鍵，與其說組成「最強國家隊」，倒不如說組成「參賽意願最強、最有鬥志的國家隊」，12強世界冠軍中華隊已經說明，沒有什麼不可能，對於辭退的選手，球迷應該都要給予尊重，對於願意打經典賽的國手，必須致上最高敬意。