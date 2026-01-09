老鷹和楊恩好聚好散獲益良多 對比勇士與庫明加卻是歹戲拖棚

NBA交易各有學問各取所需，水也很深。

勇士一心想交易送走水土不服前鋒庫明加，為陣容添加實戰深度。老鷹成功送走後衛楊恩，擺脫楊恩今、明年球季一共9400萬美元包袱合約，都想快速解套同時補強，戰略一樣，但手法利益衡量完全不同。

庫明加去年夏天跟勇士死撐僵持超過三個月，勇士老闆拉科布捨不得庫明加過人天賦和運動能力，但庫明加在勇士教練柯爾手中，外線不好、防守平凡，需要更多球權和戰術角色。最終雙方用兩年4850萬美元取達成協議，第二年2600萬美元球隊選項(勇士堅持)。

今年球季庫明加表現還是有一場沒兩場，攻防都不穩定。上半季為勇士出賽18場，場均11.8分、6.2籃板，投籃命中率4成3，三分命中率3成2都在聯盟平均水平以下。

今年球季庫明加表現還是有一場沒兩場，攻防都不穩定，交易價值大減。 路透

12月19日打完太陽，庫明加迄今都沒有再上場比賽，他已經打完勇士最後一場比賽，勇士想要儘快解套，用庫明加交易換來一個防守一流，運動能力和身材更合適前鋒。

勇士過去兩個月一直在球員市場探詢庫明加交易價值，但回應極少，沒有什麼球隊對庫明加感興趣。國王曾想要接收庫明加，但勇士拒絕收進國王後衛蒙克，勇士後衛成群，根本沒有收進蒙克必要和空間。

2月5日球員交易截止日前勇士能不能順利交易庫明加都是問題，最壞情況就是今夏不執行第二年合約，放生庫明加，但這是勇士極大損失。

今年夏天勇士堅持三個月最終兩年4950萬美元留下庫明加，如今成了負資產，毫無市場價值。

老鷹把七年隊魂、四屆明星後衛楊恩交易到巫師，換來麥凱倫、基斯佩特兩名射手，這叫解套，老鷹只想擺脫楊恩身上揹的兩年9400萬美元合約，圍繞前鋒強森、後衛華克重建球隊。

老鷹把楊恩交易到巫師，換來麥凱倫這名射手，這叫解套。 路透

巫師決定接受楊恩這分看起來就是「溢價」合約，送出麥凱倫這分3060萬美元到期合約和一名固定輪換角色球員基斯佩特，巫師似乎想要以楊恩做為球隊核心，帶領年輕球員成長，目標和成果有待觀察。

老鷹至少擺脫楊恩9400萬美元包袱合約，今年夏天麥凱倫約滿挪出薪資空間，收下基斯佩特前鋒射手合格角色球員，提早一年解套。楊恩今年球季因傷只為老鷹打了10場比賽，場均19.3分、8.9助攻，投籃命中率4成15、三分命中率3成05都是生涯最低，也遠低於聯盟水平。

楊恩受限於身材太矮、防守不行、對位吃虧，今年球季在老鷹已經邊緣化，當代NBA像楊恩這種擅長投籃，但防守、身材、對位都有明顯罩門矮後衛，愈來愈不吃香。

老鷹隊收下基斯佩特前鋒射手，合格角色球員。 路透

巫師願意收進楊恩的合約，甚至可能留下楊恩另有長遠建隊計畫，選擇和決策都讓人困惑。

楊恩這幾年球路打法和球隊影響力已經證明，他並不適合做為球隊一號或二號球星，充其量只能做為第一角色球員，負責拉開空間、砍分、創造出手機會。

巫師過去20年經常押錯寶、看人失準、亂簽天價合約，每隔3-5年就成為球隊負資產和甩不掉包袱。2008年六年1.1億美元當年天價續約亞瑞納斯、2017年天價四年1.7億美元續約沃爾、2019年用隊史最大合約五年2.51億美元續約比爾，最終都血本無歸， 成為球隊最大負擔負資產。

勇士為庫明加消耗太多，大大限制球隊改變和提升進度，庫明加已成負資產，勇士很可能搞到連個首輪籤都換不到。

庫明加已成負資產，勇士很可能搞到連個首輪籤都換不到。 路透

老鷹和巫師各取所需，雙方都覺得自己順利「解套」，即使不滿意也很難找到更好下家。

NBA經營管理學不只是籃球、專業、商業、生意，更多是智慧和人性拿捏，以及更關鍵球隊文化和紀律。勇士文化已走在崩壞邊緣，老鷹和巫師球隊文化根本從沒成形。