中職／富邦真的找來洋砲 打擊火力將是解救戰績特效藥嗎？

筆者之前曾撰文建議富邦悍將可以找一支洋砲補強長打火力，打線將會如虎添翼。果然富邦悍將就要找來去年效力韓職韓華鷹、多明尼加外野手Luis Liberato，具備穩定打擊能力及不錯外野守備能力，如果正常發揮，應可以補足富邦悍將外野手以及打線串連上的問題。

富邦悍將在2021年相繼找來紐那斯、霸帝士及卡洛斯3位洋砲，但都因無法適應台灣職棒，打擊表現未符預期而離台。其中紐那斯是在疫情期間，以岳母染疫病重為由返國探親，就沒有再來台灣了。

之後3年期間，富邦悍將都有想要找洋砲，但好的洋砲真的太難找了，除了要有打擊火力之外，如果還要有守備的話就更難了，因此始終找不到符合需求的洋砲，導致打線上一直出現「斷層」及缺少重砲的問題。

台鋼雄鷹找來洋砲魔鷹獲得很好的效應，更補強打線上長打的缺口。 聯合報系資料照

台鋼雄鷹找來洋砲魔鷹獲得很好的效應，更補強打線上長打的缺口，這一點讓富邦悍將更了解到自己的打線，真的需要一支洋砲或本土重砲的援護，2024年年底在陳子豪的自由球員爭奪戰，提出的價碼不比對方差，最後還是敗北。

富邦悍將的外野手戰力深受詬病，去年打得最好的外野手是申皓瑋，70支安打、9支全壘打、打擊率0.289、長打率0.451、上壘率0.347，王正棠、陳真、孔念恩、蔡佳諺、張洺瑀等人都是去年的外野手，王正棠是二壘手兼外野手，2024年及2025年專任外野手。

今年富邦悍將在戰力外市場補進外野手林書逸，林書逸的外野守備是富邦悍將需要的，但還少一位可以守備的外野手。但打擊火力的缺口呢？真的需要一支洋砲才能解決。

打線上，張育成、范國宸、申皓瑋之外，戴培峰去年也曾打過第4棒，但去年打擊下滑；張進德近幾年受傷不斷，影響到打擊發揮，除此之外，富邦悍將實在找不出其他可以保護張育成、范國宸的打擊好手。

加入新洋砲後，仍需要范國宸火力穩定發揮。 聯合報系資料照

新洋砲Luis Liberato在2022年3A有20支全壘打、打擊率0.261、上壘率0.354、長打率0.541，OPS是.895，並且上到教士隊大聯盟，可惜7場比賽無法打出應有能力，無安打退下來，之後幾年在小聯盟的長打能力不見了，去年轉到墨西哥聯盟比賽，讓他的長打能力恢復，29場8轟、OPS有1.138。

他的表現讓韓職韓華鷹看中，去年加入之後，62場出賽打出10轟、打擊三圍是.313、.366、.524、OPS是.891，在打擊率及及長打都不錯，並且防守中外野大關，看來是可以適應亞洲職棒的球風，而且他還是去年多明尼加冬季聯盟的外野金手套。

Liberato加入後，可以跟申皓瑋、林書逸鎮守外野，真的可以解決富邦悍將的外野問題；打線上排在張育成之後，可以有保護張育成的效果，之後再有范國宸，三位強打再加上申皓瑋、張進德，打擊火力串連會有很好成效。

新加入的洋砲打線上可排在張育成(圖)之後，可以有保護張育成的效果，之後再有范國宸三位強打，打擊火力串連。 聯合報系資照

不過，洋砲在台灣最重要是「適應」，面對不同於美職、韓職的球風，投手的配球模式不一樣，還有天氣炎熱等。都會影響表現，最重要是要很快融入台灣職棒環境中，而且中華職棒採取上、下半季制，上半季就要打出可以被接受的成績，才有機會待滿整季。