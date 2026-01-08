快訊

F-16AM老戰機服役28年 僅換約1成零件 機體安全可靠度下降

聽新聞
0:00 / 0:00

岡本和真適時補足打線缺口 藍鳥找到爭冠最後拼圖

聯合新聞網／ 蔡政益
可能留不住主力比切特下，岡本和真(圖)的到來也適時補足了打線，成為藍鳥爭冠的最後拼圖。 美聯社
可能留不住主力比切特下，岡本和真(圖)的到來也適時補足了打線，成為藍鳥爭冠的最後拼圖。 美聯社

隨著讀賣巨人主砲岡本和真日前與藍鳥隊簽下4年6000萬美元的合約，本季包括村上宗隆與今井達也等三大日職大物都已確定找到新東家。原本三人中預估行情較差的岡本和真，反倒拿到合約總值最高的價碼，也算是令人意外的結局。不過這也凸顯出岡本雖然年紀較大但完成度相對高，風險較另外兩人低。而在藍鳥可能留不住主力比切特(Bo Bichette)的情況下，岡本的到來也適時補足了打線，成為藍鳥爭冠的最後拼圖。

或許因為去年以毫米之差與世界大賽冠軍失之交臂，今年藍鳥瘋狂招兵買馬，可說是目前最積極補強的球隊。他們以7年2億1000萬的合約簽下王牌投手希斯(Dylan Cease)，打破隊史最高的自由球員合約總額，此外又以3年3000萬網羅去年韓職MVP龐斯(Cody Ponce)，牛棚方面則以3年3700萬延攬羅傑斯(Tyler Rogers)。藍鳥的這幾個動作相當合理，他們長年以強力打線著稱，但投手陣容明顯較為貧乏，尤其自哈勒戴(Roy Halladay)離隊後就長期缺少一位王牌，而近年總算有高斯曼(Kevin Gausman)這位真王牌加入，再加上希斯和選擇續留的塞揚得主畢柏(Shane Bieber)，以及世界大賽一鳴驚人的耶薩維奇(Trey Yesavage)、龐斯和貝里歐斯(Jose Berrios)，這樣的輪值陣容相當有看頭。

比切特是本季最受矚目的自由球員之一，藍鳥打線唯一需要擔心的只有他是否離隊。 美聯社
比切特是本季最受矚目的自由球員之一，藍鳥打線唯一需要擔心的只有他是否離隊。 美聯社

打線相較之下就不是藍鳥補強的當務之急，唯一需要擔心的只有球星比切特的離隊。比切特是本季最受矚目的自由球員之一，MLB Trade Rumors網站預測他能拿到8年2億800萬的大約，然而藍鳥已需負擔主砲小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)14年5億的隊史最大合約，如今又有希斯的巨約加成，要再加一張大約續留比切特似乎過於沉重。因此岡本和真的到來算是一個不錯替代方案，雖然他與比切特守備位置不同，但因藍鳥守位調動的空間較大，終究還是彌補了藍鳥的打擊火力。

MLB Trade Rumors網站對於村上宗隆、今井達也與岡本和真的合約預測分別為8年1億8000萬、6年1億5000萬與4年6400萬，結果村上與今井分別只拿到2年3400萬與3年5400萬的合約，與預期相去甚遠，只有岡本符合原本的期待。岡本和真是三屆日職央聯全壘打王與兩屆打點王，生涯累積248轟，打擊三圍分別為.277打擊率、.361上壘率、.521長打率，OPS為.882。他生涯OPS低於鈴木誠也的.985與吉田正尚的.960，且今年就要30歲，身價較前兩者低也是合理。此外他的OPS也低於村上的.951，且沒有像村上宗隆2022年那樣爆炸性的成績，不過去年他已展現生涯最好的擊球能力，儘管因傷只出賽69場，但繳出.321打擊率的成績，遠高於生涯.277的打擊率，證明了自己不是只有長程火力。同時他去年將被三振率壓低到11.3%，遠優於村上宗隆的30%，是他得到這份符合預期的合約之關鍵。

若岡本和真能發揮超出預期的打擊實力，藍鳥只要將既有守位調動一番也不失為一步好棋。 法新社
若岡本和真能發揮超出預期的打擊實力，藍鳥只要將既有守位調動一番也不失為一步好棋。 法新社

綜合來說，岡本和真的預期價值當然不如早已是大聯盟完成體的比切特，他有多年來日職打者挑戰大聯盟失敗的風險，且只能守一、三壘與外野，不像比切特是游擊手。不過比切特實在太貴，若岡本和真能發揮超出預期的打擊實力，藍鳥只要將既有守位調動一番也不失為一步好棋。目前預估岡本和真將鎮守三壘，三屆二壘金手套得主希曼尼茲(Andres Gimenez)接替比切特守游擊，克萊門特(Ernie Clement)主守二壘，一壘則當然繼續交給看板球星小葛雷諾。

至於比切特則不該有頂級游擊手的行情，他的生涯bWAR值為21，與前一代幾位頂級游擊手有一段差距，在林多(Francisco Lindor)、柯瑞亞(Carlos Correa)、透納(Trea Turner)、波賈茲(Xander Bogaerts)與史托瑞(Trevor Story)這幾人當中，拿到第一份大約前生涯bWAR值最低的是史托瑞的27。而席格(Corey Seager)在加入遊騎兵前雖然bWAR值為20.9，但那是受傷所導致，他的每162場bWAR值仍高達5.3，優於比切特的4.5不少。比切特雖為兩屆美聯安打王，但他有較高的受傷風險，且算是守備能力較差的游擊手，因此若藍鳥在已被多張大約綁住的情況下還續留比切特，算是不切實際的操作。

若比切特最終真的離開多倫多，藍鳥仍有小葛雷諾(圖)作為主砲。 法新社
若比切特最終真的離開多倫多，藍鳥仍有小葛雷諾(圖)作為主砲。 法新社

若比切特最終真的離開多倫多，藍鳥仍有小葛雷諾與去年大復活的老將史布林格(George Springer)作為主砲，另有岡本和真的適時火力支援，讓打線仍有一定的完整性。在積極補強輪值與牛棚陣容後，藍鳥再網羅岡本和真以維持打線競爭力，等於宣告今年的目標只有較去年更上一層樓的世界大賽冠軍了。

MLB專欄 岡本和真 村上宗隆 Vladimir Guerrero Jr. Bo Bichette

相關新聞

名氣不等於身價！從村上、岡本到今井看 MLB日籍球星定價學

從日本遠渡重洋赴美挑戰的日職三大球星均已簽約，令人關注是大聯盟球團對這三人的定價不一，摒除他們在所屬職業聯盟的名氣與頭銜，其身價是透過進階數據與風險特徵（Risk Profile）反映，這一篇我們來予

高中木棒聯賽將開打 今年有哪些高三旅外潛力股？

青棒年度最大盛事─高中木棒聯賽即將在1月24日開打，今年有哪些高三生有機會踏上旅外之路？相信是很多人關注的焦點。 高中木棒聯賽分成四個階段舉行，橫跨農曆年間，對球隊而言，備戰是一大考驗，長時間賽

岡本和真適時補足打線缺口 藍鳥找到爭冠最後拼圖

隨著讀賣巨人主砲岡本和真日前與藍鳥隊簽下4年6000萬美元的合約，本季包括村上宗隆與今井達也等三大日職大物都已確定找到新東家。原本三人中預估行情較差的岡本和真，反倒拿到合約總值最高的價碼，也算是令人意

中職／2025中職事件簿 12強後冠軍時代熱潮

【撰文・鄧心瑜】 在12強奪冠後，2025年中職熱度達到前所未有高峰，不僅寫下場均破萬歷史新頁，各項事件討論度爆表，場上、場下話題不斷，陳傑憲獲得史上最大合約，樂天桃猿拿下球團首冠，兩台製球星決

近年最黯淡名人堂梯次 三大長青左投能否趁勢入龕？

一年一度的美國職棒名人堂票選結果將於近日正式出爐，去年11月公布2026梯次剛符合退休滿5年，新入圍候選名單的12名球星，包括曾陷入禁藥疑雲的前釀酒人強打「希伯來重錘」布朗（Ryan Braun）、前

中職／王牌出走輪值出缺 龍、猿使用本土投手要更大膽些

經過2個月的休賽季，來到2026年後，各隊戰力補強大致告一段落，受到關注的自由球員，都已找到下家。最大豐收的莫過於台鋼雄鷹，簽下黃子鵬後，讓他們更可以放心簽回洋砲魔鷹，另外還帶回王維中、賴智垣及劉時豪

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。