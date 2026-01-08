岡本和真適時補足打線缺口 藍鳥找到爭冠最後拼圖

隨著讀賣巨人主砲岡本和真日前與藍鳥隊簽下4年6000萬美元的合約，本季包括村上宗隆與今井達也等三大日職大物都已確定找到新東家。原本三人中預估行情較差的岡本和真，反倒拿到合約總值最高的價碼，也算是令人意外的結局。不過這也凸顯出岡本雖然年紀較大但完成度相對高，風險較另外兩人低。而在藍鳥可能留不住主力比切特(Bo Bichette)的情況下，岡本的到來也適時補足了打線，成為藍鳥爭冠的最後拼圖。

或許因為去年以毫米之差與世界大賽冠軍失之交臂，今年藍鳥瘋狂招兵買馬，可說是目前最積極補強的球隊。他們以7年2億1000萬的合約簽下王牌投手希斯(Dylan Cease)，打破隊史最高的自由球員合約總額，此外又以3年3000萬網羅去年韓職MVP龐斯(Cody Ponce)，牛棚方面則以3年3700萬延攬羅傑斯(Tyler Rogers)。藍鳥的這幾個動作相當合理，他們長年以強力打線著稱，但投手陣容明顯較為貧乏，尤其自哈勒戴(Roy Halladay)離隊後就長期缺少一位王牌，而近年總算有高斯曼(Kevin Gausman)這位真王牌加入，再加上希斯和選擇續留的塞揚得主畢柏(Shane Bieber)，以及世界大賽一鳴驚人的耶薩維奇(Trey Yesavage)、龐斯和貝里歐斯(Jose Berrios)，這樣的輪值陣容相當有看頭。

比切特是本季最受矚目的自由球員之一，藍鳥打線唯一需要擔心的只有他是否離隊。 美聯社

打線相較之下就不是藍鳥補強的當務之急，唯一需要擔心的只有球星比切特的離隊。比切特是本季最受矚目的自由球員之一，MLB Trade Rumors網站預測他能拿到8年2億800萬的大約，然而藍鳥已需負擔主砲小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)14年5億的隊史最大合約，如今又有希斯的巨約加成，要再加一張大約續留比切特似乎過於沉重。因此岡本和真的到來算是一個不錯替代方案，雖然他與比切特守備位置不同，但因藍鳥守位調動的空間較大，終究還是彌補了藍鳥的打擊火力。

MLB Trade Rumors網站對於村上宗隆、今井達也與岡本和真的合約預測分別為8年1億8000萬、6年1億5000萬與4年6400萬，結果村上與今井分別只拿到2年3400萬與3年5400萬的合約，與預期相去甚遠，只有岡本符合原本的期待。岡本和真是三屆日職央聯全壘打王與兩屆打點王，生涯累積248轟，打擊三圍分別為.277打擊率、.361上壘率、.521長打率，OPS為.882。他生涯OPS低於鈴木誠也的.985與吉田正尚的.960，且今年就要30歲，身價較前兩者低也是合理。此外他的OPS也低於村上的.951，且沒有像村上宗隆2022年那樣爆炸性的成績，不過去年他已展現生涯最好的擊球能力，儘管因傷只出賽69場，但繳出.321打擊率的成績，遠高於生涯.277的打擊率，證明了自己不是只有長程火力。同時他去年將被三振率壓低到11.3%，遠優於村上宗隆的30%，是他得到這份符合預期的合約之關鍵。

若岡本和真能發揮超出預期的打擊實力，藍鳥只要將既有守位調動一番也不失為一步好棋。 法新社

綜合來說，岡本和真的預期價值當然不如早已是大聯盟完成體的比切特，他有多年來日職打者挑戰大聯盟失敗的風險，且只能守一、三壘與外野，不像比切特是游擊手。不過比切特實在太貴，若岡本和真能發揮超出預期的打擊實力，藍鳥只要將既有守位調動一番也不失為一步好棋。目前預估岡本和真將鎮守三壘，三屆二壘金手套得主希曼尼茲(Andres Gimenez)接替比切特守游擊，克萊門特(Ernie Clement)主守二壘，一壘則當然繼續交給看板球星小葛雷諾。

至於比切特則不該有頂級游擊手的行情，他的生涯bWAR值為21，與前一代幾位頂級游擊手有一段差距，在林多(Francisco Lindor)、柯瑞亞(Carlos Correa)、透納(Trea Turner)、波賈茲(Xander Bogaerts)與史托瑞(Trevor Story)這幾人當中，拿到第一份大約前生涯bWAR值最低的是史托瑞的27。而席格(Corey Seager)在加入遊騎兵前雖然bWAR值為20.9，但那是受傷所導致，他的每162場bWAR值仍高達5.3，優於比切特的4.5不少。比切特雖為兩屆美聯安打王，但他有較高的受傷風險，且算是守備能力較差的游擊手，因此若藍鳥在已被多張大約綁住的情況下還續留比切特，算是不切實際的操作。

若比切特最終真的離開多倫多，藍鳥仍有小葛雷諾(圖)作為主砲。 法新社

若比切特最終真的離開多倫多，藍鳥仍有小葛雷諾與去年大復活的老將史布林格(George Springer)作為主砲，另有岡本和真的適時火力支援，讓打線仍有一定的完整性。在積極補強輪值與牛棚陣容後，藍鳥再網羅岡本和真以維持打線競爭力，等於宣告今年的目標只有較去年更上一層樓的世界大賽冠軍了。