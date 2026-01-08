名氣不等於身價！從村上、岡本到今井看 MLB日籍球星定價學

從日本遠渡重洋赴美挑戰的日職三大球星均已簽約，令人關注是大聯盟球團對這三人的定價不一，摒除他們在所屬職業聯盟的名氣與頭銜，其身價是透過進階數據與風險特徵（Risk Profile）反映，這一篇我們來予以探討。

村上宗隆名聲顯赫，締造日本人單季最多轟、三冠王紀錄，在美國球探眼中具備80分的頂級力量，但問題出在高揮空率與守備受限兩因素，以致於身價無法觸及前輩山本由伸的數字，市場一開始就定調短期約或帶有脫逃條款的長約。至於效力日職豪門讀賣巨人隊的岡本和真，數據相對穩定且擊球精準度優於村上，但因年齡近30歲且缺乏極端上限，合約總額受制於年限。最後一位今井達也，雖進階數據（如 FIP, xFIP）優異且擁有獨特的逆向滑球（Arm-side Slider），但合約長度受限體型，以致於受到球探質疑耐操與球速穩定，最終是與休士頓太空人簽3年約。

我們實際列出球探所關切的數據，他們看村上宗隆是210wRC+與28.6%三振率，而頂級長打還沒在美國展現，倒是面對實力略遜的日職好球帶內揮棒接觸率（Z-Contact%）、揮空率墊底，這幾點倒是令人擔憂。換句話說，儘管有媲美大谷翔平的揮棒速度，但球團更擔心他變無法適應大聯盟更快的均速和位移，以致於變成一支盲砲，目前模型預測村上三振率為30%到35%，為此芝加哥白襪特別換了打擊教練指導，希望協助他適應新環境，至少能養成如賈羅（Joey Gallo）或史瓦柏（Kyle Schwarber）這類「低接觸、高能量」的長打者。

岡本和真的進階數據被大聯盟視為是低風險投資，因此拿到日籍旅美三人中最好的保障合約。 路透

同樣地，大聯盟看待岡本和真是關注11.3%三振率與保送率，29歲的年紀，以及三壘守備範圍縮減-6DRS。一般觀之，多倫多藍鳥不擔心岡本93英里（約150公里）以上速球，給出4年6,400萬美元合約是反映他29歲的偏高年齡，且防守價值正從三壘移往一壘。當然，相比於另兩人他的變數不多，主要是選球能力有目共睹，在本壘板附近的揮空率極低，展現出極高穩定性，且守備穩定看好填補戰力，被視為風險較低、能立即貢獻產出的球員。在球探評估，岡本模板類似於托瑞斯（Gleyber Torres），可維持穩定的產出。

而今井達也獲得的評價是身型單薄、2.01 FIP、 27.8%的三振率，獨特球路和低放球點的速球效果。雖在去年投出全日職最高三振率，但合約仍與山本由伸（12年3.25 億美元）有落差，問題在於山本有極高的IVB（垂直位移），而今井的放球點低且較平，儘管有驚人的逆向滑球，但模型推測這球路能否長時間壓制大聯盟打者是問號。再來就是亞洲典型的身材劣勢，大聯盟登記數據5呎11吋、154磅重。山本雖然也不高大，但具備更強的下盤爆發力與受傷風險控管，太空人簽3年約包含多次選擇權 ，本質是一份「過渡型合約」，讓他證明自己能穩定吃長局數再挑戰大約。

針對村上宗隆高三振率與揮空率疑慮，白襪已做好準備，找來前邁阿密馬林魚的打擊助理舒曼協助。 法新社

白襪斥資兩年3400萬美元簽村上宗隆也有所準備，找來前邁阿密馬林魚的打擊助理舒曼（Derek Shomon）， 負責解決村上的高三振率與揮空率問題。只要能修正，等於現賺一位世界級的擊球仰角與擊球初速怪力男，當然關鍵還是對變化球的揮空率得壓低。舒曼表示：「即便村上在新一季表現出色，大概率仍需經歷一段適應期，球迷對他的第一印象（或初期爆發後的快速下修）很可能主導這階段，所有人現在就該做好心理準備。」他接著提到：「我無法過分強調，這與拔擢3A球員升上大聯盟毫無二致，你必然需要適應，沒人能避開這陣痛期，屢屢被投手『戳中弱點』，當對手蒐集足夠資訊後，會針對性地攻擊你的漏洞。但是，我們能將這過程變得順暢。村上本人也表明，他是渴望訓練、主動迎接挑戰的球員。」

村上亦透過口譯回應：「我對自己勤奮投入、挑戰的能力有信心，我相信能在美國取得成功。」客觀一點，能在日職轟出265支全壘打、年僅25歲，還是值得正面看待。舒曼分析：「他（村上）的攻擊武器庫很豐富，能將球轟向球場各角落，也能往反向紮實擊出。他的『擊球工具』（hit tool）存在，重點在於如何進一步激發，同時又不犧牲他的長打威力。」舒曼拿前馬林魚隊全明星史托沃斯（Kyle Stowers）為例，最初難以應對高角度的四縫線，他透過高速投球機反覆訓練，才逐步矯正弱點，舒曼解釋先嘗試碰到球，再進步到長打。

太空人教練團隊已展開部署，要協助今井達也盡快適應新環境發揮實力。 法新社

至於今井達也有非常低的放球高度與獨特的出手角度，這讓他的速球進壘角度平直，對打者極具威脅。他還有一顆位移路徑異常的逆向滑球，在數據模型被視為非典型，在實戰中能有效誘騙打者，聯盟球探以卡斯提歐（Luis Castillo）做為樣板，看好能提供穩定的投球局數與高三振率。太空人隊總教練艾斯帕達（Joe Espada）策略非常明確，將採多達六人的先發輪值，協助今井適應聯盟強度，此舉引人矚目，他說：「今年你們會更常看到六人輪值，甚至可能從開季第一天起就執行。」同時，根據體育媒體《The Athletic》記者羅姆（Chandler Rome）報導，艾斯帕達與投手教練米勒（Josh Miller）已開始制定今井的春訓計畫，要讓這筆投資每一分錢都值。為保溝通無誤，還打算向曾效力日職的美國球員請教，目標在於找出最適合今井的調整方案。