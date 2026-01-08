聽新聞
0:00 / 0:00
高中木棒聯賽將開打 今年有哪些高三旅外潛力股？
青棒年度最大盛事─高中木棒聯賽即將在1月24日開打，今年有哪些高三生有機會踏上旅外之路？相信是很多人關注的焦點。
高中木棒聯賽分成四個階段舉行，橫跨農曆年間，對球隊而言，備戰是一大考驗，長時間賽事也成為觀察球員能力、穩定性最佳指標，國內外職棒球團球探幾乎全員出動。
不同於去年僅有廖宥霖、蘇嵐鴻少數高中應屆畢業生挑戰旅外成功，今年高三生人數有望增加，包括何樺、吳丞顥、許宸緯、林珺希、賴謙凡、許書誠、陳柏凱等投、野手都被看好有機會叩關。
．何樺(平鎮高中)
U18國手何樺最快球速約152公里，滑球、指叉球是主要武器，據傳已有美職球團鎖定，不過自U18世界盃後狀況下滑，高中木棒聯賽能否重拾身手，值得關注，勢必影響最後旅外簽約金價格。
．吳丞顥(平鎮高中)
左投吳丞顥最快球速約149公里，變化球種多，包括曲球、螃蟹球、變速球、伸卡球和橫掃球(sweeper)，由於超齡無法參加U18選拔賽，木棒聯賽是高中最後大賽，會是平鎮重要的先發戰力。
．許宸緯(秀峰高中)
許宸緯最快球速約150公里，球質好，高中成長幅度大，有球探看好他的未來性。
．林珺希(大溪高中)
U18國手林珺希是投打兩刀流，投球最快球速約148公里，他在高中之前以打擊為主，在國中畢業時參加小馬聯盟賽事時兼練投手，高中延續投球，身材變高壯，進步幅度大，打擊也有力量。
．賴謙凡(大溪高中)
U18國手賴謙凡最快球速約151公里，變化球種有滑球、變速、曲球、指叉等，變速球是主要武器。
．許書誠(高苑工商)
U18國手許書誠是少見離島金門出身的球員，協調性、球感好，游擊守備傳球動作流暢，具備不錯的爆發力，有機會挑戰台灣下一個旅外野手。
．陳柏凱(大溪高中)
陳柏凱是大型游擊手，身高近190公分，打擊POWER好，哥哥是富邦悍將投手陳品宏，據悉有美職球團對陳柏凱有興趣，就看他能否打出身價。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言