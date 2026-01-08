高中木棒聯賽將開打 今年有哪些高三旅外潛力股？

快訊

聯合新聞網／ 王婉玲
林珺希(左)、何樺(中)、許書誠(右)都被看好有旅外潛力。圖／學生棒球聯盟資料照
青棒年度最大盛事─高中木棒聯賽即將在1月24日開打，今年有哪些高三生有機會踏上旅外之路？相信是很多人關注的焦點。

高中木棒聯賽分成四個階段舉行，橫跨農曆年間，對球隊而言，備戰是一大考驗，長時間賽事也成為觀察球員能力、穩定性最佳指標，國內外職棒球團球探幾乎全員出動。

不同於去年僅有廖宥霖、蘇嵐鴻少數高中應屆畢業生挑戰旅外成功，今年高三生人數有望增加，包括何樺、吳丞顥、許宸緯、林珺希、賴謙凡、許書誠、陳柏凱等投、野手都被看好有機會叩關。

高中木棒聯賽1/24將開打，是國內外職棒球探關注重點賽事。圖／學生棒球聯盟資料照
．何樺(平鎮高中)

U18國手何樺最快球速約152公里，滑球、指叉球是主要武器，據傳已有美職球團鎖定，不過自U18世界盃後狀況下滑，高中木棒聯賽能否重拾身手，值得關注，勢必影響最後旅外簽約金價格。

．吳丞顥(平鎮高中)

平鎮高中左投吳丞顥。圖／王婉玲攝影
左投吳丞顥最快球速約149公里，變化球種多，包括曲球、螃蟹球、變速球、伸卡球和橫掃球(sweeper)，由於超齡無法參加U18選拔賽，木棒聯賽是高中最後大賽，會是平鎮重要的先發戰力。

．許宸緯(秀峰高中)

許宸緯最快球速約150公里，球質好，高中成長幅度大，有球探看好他的未來性。

．林珺希(大溪高中)

U18國手林珺希是投打兩刀流。中央社
U18國手林珺希是投打兩刀流，投球最快球速約148公里，他在高中之前以打擊為主，在國中畢業時參加小馬聯盟賽事時兼練投手，高中延續投球，身材變高壯，進步幅度大，打擊也有力量。

．賴謙凡(大溪高中)

大溪高中賴謙凡。圖／棒協資料照
U18國手賴謙凡最快球速約151公里，變化球種有滑球、變速、曲球、指叉等，變速球是主要武器。

．許書誠(高苑工商)

U18國手許書誠。中央社
U18國手許書誠是少見離島金門出身的球員，協調性、球感好，游擊守備傳球動作流暢，具備不錯的爆發力，有機會挑戰台灣下一個旅外野手。

．陳柏凱(大溪高中)

陳柏凱是大型游擊手，身高近190公分，打擊POWER好，哥哥是富邦悍將投手陳品宏，據悉有美職球團對陳柏凱有興趣，就看他能否打出身價。

