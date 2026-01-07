快訊

中職／王牌出走輪值出缺 龍、猿使用本土投手要更大膽些

聯合新聞網／ Tzuyi
徐若熙前往日本發展，味全龍隊投手戰力吃緊。 聯合報系資料照
經過2個月的休賽季，來到2026年後，各隊戰力補強大致告一段落，受到關注的自由球員，都已找到下家。最大豐收的莫過於台鋼雄鷹，簽下黃子鵬後，讓他們更可以放心簽回洋砲魔鷹，另外還帶回王維中、賴智垣及劉時豪。富邦悍將則同樣是贏家，副領隊林威助扛下組隊的重任後，順利簽下最看重的捕手戰力林岱安，同時內外野各補上馬鋼及林書逸。

統一7-ELEVEn獅雖然在自由市場失去林安可及林岱安，但他們打線深度足夠，影響可降低，而意外從補償球員選到江少慶，有機會補到他們最缺乏的先發投手，究竟是贏家還輸家還有待觀察。中信兄弟並未針對球員補強，也沒有主力球員離隊，主要功課在教練團的調整，整體戰力影響不大。

兩支紅衫軍味全龍樂天桃猿，則可是這個冬天相對忙碌，卻是戰力減損最多的球隊。兩隊都失去本土頭號先發投手，「龍之子」徐若熙轉投日本職棒，「老虎」黃子鵬則跳槽台鋼。但他們是2025年球季，出賽最多局數的本土投手，分別貢獻114局及117.1局，因此桃猿及龍隊教練團最重要的課題，就在於如何彌補龍虎雙雄離隊後，所空缺約115局責任。

從過去的調度來看，目前比較有機會頂上的本土先發僅有曹祐齊。 聯合報系資料照。
然而實際上，龍隊早已預料徐若熙遲早會旅外，理應可以即早培養新的輪值人選，實際卻沒有未雨綢繆。在這幾年先發場次居次的王維中，在去年失速後，球隊也沒有藉機多磨練土投，而是相對倚賴視為本土的伍鐸。從過去的調度來看，目前比較有機會頂上的僅有曹祐齊，但他之前的貢獻局數不多，是否能頂下超過百局，還有待觀察，而以往有先發經驗的林子昱、郭郁政，則已被轉往牛棚發展。

桃猿的問題，則是握有大量優秀的本土投手，卻沒有合適的人選。包含陳冠宇、莊昕諺、蘇俊璋、陳柏豪及邱駿威等，都是曾經期待先發，最後被養成強力的鐵牛棚戰力。雖然幫助台灣隊及樂天奪冠，卻突顯許多年輕好手的窘境，續航力不足，或無法做出拉長戰力的調整及變化，只能面對短局數。

桃猿握有大量優秀的本土投手，卻沒有合適穩定的先發人選，陳冠宇是其中之一。 聯合報系資料照
本土先發投手養成，一直以來是中職各球團難解的課題，目前比較成功的方法，如徐若熙、古林睿煬等，給予足夠的先發輪值機會，但卻不可躁進，需有耐心並循序漸進增加場次及強度，且需嚴格管控每場用球數及每年的局數限制，讓他們從實戰中逐步調整，除了增進體能及技術成長外，還需要建立心理素質與比賽節奏感，持續累積經驗。

另外就是大膽的調度了！最好的案例則是以往的黃子鵬，及去年崛起的李東洺。黃子鵬昔日也被養成鐵牛棚成員，但他耐操又好用，是少數連續單季50場出賽，沒有因疲勞而一蹶不振的投手，他有很好的續航力，再搭配優異的控球能力，及變速球、伸卡球的使用，從進壘點、球路使用製造不同的配球變化，成為頂尖先發投手。

李東洺則是初期先發、後援兩頭跑，但他個人有強力想要先發的意願。技能上他有壓制力很好的卡特球及四縫線直球，雖然控球還不夠穩定，造成他用球數偏多，大多只能投到5至6局。但經過穩定出賽的磨練，他的表現越來越有大將之風，他的崛起恐怕也是悍將能夠放出江少慶的原因之一。

樂天桃猿隊投手陳克羿，是球隊上季所有洋投之外，最多先發的投手。 聯合報系資料照
其實味全龍重返一軍初期，以及樂天大力改造桃猿之時，他們對於本土投手的使用，可說是非常勇敢。雖然看似有很多年輕投手先發、後援兩頭跑，但實際上他們並非以前八壯士的慘烈，而是藉由實戰測試及磨練。但隨著開始有戰績壓力，調度越來越保守，把大量的機會留給洋投及本土王牌，卻讓自己可用之兵變少。

新的賽季在即，王牌出走已成定局，上半季應該是他們找出輪值可用之兵的關鍵時刻。去年富邦悍將雖然戰績不理想，卻磨練出更多先發人選，龍、猿更該趁此時大膽些，才能找出新的王牌，別再洋投風火輪撐場了！

