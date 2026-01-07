近年最黯淡名人堂梯次 三大長青左投能否趁勢入龕？

一年一度的美國職棒名人堂票選結果將於近日正式出爐，去年11月公布2026梯次剛符合退休滿5年，新入圍候選名單的12名球星，包括曾陷入禁藥疑雲的前釀酒人強打「希伯來重錘」布朗（Ryan Braun）、前道奇隊明星外野手坎普（Matt Kemp）、生涯累積逾400轟的重砲「鸚鵡哥」恩卡納西昂（Edwin Encarnacion）、南韓全能強打秋信守等人，都是2010年代赫赫有名的一代名將，也是近代球迷們不陌生的明星球員。

不過平心而論，就目前來看，這批 2026 梯次球員中，仍看不出有人在首次入圍時便具備進駐古柏鎮的明確條件，雖皆為成績亮眼、職涯夠長的明星球員，但整體而言並非統治一個時代的代表人物，累積數據也未達名人堂的安全門檻，使得票選態勢撲朔迷離，能否取得門票，除實力與數據外，入圍名單的強弱同樣左右投票分布。

根據美媒預估，今年名人堂高機率出線的將是兩名傳奇外野手，得票率都隨著參與票選的次數穩定攀升，曾效力大都會、紅雀隊的貝爾川（Carlos Beltran）是去年名人堂「落選頭」，票選進入第3年的他，得票率達70.3％為名落孫山球員中最高，事實上貝爾川要到第四度挑戰才有機會入龕，已是出乎意料，畢竟是史上僅五位的「400轟、300盜」俱樂部成員，生涯累積2725安、70WAR值，且累積65場季後賽攻擊指數破1，合計高達16轟，累積成就無懈可擊，大場面表現嗆辣不手軟，若不是2020年爆出的太空人作弊疑雲曾傳出貝爾川是核心人物之一，鐵定有機會首年叩關，但今年沒有特別突出競爭者情況下，成為得票數最高人選勢在必得。

另一名機會濃厚的是前勇士隊外野手瓊斯（Andruw Jones），早早闖出名號，不到20歲就登上大聯盟，曾5度入選明星賽、10連霸金手套獎，可惜30歲後成績斷崖式下滑，生涯表現不夠持久，影響累積數據，留下1933安、434轟成績，來到第9次票選的他去年得票率達66.2%，今年再接再厲，一舉衝破75%門檻並不是夢，臨近票選年限最後一年，有望再替他衝一波票數。除了高機率入選的兩人，還有哪些球星有機會在名人堂小年脫穎而出？本篇文列出的三名左投將是可能人選。

• 派提特（Andy Pettitte）

「派帥」派提特曾為洋基2000年代王朝四核心之一。美聯社

首先是「派帥」派提特（Andy Pettitte），曾為洋基2000年代王朝四核心之一，也曾與王建民當過隊友，球迷們絕對不陌生，18年職業生涯表現穩定，長年扮演輪值支柱，能在這支隊史最輝煌的豪門隊伍效力如此之久，勢必有其獨到之處，不過派提特的缺點是從未達到登峰造極境界，3度入選全明星，3次在聯盟防禦率排名前十，只有1次在塞揚獎票選上排名前三，18年中僅兩年ERA+能在130以上，加上2007年曾深陷禁藥醜聞，承認使用人類生長激素加速傷病復原，光這點就足以說服許多記者讓他永久失去資格，也將是伴隨派提特一輩子的標籤。

若投票委員們能聚焦回派提特的成績上，確實有不少具有說服力的特點，首先是他在季後賽戰場的精湛表現，18年賽季固然成就斐然，不過十月戰場的漂亮履歷，才是他能成為名人堂有力競爭者的主因。他生涯打過16次季後賽、5度摘下世界大賽冠軍，當然需要一些運氣，不過球隊們一而再、再而三將最重要的一場球交給派提特絕對不是偶然，他經常在這些關鍵時刻挺身而出，季後賽累積44場先發、276.2局和19勝，三項都是季後賽史最高，最接近的為韋蘭德（Justin Verlander）的37場、226局和17勝，其中有35場投滿6局、19場投滿7局，附帶28次優質先發，也同樣都是紀錄保持人。

在能決定系列賽勝負的比賽中，派提特一共先發了12場、拿下6勝，也都是歷史紀錄。派提特生涯例行賽防禦率3.85，如果入選名人堂將是史上防禦率第二高的名人堂投手，排在前頭的是莫里斯（Jack Morris）的3.90，而其生涯也以1991年世界大賽G7投出十局完封勝而被後人津津樂道。

除此之外，派提特在棒球史上火力最兇猛時期生存下來，即便沒有過巔峰級別表現，不過生涯有13個賽季ERA+超過110，生涯累積ERA+為117，這數字除了超越莫里斯，還超越卡爾頓（Steve Carlton）、萊恩（Nolan Ryan）、簡金斯（Fergie Jenkins）等傳奇巨投，十度單季突破200局，在1995年後至今並列第四，耐投表現讓派提特累積3316局、256勝，在局數縮減、勝投逐漸式微的現代，這兩項數據在後人眼中堪稱不可思議！和同期隊友、首度入圍即成功闖關的「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）比起來，派提特的生涯ERA+、勝投、自責分率、FIP都相去不遠，僅局數少了261.1局是明顯落差，純論數據派提特的名人堂之路沒理由要走這麼遠。

在派提特獲得提名的前6年，幾乎是美國棒球作家協會眼中的邊緣人，得票率從未超過20，但去年悄悄發生了改變，從13.5%翻了超過一倍至27.9%，僅剩最後三年的名人堂挑戰之路，派提特看起來正朝著正向未來發展，雖然距離75%仍有近50％遙遠距離，但並非沒有大翻身先例，前洛磯隊球星渥克（Larry Walker）在第七年被提名時得票率更只有21.9%，最後在第十年壓線進入名人堂，今年派提特得票率得否再大幅攀升值得關注。

• 漢默斯（Cole Hamels）

前費城人帥哥左投漢默斯今年首度獲得名人堂提名。 美聯社

不同於派提特，前費城人帥哥左投漢默斯今年首度獲得名人堂提名，生涯曾在費城人、遊騎兵、小熊、勇士等隊譜寫15年職棒生涯，生涯長度相當足夠，巔峰期長達十年，持續有穩定輸出，都讓他有問鼎名人堂的基本盤。2002年高中畢業後，漢默斯首輪獲費城人指名，僅花不到5年，哈默斯就在生涯第二個賽季兌現天賦，183.1局防禦率3.39，入選明星賽並名列塞揚獎第六。

自此至2016年，哈默斯在十年之間出賽316場，防禦率3.26，累積2082局、1977K，拿下127勝，入選明星賽及獲得塞揚獎選票次數各4次，哈默斯平均每年產出將近200K，且2007年先發28場後，連續9年至少能達標30場，都彰顯了其穩定、效率，期間累計46.5WAR值，一般而言全明星選手的WAR值至少為5，哈默斯平均一年繳出4.6WAR值，也意味著哈默斯在這十年內幾乎每年都保持著全明星水準，ERA+達126，也代表哈默斯在很長一段時間都遠優於聯盟平均水準的投手。即使過了巔峰期，哈默斯從2017至2019年狀態也不差，整體數據下滑曲線並不劇烈，這3年合計83場先發，防禦率3.92，平均一季還是有3.1WAR產能，儘管年過而立、生涯接近尾聲，依舊是一名很有價值的先發投手。

除此之外，哈默斯還是不折不扣的三振機器，乍聽之下令人驚訝，因為他生涯從未拿過三振王，但靠著健康的出勤表、每季平穩的發揮，讓哈默斯有著相當優良的奪三振效率。生涯共2560次三振排名歷史第34，超過了馬修森（Christy Mathewson）、馬里寇爾（Juan Marichal）、巴默（Jim Palmer）等一票傳奇球星，史上僅40人生涯累積三振數能達到2500次以上，哈默斯就是其中之一，這40人當中已有23位入選名人堂，剩餘17位中有5位尚未符合名人堂資格，也包括同為名人堂候選名單的「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）。

能達成這項成就本就值得讚揚，哈默斯以左投手身份完成這點，更顯得難能可貴，歷史上共有12名左投完成2500K，去年入選名人堂的沙巴西亞加入史潘（Warren Spahn）、葛拉文（Tom Glavine）、強森（Randy Johnson）、卡爾頓行列，成為史上第5位名人堂左投，哈默斯將挑戰第6人，近代棒球確實不斷追求三振數，但要達標2500K需兼顧天賦與耐力，在博取投票委員青睞時，哈默斯的三振數將是角逐門票的一大優勢。而與派提特相同，哈默斯季後賽表現也是加分項，且「質」更為突出，生涯季後賽17場出賽累積100.1局，防禦率3.41，曾在2008年季後賽大殺四方，5場先發狂掃4勝0敗，合計35局防禦率1.80，接連拿下國聯冠軍戰與世界大賽MVP，歷史上僅9人達成這點，投手更只有4人。

雖然名人堂對於WAR值的門檻沒有約定成俗標準，但60以上較為安全，下限落在50至55之間，如2022年的歐提茲（David Ortiz）、2024年的茂爾（Joe Mauer）都在首度獲得提名時中選，兩人的WAR值落在55上下、，也都是低空飛過75%門檻，生涯累計59WAR的哈默斯自然是頗有本錢，哈默斯生涯防禦率3.43、ERA+123，三振率、保送率也都效率極佳，縱使生涯163勝在名人堂投手中毫不起眼，但現在已經是2026年，250勝、3000K從今往後將會是現代投手難以企及的目標，若持續以此為標準，未來將再無名人堂投手，或許會需要一些時間，但憑藉著多項可以媲美名人堂投手的數據，哈默斯絕對有本事挑戰名人堂，第一年的開票結果值得關注。

• 柏利（Mark Buehrle）

柏利每年輸出30場先發、200局已是家常便飯，防禦率不俗。 美聯社

若要用一句話形容柏利，那就是21世紀最耐投的頂級工作馬，球威普普、球速不快，但善用節奏玩弄打者於手掌心，在大聯盟有紀錄至今，柏利每球之間的間隔時長排名史上最短，投起球來奸詐狡猾但不拖泥帶水，是柏利最大特色。

曾效力白襪、馬林魚、藍鳥等隊，生涯16個賽季留下出賽紀錄，今年將是柏利第6次角逐名人堂，從帳面上來看，柏利可能不像是一名典型的名人堂球員，生涯累積防禦率3.81，在個人榮譽方面，曾5次入選明星賽、4座金手套獎，只有一次獲得塞揚獎選票，除此之外沒有任何獎項進帳，傳統數據方面，乍看之下平淡到容易被忽略，但實際上柏利在很多項數據都有來到名人堂等級，也替柏利拚名人堂背書。

首先柏利的耐操、穩定歷史罕見，對柏利來說，每年輸出30場先發、200局已是家常便飯，防禦率不俗、效率優良，2000年首度站上大聯盟投手丘，2001年開始第一個完整賽季，柏利自此連續14年能達標30場先發+200局，直到2015年生涯最後賽季，「僅」投198.2局，以些微差距中斷這項紀錄。現代棒球史上僅有7人能完成連續14年200局壯舉，包括馬修森、史潘、派瑞（Gaylord Perry）、麥達克斯（Greg Maddux）、尼克羅（Phil Niekro）、沙頓（Don Sutton）和柏利，其中有僅柏利不是名人堂球員，如果2015年能多抓4個出局數，柏利差一點就能成為史上唯四連15季200局投手。

要知道上述其他投手活躍年代幾乎都比柏利早了20年以上，柏利的工作量簡直是不可思議，在這15個完整賽季柏利投了3232局，遙遙領先全聯盟，排名次之的沙巴西亞少了243.1局，領先幅度等同是一名先發投手一整年的工作量。

不僅如此，柏利固若金湯的守備也是歷史頂級，2003年開始Fangraphs開始計算DRS，這是項計算球員能替球隊守下多少分的數據，柏利生涯累積高達+87，與另名投手丘上的守備高手葛蘭基（Zack Greinke）並列同期最佳，不只能自己處理球，柏利還能聯手捕手化解危機。柏利生涯只被盜壘成功59次，單季最多也就8次，同時與搭配的捕手一共完成81次盜壘阻殺，阻殺率高達57.9%，幾乎是同期聯盟平均29%的兩倍。從1974年大聯盟開始追蹤該數據，柏利在所有合格投手中排名高居第9，生涯102次牽制出局，同樣在1974年後數據榜上位居第4，不只屢屢用守備化險為夷，生涯製造排名歷史第4的362次雙殺，也證明了他擅於將傷害抑制到最小，全方位展現出技巧派投手的實力。

在柏利漫長職業生涯中，也有一些歷史上絕無僅有的精彩時刻，2007年4月，柏利對遊騎兵投出了一場27上27下的無安打比賽，唯一瑕疵是第5局的保送，但隨即將跑者牽制出局；兩年後交手光芒隊更投出一場完全比賽，成為史上第18人，也是史上第7位曾同時笑納無安打比賽、完全比賽的偉大投手，和前面形容的方式如出一轍，在柏利之前完成這項壯舉的6名投手，已經全數進入名人堂。

柏利去年獲得11.3%選票，已經寫下5年來新高，隨著年限逐步逼近，得票率逐漸上升是可以預期的結果，究竟這3名長青、特色鮮明且風格大不同的左投能否趁今年把聲勢拉抬至新高，一口氣衝擊名人堂，抑或是不進反退、票數不如預期，就有待時間證明了。