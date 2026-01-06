拆解三巨頭後神奇完成重建 太陽成為KD交易案贏家！

終場前0.7秒，太陽後衛布克命中三分，幫助太陽從最多落後18分反撲，太陽108：105逆轉勝雷霆。

這一勝對太陽別具意義。

布克說，「這是場艱難而且顛峰戰役，我們始終沒有放棄，擊敗聯盟戰績最好球隊，掌握每一個關鍵決勝細節，我們始終保持信心，這場勝利有助於我們奠定整個賽季基礎，這是很重要起步。」

布克這記準決殺三分率太陽擊敗雷霆，這一勝對他和太陽都別具意義。 法新社

太陽21勝14敗，西區第七，去年夏天太陽決定拆解實驗失敗三巨頭，買斷比爾，一換八交易送走杜蘭特，從火箭換進後衛格林、前鋒布魯克斯，一首輪籤+五次輪籤，三巨頭只留下布克，沒想到太陽剛走上打破重建路上，卻意外發現「重建幾乎已經完成」。

布克成為太陽領航員，場均25.7分、6.4助攻，仍有聯盟一線球星身手。擅長防守、性格詭異、脾氣暴烈布魯克斯竟打出生涯最佳表現，場均21.4分，成為太陽第二得分手，始料未及。

布魯克斯攻防兩端都打出明星架式和比賽影響力，做為球隊第二得分手和第二號球星，布魯克斯展現貨真價實內容，讓太陽成為杜蘭特交易贏家。

太陽教頭奧特才是讓太陽快速東昇的關鍵人物。 美聯社

不過太陽今年意外成功，根本沒進入重建、打破、重組多年陣痛，就幾乎完成重建，甚至成為季後賽球隊，最大關鍵還是菜鳥教練奧特(Jordan Ott)。

奧特先重建太陽防守體系，太陽目前每場失分僅115.3分，在東、西區各前10名中排第三，僅次於暴龍和勇士，防守效率聯盟第10，很接近精英防守等級。

奧特要求防守最成功之處在於他活用四名精英防守球員布克、布魯克斯、奧尼爾、古德溫。

這四名外線防守球員從一對一到各種協防、無限換防都能扛得住，如果不是後衛艾倫今年開季因傷只出賽18場，太陽等於擁有五名一線防守尖兵，能打出無限換防+各種高效對位。

太陽拆掉三巨頭KD與比爾，只留下神主牌布克，只是換了教練卻快速完成重建。 美聯社

除了外線防守和無限換防一流，太陽213公分中鋒威廉斯場均12.8分8.5籃板非常稱職，兩名主力替補長人理查茲和伊戈達羅同樣能專注投入防守做足苦工，支撐太陽禁區攻防。

太陽進攻也不含糊，進攻效率聯盟第12，太陽投籃命中率4成66，三分命中率3成64都很平庸，但奧特最成功地方在於球權和戰術角色均衡。

無名小卒185公分白人後衛格里斯佩意外扛起先發主控，場均13.8分、5.1助攻，三分命中率4成2，格里斯佩不僅打出合格先發主控表現，他穩定三分和防守糾纏能力，宛如天降神兵。

去年夏天被湖人丟棄防守型後衛古德溫則是意外之喜，古德溫對雷霆一戰從板凳出發攻下全隊最高26分，三分球13投8中，打出生涯最好一戰。古德溫全場負責主防雷霆後衛亞歷山大，出色身體對抗製造亞歷山大出手困難，攻防兩端古德溫都是太陽這場比賽最關鍵球員。

湖人不要的古德溫，卻在太陽找到一席之地。 路透

奧特用兵如神，用好古德溫是神奇，激活格里斯佩是妙筆，奧尼爾3D能力被奧特更多挖掘出來，則是太陽最大收穫。至於布魯克斯打出明星前鋒攻防全面身手，簡直就是上帝送給太陽最好禮物。

幾乎沒有經歷重建沈淪和多年掙扎過程，太陽只經過一個夏天就完美翻身，神奇故事還在上演，下半季太陽還能打出多少精采好球和勝仗，值得期待。