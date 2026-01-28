中職／被時間考驗的名字 李吳永勤從60人外走到最佳進步獎

【撰文・鍾亞芳】

曾被球隊放在60人名單外，差點離開職棒舞台，李吳永勤憑藉不放棄決心，一球一球努力延續生涯，熬過最黑暗低谷，棒球路逐漸迎來光亮，從一而終堅持初心，打響李吳永勤名號，2025年度最佳進步獎，實至名歸。

就讀高苑工商時期一直沒有表現，李吳永勤在高三上學期黑豹旗賽事嶄露頭角，冠軍戰面對陣容豪華平鎮高中，在先發投手提前退場狀況下，第二局打卡上班，7.1局被擊出6安打、僅失1分，終場高苑4：2扳倒勁敵平鎮，高捧隊史首座黑豹旗金盃，李吳永勤獲該屆賽會最有價值球員獎，高三首度獲高中聯賽木棒組出賽機會，大幅增加被球探關注目光，職棒路愈來愈清晰。

黑豹旗一戰成名 預料外的職棒試煉

李吳永勤選秀加入中信兄弟，2017季初就被移出60人名單，該季僅能在二軍磨練。 聯合報系資料照

「其實原本職業不是首選，想去打業餘，但教練推薦我去選秀，本來覺得實力還不到可以挑戰職棒，但就想說試試看。」2016年，李吳永勤自高苑畢業，在時任高苑總教練李來發鼓勵下，決定放手一搏，投身中職選秀，第八輪獲中信兄弟青睞，李吳永勤對此沒有特別想法，李來發對子弟兵入選非常開心，鼓勵挑戰職棒，進入更高層級好好努力，李吳永勤決定把握住難得機會，踏上職棒殿堂。

然而取得職棒入場券，路途走得顛簸，2017季初就被移出60人名單，該季僅能在二軍磨練，26戰21局投球，防禦率11.14、每局被上壘率 2.52，數據不盡理想，職棒初期蟄伏二軍，2020年二軍26戰共29.2局投球，後援投手最重視的每局被上壘率下修至1.35為當時個人生涯最佳，該年終於在球季尾聲等到一軍機會，兩場出賽共1.2局無失分，隔年季初雖曾於一軍出賽，表現也頗具水準，僅4戰登板就又回到二軍。

接下來3年仍在一、二軍載浮載沉，雖在二軍表現不差，畢竟球團期待的是選手在一軍宰制能力，不可能單單考量二軍數據，加上當時陸續選進不少年輕投手，李吳永勤已隱約有被釋出預感，因此2024球季結束後被移出60人名單，他坦然以對，回想職棒生涯初期，帶著略微遺憾語氣透露，職棒生涯10年後心態與菜鳥時期完全不同，當時覺得還年輕，不了解職棒生態，認為還有時間可以嘗試，若當時就以戰戰兢兢態度更把握每一分、每一秒，或許生涯走向會有所不同。

沒有白走的旅程 每次都當最後一次

2025季前富邦悍將宣布網羅李吳永勤，得以延續職棒生涯，曾經失去的再度找回更加珍惜。 聯合報系資料照

身披黃衫時期場上數據或許平平無奇，但在職棒生涯啟蒙期獲得不少養分與指導，讓李吳永勤能以更適當心態面對高度競爭環境，對那幾年中信兄弟栽培與照顧，感激之情非言語能完整表達，「高中畢業後跳過大學、業餘，直接進職棒，與學長之間實力差距真的很大，第二、三年開始嘗試跟學長聊天，學長都不吝嗇分享經驗，漸漸地自己也改變心態，學長希望年輕人不要害羞，有問題都可以主動問，若不發問，自己想破頭也不見得想得到答案。」

擺脫新鮮人青澀，遇到問題主動找學長討論，當時林智勝、張志豪與王勝偉都會熱心分享，李吳永勤從中獲得不少建議，「不同學長對自己職業生涯都有不同看法，投手、野手分享角度也不同，有時今天投完球，也會跟野手討論，以打者角度看我的投球有什麼想法，投手的話就是了解他們技術跟觀念，遇到不同狀況會以什麼心態面對。」

被釋出後，沒有被負面情緒吞噬，而是帶著這些年豐富收穫，持續增進，尋找不足之處加以調整，「沒有另謀出路想法、沒有想要放棄棒球，就是想著把自己準備好，等著有需要的球隊來找我。」老婆也給予暖心安慰，討論對未來想法，即便面對未卜前途，仍百分之百支持與鼓勵，成為最重要精神支柱，「如果沒有她，我不見得可以回到球場。」短短一句話，道出牽手無比重要性。

2025季前，富邦悍將宣布網羅李吳永勤，得以延續職棒生涯，曾經失去的，再度找回更加珍惜，李吳永勤心態轉變，把每次練習、每次出賽當成最後一次，教練團則在技術面給予建議，「心態改變是最大幫助，其他人我不知道，但今年對我來說，就是當成最後一次，這個轉變給我很大幫助，帶來我沒預想過成果，過去在一軍表現起伏很大，2025年有這樣表現很意外，很感謝一路上幫助我的人，這不是單靠我一個人可以做到。

投球表現大躍進 56場出賽成「李吳全勤」

李吳永勤用10年職棒經歷面對最難對付漫長賽季課題，不只沒讓教練團失望，也成為球迷眼中最可靠牛棚。 聯合報系資料照

不只教練團調整配球、觀念等技術層面，許多隊友不論資歷深淺，如賴鴻誠、江國豪、賴智垣、游霆崴、廖任磊等投手都會互相討論經驗，「每個投手想法不同，不同狀況配球，以及不同球數如何面對，從討論中多少會吸收不同東西、得到不同想法。」

2025年一軍開季，經過1個多月熱身、適應，表現漸入佳境，身手獲得肯定，出賽頻率愈來愈高，從球迷口中「天天系列」成為「李吳全勤」，前5年一軍共21場出賽、24局投球，這一年僅用半季多一點時間就達成過去5年投球局數總和，然而從整年數據看來，比過去更密集出賽，對投球表現沒有太大影響，2025年總計56場出賽，共42.1局投球，幾乎是過去 5年一軍出賽數兩倍，戰績兩勝4敗、15次中繼成功，防禦率2.76、每局被上壘率1.13，更是過去望塵莫及數據，談及體能調配，李吳永勤指出，以往在中信兄弟二軍，每年大約30場出賽，「雖然大家認為一、二軍強度有差，但我以正向心態面對，維持住每次強度，所以2025這一年丟下來不會特別累，當然難免會疲勞，但會想方法調整。」

這年在悍將繳出煥然一新表現，各界早在上半季就注意到好身手，善用10年職棒經歷面對最難對付漫長賽季課題，尤其後援投手出賽頻率更密集，體能續航力完美維持投球內容，不只沒讓教練團失望，也成為球迷眼中最可靠牛棚，球季尾聲，早有不少聲音討論有望獲得最佳進步獎，畢竟球季尚未結束，站在幾乎算是失而復得職棒賽場上，李吳一心只想為球隊貢獻，對個人獎沒有太多想法。

全文未完，更多內容「從60人外到頒獎典禮 10年堅持終被看見」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第526期)