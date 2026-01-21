中職／海外直送品質保證 球星中職試金見真章

【撰文・陳品宇】

林安可和徐若熙休賽季接連旅外，新球季將在日職洋聯兩大名門展開新篇章，再加上2024年加盟日本火腿的古林睿煬，短短兩個休賽季，中職已有三位頂級球星跨海挑戰，中職選手接連吸引國外球團關注、簽下具指標性合約，背後不只選手行情水漲船高，也透露國外對中職實力底蘊重新評估。

新賽季日職「台」味十足，台灣選手在日職開枝散葉，旅日球員來到12位，其中高達10位來自洋聯，除了羅德，五隊陣中皆有台灣選手，「台灣內戰」場景在新賽季應不會太陌生，2023、24年應屆高中畢業生中，有6人選擇日職為職業生涯第一站，職業舞台不落人後，繼2024年新科MVP古林睿煬投奔日職，2025年中職再出產徐若熙、林安可一投一打。

如果說業餘階段只是潛力展示，如半完成品具備令人遐想成長空間，中職層級則如同球星蛻變前第一塊試金石，歷經完整球季、狀況起伏考驗，在此站穩腳步後，讓國外球團能充分評估，被視為風險相對可控成熟即戰力，投打雙星除了成功一圓旅外夢，最終與新東 家合約規模也大幅超出市場 預期，可見球團方超高期待值，本期《職業棒球》邀請資深棒球媒體人「奶哥」王翊亘，一同剖析中職球員在國際市場上身價飛速攀升關鍵。

「古林效應」外溢中 重塑身價基準點

台灣投手古林睿煬進軍日本職棒火腿隊，讓「古林效應」外溢中。統一獅隊提供

林安可、徐若熙兩人皆坐擁「億圓男」身價，林安可和西武獅簽下包含球團選擇權在內「2+1」合約，2025季前林安可與統一7-ELEVEN獅簽下3年總額2,160萬台幣複數年合約，旅日首年薪資就有望超過這個數字；收穫3年大型合約的徐若熙，年均薪放眼日職更可排行頂標，不遜於一大票家喻戶曉日職本土球星，日職洋將若想獲得如此薪資條件，不是在日職有累積實績，就是大聯盟經驗

豐富、名聲響亮，投資成功率較高，在外界普遍認為中職、日職競爭強度存在差異背景下，徐若熙轉戰日職首年獲得不俗待遇，可說是相當罕見。

王翊亘指出，以同樣在中職投出MVP身手的古林睿煬為比較對象，徐若熙合約總額明顯高於古林2024季後和日本火腿簽訂合約，幅度之大超出各界預期，價碼之所以被推得如此高昂，實際上古林表現正扮演其中墊腳石，「會讓軟銀對徐若熙未來期待更加篤定，軟銀在日職球團中，只要是他們想要的，也一向會毫不畏懼開出超出大家預期價格，再加上道奇隊也一直很積極跟徐若熙陣營聯繫，所以開出讓球員無法拒絕合約價格，符合軟銀一貫談約方式。」軟銀上季砸錢在洋投身上毫不手軟，王牌Liván Moinelo、後援投手Roberto Osuna推定年薪都在10億日圓，財大氣粗可見一斑。

林安可年紀、守位雖相對不吃香，但國際賽好表現對好「薪」情加成不少，2024年12強賽曾在與日本隊交手時敲出初速112英里怪力轟，例行賽選球、長打發揮穩定，西武獅上季火力匱乏，打擊率0.232、410得分都在聯盟敬陪末座，串聯成效不彰，寒假作業首重砲手，與長打實力在國際賽上驗過貨的林安可自然一拍即合。

帳面數據只是考察入門 鮮明個人特色決定價值

西武跟統一長期合作交流，近距離對林安可又有更多了解。 聯合報系資料照

王翊亘進一步延伸，西武跟統一長期合作交流，近距離對林安可又有更多了解，「之前王柏融案例，可能會讓人覺得台灣打者在日職不如預期，但王柏融型態較為全面，林安可則是純長打者，即便可能出現較多揮空與三振，只要長打能發揮，就會是西武對林安可期待方向。」而不論是徐若熙還是林安可，在這幾年日職球探來台觀察次數較多情況下，合約都代表對實力一定肯定，「古林好表現會讓日職球團對於投打評價有不同想法，古林以直球為主，變化球一直在調整、摸索階段，就已經可以在例行賽有好表現，我們常講野手有五拍子、投手STUFF（球威）如何，如果光憑直球就能壓制打者，那林安可和徐若熙憑長打能力或更好控球、變化球能力，在日本職棒也有機會發展良好，我覺得這是這次兩隊開出超出預期合約主因。」

王翊亘指出，即便用球彈性係數較高時代已過，中職仍不斷產出強打，與近年球隊求戰績不斷提升洋投品質有關，也受惠於運科發達，投、打訓練更有效率，如道奇願意開出具吸引力條件爭取徐若熙，顯示中職整體實力正持續進步。在日職方面，近年部分經紀公司會主動向球團引薦台灣高中生，加上台灣在 U18賽事屢創佳績，球隊 來台觀察年輕球員時，也會同步關注中職表現，逐漸建立起長期追蹤管道。

統一獅隊重砲林安可確定加盟日本職棒西武獅隊。圖／統一獅隊提供 藍宗標

國外球探評估中職球員時，帳面成績仍是最直觀依據，但球探 看的不只如此，「如果投手球威優秀、打者五拍子都很好，也許高中畢業就出去了，但（留在中職）一定是某些地方有缺陷，像林安可大學時才準備要轉打者，進職棒後直接打者出發，徐若熙或古林其實都有一些傷勢困擾，沒辦法把潛能發揮到最大。」留在中職發展高順位球員，若有志挑戰更高層級，首要關鍵是維持健康，其次是能否將特色發揮到極致，往往成為美、日球隊敲定合約決定因素。

