中職／罕見日本球員引退即執教一軍 中信兄弟新打教令人吃驚

聯合新聞網／ 福耳
中信日前宣布延攬兩名日籍打擊教練入團。中信兄弟提供
除了球員戰力的補強之外，教練團的重整也是季後重點工作，上季衛冕總冠軍未果的中信，同樣也在近日更換打擊教練，去年以高話題性入團的打擊教練莎菈(Sarah Edwards)及丹尼爾(Daniel Catalan)離隊，隨後傳出會由具有超過10年日職球員資歷的教練來接任，因此引起許多猜測，甚至連內川聖一的名字都出現，畢竟富邦之前才宣布延攬中日名將森野將彥入教練團，中信如果真的網羅內川也不意外。

結果出來，竟然是剛引退的後藤駿太及前年季後引退的西田明央，兩人要共同擔任2026年球季中信的打擊教練，這比出現內川的名字更訝異，令人吃驚的原因有兩個，第一個是教練資歷，32歲的駿太去年季後被中日戰力外，12月28日宣布引退，2天後就出任中信一軍打擊教練；西田去年在高中野球部擔任技術顧問，兩人在日職或獨聯的執教經驗都是白紙一張。

後藤駿太在去年12月28日宣布引退，2天後隨即就任中信一軍打擊教練。中日官方臉書粉專
另一點就是兩人在球員時期的打擊成績都不理想，駿太雖然是10年的第1指名，生涯效力過歐力士及中日，15年下來的平均打擊率僅2成16，只有6季的打擊率超過2成，打出15轟及151分打點；同樣是10年進入養樂多的西田，在一軍只出賽過12個球季，打擊率是2成11，有17轟、65分打點，兩人的打擊表現都不好，雖然說球員成績並不等於執教功力，但加上教練資歷空白這一點，當然會引發許多質疑。

日職近年來並不是沒有球員引退隔年就接任一軍教練的例子，如18年季後引退的軟銀本多雄一、羅德的根元俊一及歐力士的小谷野榮一，本多及根元引退後都留在原隊擔任一軍內野守備跑壘教練，本多生涯打擊率2成76，共跑出342次盜壘，拿下2次盜壘王；根元生涯打擊成績雖不若本多，但有穩定的內野守備能力，兩人都在球隊13年以上，對球隊有一定的熟悉度。

本多雄一(中)在球員生涯拿過2座盜壘王。 軟銀官方臉書粉專
小谷野的長打成績就比上述兩人好一些，生涯打出71轟及566分打點，10年曾以109分打點奪下洋聯打點王，18年引退後受同樣是松坂世代的平石洋介邀請而擔任樂天的一軍打擊教練，之後回到歐力士，25年再至阪神擔任打擊首席教練。

更近期的有同在21年球季引退的長谷川勇也及龜井善行，長谷川在06年進入軟銀，09到14年連5季百安以上，13年以3成41打擊率成為史上第5位全勤打擊王，198支安打也是聯盟最多，生涯打出1108支安打及434分打點，21年引退後留在軟銀擔任一軍打擊教練，今年則兼任一軍打擊及技術教練；龜井在巨人待了17年，生涯最終年的21年球季達成千安百轟的紀錄，引退後留下來擔任一軍外野守備跑壘教練，之後也曾當過打擊教練。

長谷川勇也(右2)在2013年拿過打擊及安打雙冠王。 軟銀官方臉書粉專
這些引退後馬上進入一軍教練團的OB不外乎有幾個共通點，如生涯幾乎都待在同一支球隊，如本多、長谷川、根元、龜井等，也都曾是球隊主力，對球隊運作有一定的熟悉度，同時在打擊或守備上有相當成績，才能立即在一軍執教，這也並不是說球員時期在一軍沒有輝煌成績就不會是好教練，只不過通常會在二軍以下層級磨練後才會上一軍執教，像這次中信的駿太及西田，球員時期成績不佳卻馬上成為一軍教練，在日職來說是非常稀少的，而且還是到海外的職棒聯盟，成效如何將是本季中職的觀賽焦點。

棒球專欄 日本職棒 中華職棒 中信兄弟

福耳

追蹤

