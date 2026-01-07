中職／2025中職事件簿 12強後冠軍時代熱潮

【撰文・鄧心瑜】

01 陳傑憲簽兩億鉅約 頂薪時代來臨

陳傑憲與統一獅簽兩億鉅約，頂薪時代來臨。 聯合報系資料照

隨著市場成熟度增加，中職步入「億」級合約時代，球團願意砸重金留下或網羅頂級球星，光是2025年就有多達3張合約總額破億元大約，歷史大約排行榜一再刷新，月薪百萬再也不是新鮮事。2025年季前相當熱鬧，先是陳子豪以10年、總值1.3億元合約重磅加入味全龍，成為中職史上首位「億元男」，隨後中信兄弟大手筆留下江坤宇，達成10年最高總值1億4788萬元合約共識。

兩位億元男沒能霸占榜單太久，統一7-ELEVEN獅以兩億高額鉅約留住陳傑憲，重磅大約綁定這名台灣隊長、12強最有價值選手，未來10年都穿著獅袍，球團看見他能帶來更高職業價值，認定價值不菲合約符合身價，顯示只要有能力、有人氣，職業選手將創造更高個人價值，頂薪時代來臨。除了三位億元男，林立據傳也將簽下破億大約，再加上黃子鵬與台鋼雄鷹簽下5年6,600萬元，以及朱育賢、詹子賢、陳韻文、許基宏等人皆簽下4,800萬元合約，中職史上前12大約中，就有9名選手是在近兩年簽訂，中職步入「薪」世代。

02 WBCQ取得晉級資格 備戰2026經典賽

中華隊成功經典賽會內賽門票。 聯合報系資料照

延續Team Taiwan熱潮，2月所舉辦經典賽資格賽格外受到台灣球迷關注，為了取得2026經典賽參賽資格，中華隊迎戰西班牙、南非與尼加拉瓜，隊長由陳傑憲繼續領頭，佐以張育成、吳念庭、林子偉等經驗豐富學長協助帶領，陣中年輕選手不少，納入多名旅外新秀，包含莊陳仲敖、陳柏毓、林維恩、沙子宸，以及旅日好手孫易磊、徐翔聖，這些長年在國外征戰選手終於在台灣出賽，提升台灣球迷關注度。

雖然因比賽時程在季前，選手整體調整狀況及掌握度尚未到位，比賽過程也跌跌撞撞，中華隊在單循環賽中沒能搶下分組第一直接晉級，在加賽中終於戰勝預賽曾落敗的強敵西班牙，以分組第二之姿取得經典賽門票， 2026年3月將前往日本東京，預賽依序對戰澳洲、日本、捷克、韓國，屆時各國籌組戰力最強國家隊，捉對廝殺精采可期。

03 大巨蛋加持 場均破萬創新高

中華職棒2025年在台北大巨蛋賽事掀起高潮。 聯合報系資料照

2025年中職全年累積進場人數不僅一舉突破300萬人次大關，373萬人次較2024年成長35%、成長近百萬人次，平均單場觀眾人數10,373，場均觀眾破萬寫下36年來新高，乘著 12強冠軍熱潮、臺北大巨蛋啟用，中職熱度寫下前所未有榮景。

2024年六隊僅中信兄弟達到場均破萬里程碑，2025年中信兄弟場均13,605人仍是人氣保證。中職66場例行賽安排在大巨蛋，北部隊伍味全龍、富邦悍將受惠，場均雙雙突破萬人關卡，人氣晉升前三。光是大巨蛋就累積132萬人次、占360場例行賽累積人次三分之一，場均兩萬人熱度不減，球團有了前一年經驗，在主題日策畫、嘉賓邀請都更願意砸重金，邀請包含張惠妹、SUPER JUNIOR等國內外大咖藝人，吸引不同族群踏進球場誘因，棒球賽事成為全台人民日常休閒活動，棒球與生活愈來愈緊密。在洲際進行的45場賽事也達標場均 萬人里程碑，為台灣室外球場新高，

「百萬象迷」號召力驚人，也期待2026年若台南亞太球場順利啟用，南部多了這座可容納2.5萬人全台座位數最多室外球場，全年累積人數有望再寫新高。

04 「神威」安打製造機 陳晨威連33場安打平紀錄

樂天桃猿隊陳晨威連續安打場次33場，平中職棒紀錄。 聯合報系資料照

陳晨威長年是樂天桃猿開路先鋒，其高打擊率是球隊不動核彈頭，2025年再用球棒寫難得紀錄，自4月19日起，連續33場出賽都敲安，追平郭嚴文2015年寫下聯盟紀錄，雖然沒能有新突破，相隔10年才有選手挑戰，難度之高可見一斑，在種種關注與壓力之下能有如此表現，實屬難得。

在這33場期間，陳晨威合計133打數敲出50支安打，其中13支長打，包含兩支三壘打及4轟，一共打回16打點，打擊率高達0.376，手感火燙打出高檔成績，雖然沒能改寫歷史新頁，但來年或許又是新的開始。

05 嗨翻明星賽 大巨蛋全滿8萬人同樂

2025年中職明星賽兩天嗨翻大巨蛋全場，破票房紀錄。 聯合報系資料照

明星賽連續5屆採中華隊VS.明星隊模式，兩天門票一開賣即完售，後續加開外野座位，在兩日邀請藝人蕭煌奇、蔡健雅，以及南韓女團「i-dle」成員Minnie加持下，兩場比賽共8萬席 位全數售罄，改寫明星賽史之最。

聯盟集思廣益讓明星賽有趣又好玩，2025年與日本任天堂合作，選手、教練、裁判都戴上趣味又浮誇任天堂角色頭套周邊，讓年度盛會更添可愛氛圍，內容同樣驚喜不斷，選手在比賽中間不按牌理出牌添加爆笑橋段，場邊應援團鼓譟「放閃」，最後一天兩隊野手輪流登板仍難分勝負，臨時決議效仿大聯盟，舉薦選手「全壘打加賽」一決勝負更是史上首見。

明星賽「秒殺」滿場做出口碑，歡樂熱鬧氛圍就是招牌，球迷不僅搶破頭進場同樂，收視率也開出紅盤，有線電視平均收視率1.42、MOD平均收視率1.7，串流平台觀看次數高達280萬次，相較前一年明星賽成績再翻倍，在全球普遍明星賽收視下滑情況下，中職明星賽逆勢成長，對聯盟來說是莫大鼓勵，持續推陳出新，為比賽添加可看性元素將是來年努力方向。

06 一代巨星告別生涯 林智勝、胡金龍引退

中華職棒球星「大師兄」林智勝在台北大巨蛋舉行引退儀式，結束職棒生涯。 聯合報系資料照

中職進入世代交替，曾經扛起國家隊當家球星陸續褪下戰袍，2025年林智勝、胡金龍雙雙決定引退，兩人不僅同年宣布，巧合更讓人感到驚奇，林智勝在引退賽最後打席敲出全壘打，石破天驚開轟讓人又驚又喜，以305轟為生涯劃下句點，也無愧「台灣全壘打王」名號；無獨有偶，胡金龍在球團所舉辦引退賽後仍以選手身分出賽，例行賽最終戰以代打之姿上陣敲出追平兩分砲，同樣用全壘打做生涯結尾，完美「最後一舞」神劇本讓人回味無窮。職棒生涯皆逾20年巨星退役，將過去戰功彪炳風光留存，在大量練習與實戰之下，所琢磨出球技、場上獨特觀點，把這些經驗傳承給下個世代，未來親手打造屬於下一個世代巨星。

全文未完，更多內容「2025中職事件簿07、08、09」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第526期)