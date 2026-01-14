中職／冬盟淬鍊鬥志 林吳晉瑋未來鐵捕補課之冬

【撰文・鄧心瑜】

林吳晉瑋自2020年季中入隊，近年多次短暫於一軍扛起二號捕手，也曾在台灣大賽蹲捕把關，距離穩定一軍出賽始終有一步之遙，2025季中因右手鉤狀骨骨折開刀，錯過大半球季，對他而言，季後冬盟賽事不僅是與各國年輕好手交戰，更是補齊實戰場次、追回比賽節奏「補課」戰場。

「真的非常想參加冬盟。」林吳晉瑋生涯首次因傷動刀發生在2025球季6月，一次揮棒用力過猛，瞬間察覺異狀，當時連傳給投手回傳球都丟不準，安排檢查才發現鉤狀骨骨折。儘管傷後積極復健，連防護員都說進度超前預期，但最終仍因狀況尚未調整到應付高強度，沒能和隊友並肩打台灣大賽，「受傷前狀況正好，也有連續出賽，想快點回到球場，和隊友一起打下半季、季後賽，沒一起走到最後是真的滿失落。」

缺席不只是比賽場次，還包括技術磨合與比賽感覺，三個月空窗對捕手來說相當漫長，因此下半季部門教練預告可能將至冬盟延長實戰，林吳晉瑋反而躍躍欲試，「希望藉由冬盟比賽觀察其他選手球技、增加經驗，補足受傷時錯過的東西。」

壘包間鬥智鬥勇 展現雪恥決心

林吳晉瑋在冬盟展現強大鬥志與不服輸精神。 中職棒聯盟提供

身為守備工作最繁瑣的捕手，價值經常在細節中被檢驗，11月25日由台灣山林對上日職聯隊，是林吳印象最深比賽，「阻殺是原本較有自信能力，但那天連被跑了4次盜壘成功，真的很嘔，已經是個人生涯單場最多次被盜壘，非常不甘心。」該場比賽即便林吳和投手盧孟揚嚴加看管壘上跑者，仍頻頻被對手突破防線，前3局就被盜壘4次，讓在本壘板後的林吳相當懊惱。

冬盟本就是提供年輕選手試錯舞台，在一定強度之下，選手可以多加嘗試各種在賽季中想修改、加強細節，日職聯隊盜壘戰術頻繁，在19場比賽中多達38次盜壘成功，身為捕手的林吳晉瑋責任是守護壘包，這樣的念頭在該場比賽結束後愈發強烈。

林吳晉瑋在冬盟密集出賽。 中華職棒聯盟提供

12月3日再度對上日職聯隊，說什麼都不能讓日職選手輕易越過雷池，「賽前就有很強烈想法要抓到他們，一定要雪恥！」該場比賽日職聯隊6次嘗試盜壘，林吳蹲滿全場並有3次阻殺，防守端強烈企圖心，清楚反映在比賽結果，該場比賽助球隊戰勝日職聯隊，總教練、同時為母隊中信兄弟二軍總教練彭政閔給予正面評價，「阻殺和對方跑者起跑時機、投手動作有關，林吳可貴是沒有因為前一次被盜壘多次而沮喪，反而有想把失去的討回來的鬥志，是好選手非常需要的。」

