日職／有原航平的抉擇 將擺動軟銀與火腿4.5場勝差戰力消長

日本職棒太平洋聯盟在2025年這個季後的選手流動中，最受矚目的當推有原航平的動向。有原航平的狀況頗為特別，他從軟銀離開，轉回他的前東家日本火腿，而這兩隊剛好是2025年賽季洋聯前兩名的球隊。這名14勝的勝投王轉隊，絕對會讓彼此之間只有4.5場差距的兩隊產生戰力上的明顯消長，而這也絕對會讓2026年的洋聯賽季更加有趣。

確定留不住有原航平之後，軟銀的編成主要負責人永井智浩對外說明:「很可惜地我們收到了婉拒的聯絡!」軟銀球團努力到最後一刻，可以看得出這個對戰局的影響有多大。當然，他們也已經提前做好準備，成功重金網羅到台灣的速球派投手徐若熙。在東浜巨的動向未定情況下，軟銀先發輪值還有Liván Moinelo、上沢直之、大関友久，加上2024年單季9勝的Carter Stewart Jr.，以及大津亮介、前田純、松本晴、前田悠伍等頗具實力的投手。

(火腿隊新年前送給粉絲大禮)

有原航平於2020年季後透過入札制度離開日本火腿轉戰MLB，發展不順遂於2023年重返日職，很多人存疑他還剩下多少功力。然而他卻在加入軟銀之後漂亮地重拾往日身手，在隊的3年期間合計貢獻38勝。值得注意的是，2024、2025年有原航平都以14勝獲得洋聯勝投王，而這兩個賽季軟銀都贏得洋聯優勝，可見他扮演投手群的領頭角色，對球隊有多大的重要性。

相反地，日本火腿隊獲得這名王牌投手的回歸，等於投手群找到了中心支柱，加上2025年與他同為14勝的伊藤大海（14勝8敗、防禦率2.52），等於有兩名勝投王坐鎮。再搭配加藤貴之（9勝6敗、防禦率3.40）、北山亘基（9勝5敗、防禦率1.63）、達孝太（8勝2敗、防禦率2.09）、山崎福也（7勝5敗、防禦率2.27）等投手，先發投手的質與量都是一流。尤其是北山亘基、達孝太以及金村尚真（5勝7敗、防禦率2.93），加上來自台灣的古林叡煬、孫易磊等幾名年輕先發投手，未來性十足，明年適應職棒環境之後的成長更加令人期待。實績豐富的有原航平在此時挹注戰力，日本火腿隊的投手戰力將大幅升級。

季後有原航平原本以旅美為優先，軟銀球團開大約試圖慰留，讀賣巨人也有意願網羅，最終日本火腿以4年總額30億日圓的大合約積極爭取成功。有原航平的推測年薪來到6億日圓，即將成為村上宗隆、岡本和真等大咖打者赴美發展之後2026年的NPB最高年薪選手。火腿隊的另外一名主力強投伊藤大海這個季後加薪金額來到1億2,000萬，是加薪最多的選手，年薪來到3億4,000萬日圓，有原航平、伊藤大海這組「雙王牌」將高居2026年日本火腿選手年薪排行的前兩名，加上3億的左投加藤貴之，將有3名「3億男」，而且都是投手。

2019效力火腿隊的有原航平，如今回歸，有可能改變與軟銀之間的競爭。 美聯社

日本火腿連2年排太平洋聯盟第二，連2年都不敵軟銀鷹，不過勝差已經從13.5場大幅拉近到4.5場，如今火腿帶回有原航平，新賽季將要力拚一舉超越軟銀，進而搶下自2016年後的首座日本一頭銜。