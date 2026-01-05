中職／結束職棒生涯卻無悔披國家隊戰袍 吳哲源肩起為榮耀球衣之重

2025年12月31日中信兄弟宣布釋出投手吳哲源，兩天後他無預警宣布引退，消息一出讓許多球迷感到不捨，吳哲源發文更令人動容，他寫道：「心中有不捨，但沒有遺憾。若有一天孩子們問起我過去的工作，我可以微笑、也可以很驕傲地告訴他們：爸爸，曾經是一名職棒球員。」

吳哲源崛起過程說來傳奇，他出身東勢高工棒球隊，也是第一屆招收的球員，一支名不見經傳的青棒隊，青棒時期他是內野手，到了高苑科大直到升大四才改練投手，原因是打擊實在太爛了，他主動向總教練陳威成要求棄打從投。

正式轉任投手僅1年，吳哲源在2016年中職季中選秀獲中信兄弟第10輪指名，也是那一年選秀最後一位被選到的球員，2022年吳哲源投出生涯年，戰績11勝1敗2中繼、防禦率2.85，拿下年度最佳進步獎和投手金手套，隔年打經典賽對荷蘭中繼4.1局無失分一戰成名，只是開季沒多久登板先發，就因右肩受傷退場，如今宣告退休才31歲，令人不勝唏噓。

很多人想問，吳哲源肩傷與打經典賽有沒有關係，或許有一點關係。我們來看他進職棒每一年的一、二軍加總的投球局數和投球數，2017年總計投38.1局、用626球，2018年投42.2局、用739球，2019年投28局、用433球，2020年投58局、用1051球，2021年投34.2局、用616球。

2018年的吳哲源在中信兄弟出賽。 聯合報系資料照

吳哲源從2016年季中加盟中信兄弟，一直到2021年，單季一、二軍加總最多投球局數是58局，最多用球數是1051球，都出現在2020年，而且在此之前他完全不曾在一軍先發，在二軍也才投過1場先發。

關鍵在2022年，吳哲源先發、後援兩頭跑，哪裡有洞就去補哪裡，開季初登板是中繼，下一場變成先發投手，投完1場先發，再轉調牛棚投4場，再回來投3場先發，接著有一陣子固定待在牛棚，總計中繼11場，7月中旬又回到先發輪值，其間還夾雜1場中繼登板，季末又投1場中繼，再投1場先發，再投1場中繼結束例行賽季。

寫到這裡，你可能看了眼睛都花了，2022年一整季吳哲源10度轉換先發、中繼角色，你沒看錯，足足有10次之多，例行賽總計投了120局、1766球，加上台灣大賽的7局、91球，這一年吳哲源出賽35場，其中16場先發、19場中繼，共投127局、1857球，工作量足足是前一年的3倍多。

2022年是吳哲源在中信兄弟隊，從牛棚到先發生涯投球局數最多也贏得最多勝投。圖／中信兄弟隊提供

角色不斷轉換，投超過120局，用球數超過1800球，其實這些都不是問題，關鍵就在於，吳哲源度過生涯最操勞的一年，照理說，2023年他應該要有充分的休息時間，只是他希望能為國效力打經典賽，代表他必須提前開機備戰，沒有充分的休息時間，加上身體本來就比較單薄，長期累積疲勞，為日後肩傷埋下伏筆。

2023年吳哲源開季就是固定先發輪值成員，前6場先發用球數都控制在100球以內，每場先發吃下5至7局，表現可圈可點，無奈還是在第7場先發爆發肩膀傷勢，吳哲源發文指出，「能夠身披中華隊戰袍，代表國家出戰世界棒球經典賽，這是當年剛被選進職棒的我，從未想像過的榮耀。」代表這一件中華隊球衣在他心中的重量。

吳哲源願意賭上職業生涯代表中華隊打經典賽，最後也賠上了健康，其實有很多中華隊球員為了打國際賽而受傷，甚至影響運動生命的例子，如果陳鏞基年輕時沒打那麼多國際賽，或許不會累積這麼多傷勢，就有機會攻上大聯盟，當年羅嘉仁也因投12強賽導致右肩開刀，生涯迅速走下坡，陳傑憲帶傷征戰12強賽和經典賽資格賽，去年在中職賽季表現就打了一些折扣。

2022年中信兄弟投手吳哲源的表現，摘下中華職棒年度最佳進步獎，也是他生涯囃一最亮眼的一年。 聯合報系資料照

國家隊球衣的重量，穿過的球員才懂，雖然有可能像12強世界冠軍國手一樣收穫名和利，但更多的是被球迷罵翻，甚至用不堪字眼問候球員家人，他們冒著提前結束職業生涯的風險，又承受極大壓力征戰，如果因故辭退國家隊還會被無情指謫，其實這些都可以免了，願意打國際賽的球員，球迷都應該給他們鼓勵和喝采，打不好的球員給予更多包容，不能打的也尊重，希望吳哲源的例子，更能讓球迷以平常心面對國際賽。