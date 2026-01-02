人紅遭嫉、詹黑出頭 詹姆斯連續22年入選明星賽岌岌可危

前NBA球星賈奈特在直播中呼籲球迷，「詹姆斯並不想打明星賽，不要浪費你的選票。」

2026年NBA明星周末將於2026年2月13到15日在洛杉磯快艇主場Intuit Dome球館舉行。

詹姆斯今年球季傷停已經缺陣17場，只要再傷停一場就無緣參與年度獎項競爭(最低門檻單季出賽65場)，在14場比賽中41歲詹姆斯場均20.2分、4.9籃板、6.7助攻，水準以上也不難看，但距離入選NBA明星賽還有段距離。

第一段階明星賽球迷票選，詹姆斯在西區排第九，按照球迷票選趨勢，球迷選票佔50%比重，另外教練票選佔25%，媒體票選佔25%，詹姆斯想要進入前五成為西區明星隊先發，難度很高。

前NBA球星賈奈特(圖)在直播中呼籲球迷，「詹姆斯並不想打明星賽，不要浪費你的選票。」 美聯社

賈奈特真情呼籲確實引起一些發酵，儘管大多數球迷還是愛詹姆斯，但滿坑滿谷詹黑+詹酸集體出籠，確實引起一些反效應。

話說回來，過去10年可能20年，有幾個NBA明星球員在明星周末認真比賽、打好防守？NBA明星賽淪為沒人防守灌籃秀和三分球比遠投籃練習已經超過10年，絕大多數明星球員都想入選，這是無上榮耀和珍貴紀錄，但大多數球星並不想打明星賽，更不會認真防守，豈止是詹姆斯。

詹姆斯除了新秀年，已經連續21年入選明星賽，史上第一也是唯一，今年很可能中斷紀錄。

目前看來詹姆斯明年夏天沒有準備退休跡象，今年球季應該也不是詹姆斯生涯最後一季，球迷並沒有被觸動那分情感和不捨，歷史文化紀錄也沒有站在詹姆斯這一邊，詹姆斯生涯最後一季還沒有感染這個賽季。

詹姆斯2006年參加人明星賽，還獲得MVP獎盃。 美聯社

歷史上詹姆斯應該是招致最多「黑子和汙衊」NBA球星，NBA球評在詹姆斯身上刷流量，像貝勒斯(Skip Bayless)，前NBA球員也在詹姆斯身上賺眼球、刷存在感，賈奈特、布朗(NBA2001選秀狀元Kwame Brown)都是代表，即使是全美知名球評巴克里、歐尼爾也都靠譏諷詹姆斯來贏得聲量和話題聚焦。

全球詹黑、詹酸球迷在社群媒體上奔相走告，前仆後繼，造謠挑剔那就更不用說。

詹姆斯10年內九度帶領三支不同球隊打進總冠軍賽，熱火、騎士、湖人三隊都成功奪冠，詹姆斯統治近代NBA整整10年一個世代。但詹黑、詹酸、汙衊者批評詹姆斯生涯六個亞軍，總冠軍賽史上最大輸家。

詹姆斯生涯累積所有最多得分紀錄，詹酸詹黑說他是靠23年生涯硬撐出來。

41歲詹姆斯場均20.2分，投籃命中率五成，他還有兩個場均33.2分、26.6分明星級隊友西奇和里夫斯，但詹黑和詹酸都在批評，「詹姆斯老不中用，改變不了比賽，湖人比賽和輸球場面都很難看，詹姆斯應該知進退，退休更好。」

2024年明星賽詹姆斯(左)在場上與里拉德對決，是他目前最後一次在明星賽打球的身影。 路透

從騎士到熱火，再回騎士轉湖人，詹姆斯為每支球隊創造輝煌，也都完成奪冠目標，在詹姆斯加入前幾年，這四支球隊都不曾打進總冠軍賽，更沒有奪冠。但詹黑、詹酸狠批詹姆斯從不忠誠，只會到處組團。

詹姆斯生涯傳球第一，始終如一，他是最出色團隊球員。但詹黑、詹酸批評他，「不敢承擔，缺乏創造世代和扭轉契機信念」。

詹姆斯打球風格和控球方式跟喬丹、杜蘭特、柯瑞、布萊恩以進攻得分為主球路全然不同，打球完全不同風格球員做的事和決策肯定也不同，詹酸詹黑從來就沒有放過他。

2025年明星賽，詹姆斯(中坐)入選，卻因傷未出賽。 路透

人紅遭嫉，詹姆斯肯定是NBA史上被汙衊最多的球員，他是被汙衊的「GOAT」，史上贏得最多汙衊球員。

不管你喜不喜歡詹姆斯，把詹姆斯選進明星賽，這是他堅持23年生涯和極度自律應該要有的肯定與支持。