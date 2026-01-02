中職／當年「抗荷英雄」遇「肩難」 吳哲源在職棒還有活路嗎？

中信兄弟在12月31日宣布釋出球員名單，其中最遺憾的是投手吳哲源在肩傷之後，無法恢復身手遭到釋出，他就像是一顆流星一般，只亮麗一年，他的棒球路很「肩」難，未來還能再復出嗎？真的很堅難。

碰到吳哲源時，我總喜歡叫他「小哲源」，這是他從小到大的綽號，跟以前日本一位AV女優「小澤圓」同音，因此吳哲源進入職棒之後，很快就受到大家的認識。

從小到大，吳哲源始終離不開右肩受傷，右手臂上有一條長長的疤痕，國中二年級從投手轉任內野手，有一次守備傳球時右肩出現聲音，原來是肩膀受傷了，休息一段時間治療沒有練球。右肩痊癒後，比賽中傳球右肩再度斷了，右肩斷在之前那個地方。

不只肩傷，高一騎車被車子撞到，右手臂受傷見骨，這是右手臂那一條傷疤的由來。但3次受傷都無法阻止吳哲源打球，因為不愛讀書，只能打球。

吳哲源進入職棒不被看好，2016年經由新人測試會參加選秀會，第10指名被中信兄弟挑中，簽約金只有10萬。 聯合報系資料照

2016年經由新人測試會參加選秀會，第十指名被中信兄弟挑中，簽約金只有10萬，加盟中信兄弟後，服了4個月兵役，退伍回來後訓練，右肩無法負荷高強度訓練再受傷，花了一段時間才在2017年開始練習，之後到二軍比賽才讓總教練史耐德看見，把他拉上一軍

2017年到2020年都是擔任一軍後援，2021年只有在一軍出賽1場，在二軍改練先發，2022年受到重用，上半季先發兼後援，下半季專任先發，拿下先發10連勝，單季11勝，投了120局，一軍季後挑戰賽及總冠軍賽各出賽先發1場。季後獲選最佳進步獎及投手金手套。

2023年經典賽吳哲源本是36人集訓名單，在30人名單被刷掉，因曾仁和受傷退出，吳哲源回中信兄弟一天再被召回，反而成為經典賽中華隊牛棚主力，對巴拿馬、荷蘭登板。對荷蘭比賽投4.1局用60球，投出4次三振、2次保送，只被1支安打，沒有失分，是中華隊助贏球功臣。

打完了經典賽，吳哲源回球隊調整，因與球隊談薪有落差，未達共識，中信兄弟以內部「敘薪公式」提出月薪24萬月薪，吳哲源表達尊重但深感遺憾，會繼續為球隊三連霸奮戰。吳哲源談薪事件還驚動聯盟會長出來說話。

2022年吳哲源受到重用單季11勝，季後獲選最佳進步獎及投手金手套。 聯合報系資料照

吳哲源在4月上一軍，5月18日在對戰富邦悍將的比賽中，投出一顆曲球後右肩感到無力，緊急退場。經診斷為右肩傷勢，影響投球能力，經過PRP注射和震波治療後仍未好轉，最終整季報銷。

有人說，吳哲源是2022年被操太兇了，但一位積極想要站穩一軍的球員，在被先發重用之下，那一位不是努力拚命保住輪值，但前一年一、二軍加起來只有投45.1局，隔年共投132.2局，疲累的累積才是導致右肩受傷的主因。

復健歷程漫長，雖然曾於2024年春訓恢復傳接球，但球速和球感受傷勢影響，未能完全恢復，進度不如預期。而且傷勢反覆，整季未在一軍且二軍出賽。2025年4月26日在二軍復出，中繼1局後，6月1日才又在二軍先發，7月16日最後登板之後便沒有再出賽。

吳哲源前2次度過肩傷的棒球生涯危急，這一次他沒有安然度過「肩」難，而遭兄弟釋出。 聯合報系資料照

吳哲源前2次度過肩傷的棒球生涯危急，這一次他沒有安然度過「肩」難，他還可以再投球，但右肩的狀況無法回到昔日顛峰，真的要就此離開職棒嗎？有其它球隊可以助他「重生」嗎？實在不想看他一位球星就此消失。

吳哲源曾是許多大學球員、測試球員進職棒的榜樣，看到吳哲源出現在季後戰力外名單，如今被釋出，曾經閃耀的一位球星，只有一年的光景，如今淪落至此，令人不勝唏噓。