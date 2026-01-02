湖人防守沈痾無解 詹姆斯與唐西奇兩大巨星難辭其咎

在十二月前，15勝4敗的湖人隊打起來像是個冠軍等級的球隊，但從日曆翻到十二月後，湖人隊只有5勝7敗，尤其是在耶誕節大戰時慘敗給火箭隊23分，更讓他們防守上面的缺點暴露無遺。

這天總教練瑞迪克（JJ Redick）在比賽剛打了8分18秒就喊了第一次暫停，因為此時火箭隊的五位先發球員人人都有中籃，得分方式不一而足，有三分，有二波，有快攻，也有跳投。這場比賽湖人的五個先發為詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves)、艾頓（Deandre Ayton）和八村壘，是瑞迪克第七次用這套陣容，前六場贏了四場，但並非贏在這套看似華麗的先發組合，因為在這六場比賽中，這五人同時在場上的時候，他們其實比對手少得15分，而他們每一百次攻防中要失120.7分，如果擺在全NBA來看，只比巫師和爵士好。那他們能靠進攻補回來嗎？根據進攻籃球分析公司Cleaning The Glass，這組合每百回合，要輸給對手16.7分，是全聯盟所有組合中最糟糕的績效。

湖人的防守讓森根在耶誕大戰這天一開賽就打得很輕鬆。 美聯社

在喊完第一次暫停後，火箭隊連續兩波進攻都得分（都是Alperen Sengun助攻Amen Thompson），才66秒，湖人就得叫第二次暫停，這時比數已經是10比22落後，火箭隊前14次持球，就有10次得分，一度連續八波進攻都能得手。最後湖人以96比119慘敗，瑞迪克賽後痛批球隊心不在焉，毫無鬥志。湖人先發五人同時上場的時間僅僅8分鐘，績效是12比26，如果換算成48分鐘的話，是狂失156分的慘案。

湖人隊最好的進攻陣容，可能是同時擺唐西奇、詹姆斯和里夫斯在場上，但也可能是最差的防守陣容之一。 法新社

湖人隊最好的進攻陣容，可能是同時擺唐西奇、詹姆斯和里夫斯在場上，但這三人組的防守實在堪慮。在上季例行賽時，這三名明星選手聯手的423分鐘中，他們的防守績效是117.7；在季後賽首輪對灰狼時，140分鐘內的防守績效是117.2，湖人以1比4被淘汰；本季目前為止，這三人同時在場140分鐘，這數字是118.7。之前已經因為小腿傷勢缺席過13天的里夫斯，接下來又要因同樣的傷休養一個月，但少了一個防守散兵，剩下唐西奇和詹姆斯有比較好嗎？答案是並沒有。

在這兩大天王同時上場的303分鐘裡，他們的每百次攻防失分是120.9分。唐西奇的防守從來沒好過，而剛在新年前滿41歲的詹皇現在又得在防守開小差，保留力氣在進攻端，如果再算上先發中鋒Ayton遲緩的腳步，以及沒啥防守拼勁的八村壘，這四人組在耶誕節大屠殺為止，場上的防守績效是驚人的128.2。

唐西奇的防守從來沒好過，常常像「監視器」只看著對手輕鬆切入得分。 路透

唐西奇在耶誕節大戰中，上場的正負值是-25分，比湖人最後輸掉的分數還多兩分。唐西奇在場上最後的行動是犯了KD規，然後被裁判補一個技術犯規，東七七本季有九次被插T，全NBA只有「惡棍」布魯克斯(Dillon Brooks)比他更多。只要他在場上，對手就會抓他這點來攻擊。

但最慘的還是老詹，他在場上的32分鐘內，火箭比湖人多得33分，全場最糟，在他生涯1869場比賽中（包含季後賽），只有兩次比耶誕節大屠殺更慘，兩次都是在他第二次穿騎士球衣時：一次是2016年一月對勇士，33分鐘內-34分（當時的總教練David Blatt隔一週就被炒魷魚）；還有一次是2018年一月在明尼蘇達，27分鐘-39分（一個月後騎士交易走了六名球員）。LeBron今年在場上的494分鐘裡，湖人隊的防守效率低到119.8，是隊上所有人中最不堪的。連同耶誕節在內，湖人當時吞下三連敗，在這三場比賽中，老詹在場上的96分鐘內，湖人輸給火箭、太陽和快艇共59分。老詹在湖人四套用他當主角的陣容中（攻防超過40回合），沒有一套陣容的攻防績效是正的，事實上，這四套組合的攻防績效是-82.2。

41歲的詹姆斯必須得在防守時「開小差」，才有多餘的體力承擔更多進攻責任。 路透

唐西奇在耶誕節大敗後，有反省道：「我們在場上的五個人皮都要繃緊，不是單一個、或兩三個人，是五個人都要。」但如果領頭大哥都是這種態度和績效，難怪湖人隊會打得這麼辛苦。