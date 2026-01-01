多明尼加經典賽陣容毫無破綻！足以與美國鑽石打線平起平坐
2026世界棒球經典賽（WBC）即將開打，上屆飲恨的美國隊這次誓言雪恥，包括洋基隊長賈吉（Aaron Judge）、費城人強打哈波（Bryce Harper）、皇家游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）、水手鐵捕羅利（Cal Raleigh）都宣布參賽，甚至連投手群都迎來美聯、國聯兩名塞揚獎得主——史庫柏(Tarik Skubal)與史肯斯(Paul Skenes)助陣，陣容看似無懈可擊；然而，在面對衛冕軍日本之前，多明尼加絕對是他們不可輕忽的勁旅，若你細看這支球隊，會發現這支來自加勒比海的戰隊在打擊火力和整體深度上完全不輸美國，甚至在某些位置更佔優勢，絕對是美國重返冠軍戰的最大威脅。
即便尚未公布完整官方名單，但多明尼加目前已有多位球星確認參賽或表態願意加入，加上總教練普荷斯（Albert Pujols）與克魯茲（Nelson Cruz）的積極招募，提高頂級球星的參賽意願，可以預計本屆將會是史上最強國家隊陣容，我們首先從野手的進攻端看起。
野手
多明尼加的打線堪稱恐怖，進攻端充滿肉眼可見的天賦，確認參賽的包括大都會球星索托（Juan Soto）、藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）坐鎮中心打線，一位是當今最穩定的上壘機器、一位則是關鍵時刻長打輸出的代表，還有巨人強打狄佛斯（Rafael Devers）、光芒新星卡米奈羅（Junior Caminero）、響尾蛇二壘手馬堤（Ketel Marte）、游擊手帕多摩（Geraldo Perdomo）、教士雙星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）等人；潛在參賽者則有羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、潘尼亞（Jeremy Peña）、拉米瑞茲（Jose Ramirez）等好手，陣容裡老、中、青三世代皆有代表人物，組成一支攻守兼具的全面陣容。
美國隊或許能讓賈吉、羅利這樣長打異常突出的打者坐鎮中心棒次，但多明尼加真正的優勢，在他們一到九棒幾乎毫無破綻，上述提到確定參賽的選手，打擊成績最差的馬查多在去年都有wRC+ 123的產出，投手基本上找不到能喘息的地方，你一拳我一拳的重擊有可能讓比賽結果提前定調。
投手
相較打擊陣容的星光熠熠，投手是過往多明尼加國際賽的軟肋，然而，今年的他們在各隊培養出多名潛力王牌，包括2022的塞揚獎得主阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara），今年拿下國聯塞揚票選第二的費城人王牌桑契斯（Cristopher Sanchez）、釀酒人王牌培洛塔（Freddy Peralta）、水手強投卡斯提羅（Luis Castillo），以及仍在自由球員市場待價而沽的強力左投瓦德茲（Framber Valdez），這樣的先發投手深度雖不比美國，但也能與衛冕軍日本平起平坐了；至於牛棚戰力，則有太空人火球男阿布瑞尤（Bryan Abreu）、洋基杜瓦（Camilo Doval）、釀酒人強力牛棚烏里貝（Abner Uribe），其他可能的選擇還有艾斯特維茲（Carlos Estevez）、索托（Gregory Soto）、羅德里奎茲（Randy Rodriguez）等好手，這些人的共通點，就是有著動輒三位數的火球，尤其在短期賽中，投手的壓制力被放大，能在關鍵時刻上場替球隊止血的選手至關重要，如今擁有強力的人選接手後段局數，為多明尼加在國際賽的戰力又增添不少信心。
談到多明尼加過往的國際賽表現，很多球迷的印象是「帳面成績強，但成績起伏大」；往回推算，2023年小組賽出局、2017年在第二輪以1勝2敗淘汰，2013年則是以全勝之姿奪冠，可以見得多明尼加的實力絕對不容小覷，短期賽事的節奏、投手使用限制，以及球員對國家隊的投入程度，會讓實力差距被壓縮，導致什麼結果都有可能發生；而過往多明尼加的短板——投手深度，在此屆經典賽可說是大大升級，加上由多明尼加傳奇球員普荷斯領軍，球星們的參賽意願增加，多明尼加在本屆經典賽的定位上，絕對是與美、日同一層級的頂尖強權。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言