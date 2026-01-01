老鷹再度卡死在附加賽 但問題真的不在楊恩身上！

亞特蘭大老鷹在開季前，並不被視為一支需要重新思考方向的球隊。休賽季他們補進了波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與亞歷山大－華克（Nickeil Alexander-Walker），理論上是圍繞楊恩（Trae Young）最完整、也最具針對性的一次配置：一名能拉開空間、兼具護框與錯位攻擊能力的七呎長人，加上一位能換防、能打持球與無球的側翼。這樣的拼圖，目標並不模糊，至少該跳脫多年來在附加賽邊緣反覆打轉的宿命，真正向東區中段甚至更高的位置邁進。

但賽季進行至今，老鷹的處境卻顯得異常熟悉。15勝19敗、東區第十名，依舊在與公牛等老對手糾纏，彷彿時間沒有前進。更諷刺的是，這段低潮並非發生在傷兵滿營的時期，而是恰好與楊恩回歸重疊，理論上應該讓球隊變得更好的關鍵時刻，反而成為最刺眼的警訊。

楊恩復出後老鷹五戰全敗，儘管進攻還是有一定水準，但補不上防守的失分效率。 法新社

楊恩復出後，老鷹五戰全敗，防守效率直接滑落至聯盟倒數。沒有他時，老鷹的防守仍能勉強維持在中段水準；有了他，整體結構卻立刻承受更大的壓力。這並不是單純的「球星狀態好不好」問題，而是老鷹長期存在的核心矛盾再次被放大：當進攻必須完全圍繞楊恩運轉時，防守端所付出的代價，是否已經高到足以抵銷他帶來的進攻價值？

從比賽內容來看，這個問題並非抽象概念，而是每天都在場上反覆出現的細節。老鷹本季在禁區、外線與持球防守上全面吃緊，籃板率長期位於聯盟後段。對手只要在第一拍製造破口，後續的補位就顯得倉促而凌亂。楊恩與強森（Jalen Johnson）都曾在關鍵時刻出現防守走神，停在原地、漏掉弱側切入，這些畫面不斷累積，使老鷹即便進攻回溫，也很難真正關門。

老鷹擁有丹尼爾斯（右）與亞歷山大－華克(左)兩大側翼大鎖，但防守依然是聯盟後段班。 路透

問題在於，即便陣中擁有丹尼爾斯（Dyson Daniels）與亞歷山大－華克這類聯盟頂尖的外線切入防守者，老鷹的防守效率依然長期位於聯盟後段。這顯示癥結並不在個別防守者，而是整體防守結構的失靈。老鷹缺乏穩定且一致的換防與輪轉概念，強弱側的協防判斷經常過度集中在持球邊，導致防線整體向同一側擠壓，弱側卻留下過大的切入與外線空間。對手只需簡單的球權轉移，就能獲得高品質出手機會，而補防往往來得太慢，最終演變成連鎖式的防守崩解。

值得注意的是，這樣的問題並非隨著楊恩回歸才出現，而是在他缺陣期間就已存在；他的回歸，只是讓這些防守漏洞更容易被點名、被針對，卻未能解釋「他下場後防守依然沒有實質改善」的現實。這也反映出老鷹目前的困境，早已不是單一球員適配與否，而是防守體系本身缺乏清楚策略與默契，無論場上換成誰，結果往往相去不遠。

波爾辛吉斯健康時表現都沒問題，但最大的問題是他一直不夠健康。 路透

而波爾辛吉斯的狀況，讓這個困境更加複雜。理論上，他是老鷹為了平衡楊恩攻防兩端而押下的重要籌碼，但健康問題讓這個設計始終停留在「想像」階段。本季僅出賽13場的他，使老鷹長期在尺寸與護框上吃虧，籃板與二次進攻失血成為每晚的數學難題。更現實的是，他握有到期合約，健康與否，直接牽動老鷹在交易截止日前的選項。

這也讓時間開始對老鷹不利。短期賽程毫不友善，長期雖然轉軟，卻未必還有犯錯空間。更關鍵的是，老鷹無法透過高順位選秀為未來鋪路，卻也遲遲無法突破現狀，這種卡在競爭與重建之間的狀態，正是聯盟裡最危險的灰色地帶。

老鷹若決定重組陣容，楊恩與狀元2024年選秀狀元里薩歇已不再是非賣品。 路透

老鷹或許還沒準備好立刻做出劇烈決定，但可以確定的是，這次低潮並不是單純的「狀況不好」。楊恩的回歸，沒有讓老鷹變強，卻讓這支球隊更清楚地看見自己的天花板在哪裡。當一支球隊已經連續多年被困在附加賽的泥沼中止步不前，問題往往不在單場勝負，而在於；你是否還相信，這條路真的通往更遠的目標。