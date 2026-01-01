中職／廖健富重傷讓人想到張進德 可惜中華隊損失2名強捕

今天是2026年的第一天，跟大家說聲新年快樂，中職去年季後有許多大事發生，包括富邦球團高層重組、自由球員轉隊、林安可及徐若熙先後加入西武及軟銀等，當然還有史上最重量級的球員補償案：統一挑選江少慶做為林岱安轉投富邦後的補償球員。

江少慶被富邦放在25人保護名單外並不意外，畢竟近年傷痛不斷，身為21年的狀元，僅在該年下半季投出5勝2敗2.45防禦率較理想的表現，隔年22場先發，雖然達到規定投球局數，卻只交出5勝12敗、防禦率4.70的成績，完全不符百萬月薪的身價，之後受到右肘緊繃及胸大肌撕裂等傷勢影響，23、24年合計僅出賽16場，3勝8敗，25年更完全沒出賽，經過1年多的復健休養，或許統一希望他能復活再度站上投手丘。

廖健富日前開刀治療肩傷，明年整季報銷。聯合報系資料照

除了江少慶之外，還有不少近年受傷勢影響而無法發揮原有身手的球員，強打少年廖健富便是其中之一。

廖健富是Lamigo在17年的首輪指名，18年新人完整球季就出賽88場，打出10轟，該季打擊率高達3成85，季末撲壘造成左肩脫臼導致賽季提前報銷，進而錯失打擊王及新人王獎項；之後幾年又陸續出現髖關節及右肩關節唇等大小傷勢，日前樂天球團發布廖健富在11月完成肩傷手術的消息，要等到明年9月後才能再上場比賽，也意味著明年整個球季幾乎等同報銷。

23年是廖健富生涯唯一達到規定打席的球季，該季出賽111場，打出3成13打擊率、121支安打、22轟、83分打點的成績，拿下打點王，可見得如果在健康狀態下，廖健富絕對是中職頂級打者，就怕傷勢讓他的職業生涯從此嚴重受挫。

張進德進入中職前2年攻守俱佳，但之後因大小傷勢，幾乎已無法蹲捕。聯合報系資料照

說到傷病史，那不得不提張進德，當初頂著3A等級強打捕手的名號參加20年季中選秀會，被富邦以第一指名選進，但也就此展開打打停停的中職生涯。

選秀後張進德馬上投入賽場，20年只打半季就交出3成43打擊率、9轟、30分打點的成績，隔年出賽71場，雖然長打火力不弱上季，只剩2轟，但3成24打擊率及OPS+都還算是維持相同的水準，守備方面也有4成50阻殺率的表現，這年算是攻守俱佳，但也是出賽最多的一季。

但除了前幾年的大腿拉傷、膝蓋、背部外，手指挫傷、腰椎滑脫、其他部位的拉傷、手腕關節等傷勢都造成張進德在接下來的4年傷痛纏身，去年季中好不容易傷癒歸隊，打擊狀況也處於OPS+150的高檔，9月初卻再度因腰部緊繃下二軍，自此未上過一軍，在富邦補進林岱安後，幾乎宣告張進德已從捕手行列中除名，如果再因傷影響打擊，那職棒生涯要延續並不容易。

廖健富在23年曾入選亞錦賽中華隊，但已不是捕手身分，以後也不會再蹲捕了。聯合報系資料照

樂天球團在23年1月表示，由於髖關節及右肩關節唇傷勢，因此廖健富會轉守一壘，不再參與捕手的訓練，事實上從22年球季開始，廖健富就沒有再蹲捕過，這幾年甚至連擔任一壘手的場次也不算多，大多以DH上場；而進入職棒初期攻守俱佳的張進德，也因這些年多達十數次的大小傷病而幾乎已無法蹲捕，打擊方面是否回溫還待觀察。

廖健富在23年曾入選亞錦賽中華隊，但已不是捕手身分；張進德加入中職後則未打過任何一次國際賽，都是因為2人陷入傷病困境，否則中華隊在近年國際賽或許能多2名可選擇的強打捕手。