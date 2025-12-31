洋基季後補強靜悄悄 火力缺口冀望低調的菁英強打「米飯哥」

美聯東區長期是全聯盟數一數二的一級戰區，老牌豪門、新興強權會聚一堂，老闆們都十分投入於補強陣容，不吝打開荷包網羅球星，也使得每一年分區戰局都詭譎莫測，即便到了季後自由市場，依舊是美東球隊佔盡風頭，新科美東王者，同時也是世界大賽亞軍的藍鳥動作頻頻，7年大約搶下三振機器希斯（Dylan Cease）、3年3000萬網羅韓職MVP龐斯（Cody Ponce），牛棚端也有斬獲，除了目標留下自家培養的明星游擊手比切特（Bo Bichette），還和FA頭號球星塔克（Kyle Tucker）有所連結。

分區另一隻「鳥」金鶯隊也是開市至今聯盟最積極隊伍，從多筆操作能看出「幹大事」心態展露無遺，交易、簽約頻傳，重點補強的右打外野、先發輪值、終結者都獲得深度升級，以隊史第二大約帶回大都會隊史全壘打王阿隆索（Pete Alonso）更是震撼聯盟的大動作，正在上演總管艾利亞斯（Mike Elias）2018年上任後最具野心的休賽季，誓言扭轉上季墊底窘境，且持續追逐市場上王牌級別的前段輪值，如瓦德茲（Framber Valdez）、今井達也等人；陣中匯聚頂尖野手核心的紅襪隊雖沒有任何大聯盟簽約，不過交易市場才是主戰場，已經透過多達十筆交易重整陣容，格雷（Sonny Gray）、康崔拉斯（Willson Contreras）與歐威多（Johan Oviedo）的加盟都相當到位，且持續追逐頂尖三壘手布萊格曼（Alex Bregman）。

洋基季後最重要的暑假作業，就是要帶回貝林傑，或是至少要找到頂替他的人選。 法新社

相較之下，一向在自由市場上不畏豪擲千金的洋基隊，今年至今則顯得有些靜悄悄，甚至可以說小心翼翼，明星強打貝林傑（Cody Bellinger）本季身穿條紋戰袍打出復活表現，季後投身自由市場的他若出走將對火力造成打擊，是洋基季後想續留的頭號目標，但也面臨道奇、大都會等豪門的強勢挑戰，即使據傳對塔克、今井達也、培洛塔（Freddy Peralta）等球星有興趣，但距離成交都有一段不小距離，來年維持本季陣容班底應是最低標準，若無法在打線上獲得額外引援，今年季後賽打線疲軟，靠著隊長賈吉（Aaron Judge）苦撐的狀況恐怕會再次上演。

如果洋基打線火力出現缺口，現有陣容中誰會是解答？本季破繭而出的「米飯哥」萊斯（Ben Rice）絕對是完美人選，去年才首登大聯盟的他，絲毫沒有碰上二年級症候群，展現卓越進步，本季出賽138場，繳出攻擊指數0.836成績單，OPS+來到131十分出眾，入圍了美聯銀棒獎工具人項目。或許你可能會問，去年萊斯本就是打線中的中流砥柱，去年出賽數破百場的洋基球員中，攻擊指數僅次於賈吉，勝過準備領大約的貝林傑、30轟30盜的銀棒獎二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）、全隊全壘打次多的葛里沙姆（Trent Grisham），實績攤在檯面上，而非尚待爆發的潛力股，怎麼會是球隊尋求能填補火力的選項？

「米飯哥」進階數據比帳面成績更為出色，他或許比你想得還要優秀許多。。 美聯社

答案是：萊斯本季打得很好，但他或許比你想得還要優秀許多。年僅26歲的他本季擔任過一壘手、捕手、指定打擊，如今即將擔任球隊未來的先發一壘手，自從「鐵爺」塔薛爾拉（Mark Teixeira）退休後，這個位置始終找不到固定人選，萊斯的存在也是為何洋基能毫不猶豫放棄在季後追逐岡本和真、村上宗隆、阿隆索等名氣響亮角落內野手的主因。

萊斯帳面上26轟、65分打點固然亮眼，但只是打擊數據的冰山一角，官方數據網站Baseball Savant會是剖析萊斯實力的極佳切入點，點開個人頁面，映入眼簾的是全聯盟最頂尖的擊球數據，幾乎每項數據都能排在聯盟PR90等級，凸顯了萊斯驚人的力量潛力，本季萊斯的強擊球率來到56.1%，為聯盟前3%等級，平均擊球初速93.3英里也處於聯盟前5%，甜蜜點比例（LA Sweet-Spot %）為PR90，代表驚人力量時常能灌輸在甜蜜點上，大幅提升形成長打可能。

萊斯和聯盟高名氣的一壘手相比其實毫不遜色。 路透

當擊球初速和甜蜜點完美結合，便能製造理想仰角，因此著重在長打預估的出色擊球率（Barrel %），萊斯同樣有著PR92超高水準，這也是為何萊斯的預期打擊率2成90、預期長打率5成50，以及現代進階數據裡面最具代表性的指標數據──預期加權上壘率（xwOBA）0.395都是聯盟前5%等級，也和帳面上的打擊三圍0.255/0.337/0.499相去甚遠，可以說帳面數據大幅低估了萊斯本季的打擊實力，與此同時萊斯也沒有犧牲掉選球，包括揮空率、被三振率、保送率都在聯盟平均之上，追打率更是PR90超高水準，萊斯具備最極致的擊球品質，還能夠固守好球帶、判讀來球好壞，一旦出手很少空手而歸，好球帶擊球率高達86%遠高於平均，已經有成熟頂尖打者的風範。

歷史上，有著如同萊斯頂級擊球內容的強打比你我所想得還要罕見，自從2015年Statcast系統問世，已經追蹤了整整11個賽季的數據，扣除2020年縮水賽季，僅有12名打者、共19個賽季能同時符合PR90以上的強擊球率、出色擊球率，以及PR60以上的被三振率。

萊斯本季打出的成績和藍鳥小葛雷諾相比並不遜色。 法新社

能入選這個名單是至高無上的榮幸，因為過往案例沒有一個是普通球員，除了萊斯外，每個人都至少入選過三次明星賽，且至少一次入選過MVP前三名，其中五人曾獲選MVP，一人已入選名人堂。卡布雷拉（Miguel Cabrera）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、歐提茲（David Ortiz）、席格（Corey Seager）、索托（Juan Soto）各自完成兩次，太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）獨自完成三次為最多。

上述這些星光熠熠的名字，都能夠向你證明，本季的萊斯正打出歷史級表現，想長期維持相同水準是多麽困難，但這無損對於萊斯光明未來的看好，新賽季萊斯將成為分區最稚嫩的先發一壘手，在小葛雷諾、阿隆索、康崔拉斯、迪亞茲（Yandy Díaz）四名全明星的包夾比對下顯得特別青澀、不起眼（事實上本季OPS+也只優於康崔拉斯），或許名氣還追不上前輩，但在實際破壞力上，萊斯只要能維持本季的擊球品質、專注選球做好每次揮擊，讓產出自然堆疊，完全有機會成為這群人之中最可怕的一位，也是洋基來年想向藍鳥復仇，重返美東王座不可或缺的打線秘密武器之一。