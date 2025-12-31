快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／狂牛、悍將王牌轉到獅隊都更慘 魔咒就靠江少慶破解！

聯合新聞網／ Tzuyi
林其緯、陽建福與郭俊麟一度都被視為球隊王牌，但轉隊到獅隊後都走下坡。 聯合報系資料照
林其緯、陽建福與郭俊麟一度都被視為球隊王牌，但轉隊到獅隊後都走下坡。 聯合報系資料照

隨著越來越多自由球員轉隊及旅外成功，加上非契約保留名單總有亮點，中職季後的新聞越來越精彩。首度在自由市場成功簽下球員的富邦悍將，以及第一次痛失愛將的統一7-ELEVEn獅，更是上演恐怕「前無古人、後無來者」，補償球員更大咖的戲碼，富邦為了網羅林岱安，「賠」上百萬等級的狀元郎江少慶，及轉隊費324萬給統一。

不過，這已經不是第一次這支球隊的球星轉戰統一獅隊，從早年的俊國熊、興農牛，到後來的義大犀牛，再到現在的富邦悍將，每一個時期的主力球員，獅隊似乎都蠻有興趣的。最早的是俊國熊隊的主將--包含林朝煌、王傳家及張文宗等，都在興農接手初期前三年就遭釋出，隨後都改披獅袍，甚至興農牛隊看板人物張泰山也在後期被轉賣到獅隊。

興農轉賣給義大來到犀牛時期，球隊致力換血作業，擔綱過牛隊王牌投手的林其緯陽建福都陸續遭到戰力外命運，也先後輾轉來到獅隊。隨後義大再過渡到富邦的悍將時期，隨著每任領隊及教練團的不同規劃，胡金龍、林益全都在成為非契約保留球員後，改當獅子軍。另外兩位備受期待的海歸投手郭俊麟及江少慶，則是因為受傷導致表現不穩定，雖納入60人名單，但碰到名額更少的擴編及補償保護名單時就淪為遺珠，先後非自願轉隊。

胡金龍轉戰獅隊後不僅獲得更多出賽機會，還有引退賽殊榮。聯合報系資料照
胡金龍轉戰獅隊後不僅獲得更多出賽機會，還有引退賽殊榮。聯合報系資料照

不過脫下狂牛或悍將戰袍後，打者大多有找到第二春，尤其胡金龍更是獲得引退賽殊榮，並留隊擔任打擊教練。但投手除了早期的林朝煌外，曾是興農看板球星的林其緯、陽建福，都沒有再現昔日風光。原本被台鋼以擴編選秀挑走的郭俊麟，經由交易後來到統一後也沒有太亮眼表現，反而另一位籌碼江承諺已躍升雄鷹本土一哥。

事實上這些曾經是王牌的投手轉隊後，沒有成功找到第二春，原因其來有自。年輕球迷可能難以想像，當年共體時艱的年代，職棒球團不如現在資金雄厚且組織龐大，牛隊屬於精兵政策的球隊，加上本土化策略導致投手人數不足，負擔遠大於其他球隊。林其緯及陽建福，都是興農時期不可或缺的主戰投手，責任更是重大，因此手臂及手肘已累積不少疲勞及損傷，造成球威銳減，改穿橘黑球衣，也難東山再起。

陽建福來到獅隊後已非當年的興農王牌。聯合報系資料照
陽建福來到獅隊後已非當年的興農王牌。聯合報系資料照

至於郭俊麟跟江少慶狀況則與前輩們不同，加入富邦後大部份的時間都在養傷。郭俊麟加盟時，就簽下附帶復健的合約，直到加盟一年後才正式登上一軍，雖成功復出但續航力不足，投球穩定度不夠好，被球迷稱作是「骰子型投手」，目前他在統一也面臨同樣的窘境。

然而剛轉戰統一的江少慶，有不小機會能破解狂牛、悍將王牌到獅隊都慘的魔咒。他無法列入富邦25人名單除了續約談不攏，主要原因是還在胸大肌撕裂手術復健中，儘管已可模擬比賽，且球速上看150KM，但悍將對外表示最快也要下半季才能復出。透過補償機制轉隊後，獅子軍有透過運科教練幫助胡智為復活的經驗，加上更為穩定的教練團，對於他的傷癒調整應相對有幫助。

獅隊會挑選「百萬」級的江少慶，就是期待他能重回王牌水準。聯合報系資料照
獅隊會挑選「百萬」級的江少慶，就是期待他能重回王牌水準。聯合報系資料照

江少慶現在32歲，理應還在顛峰期，倘若教練不躁進，能讓他按時程下半季再歸隊，應有機會恢復王牌身手。值得一提的是以往打他最順手，最能打他全壘打的剛好就是獅隊，等於他不用再對戰最棘手的對手。統一在古林睿煬旅外後目前正缺本土先發投手，只要耐心等待，必能突破魔咒，找到投手王國新的接班人。

棒球專欄 中職 統一7-ELEVEn獅 江少慶 郭俊麟 陽建福 林其緯 張泰山 江承諺 林岱安

Tzuyi

追蹤

相關新聞

經典賽日本8人名單解析！大谷不丟還有強投排隊 野手燒腦中

日本隊近來公布了8位經典賽入選者名單，成員包括現效力大聯盟球隊的大谷翔平、松井裕樹和菊池雄星，以及日職的伊藤大海、大勢、種市篤睴、平良海馬和石井大智等人。這些名單有幾位球員是首次參與一級國際大賽，且明

洋基季後補強靜悄悄 火力缺口冀望低調的菁英強打「米飯哥」

美聯東區長期是全聯盟數一數二的一級戰區，老牌豪門、新興強權會聚一堂，老闆們都十分投入於補強陣容，不吝打開荷包網羅球星，也使得每一年分區戰局都詭譎莫測，即便到了季後自由市場，依舊是美東球隊佔盡風頭，新科

中職／狂牛、悍將王牌轉到獅隊都更慘 魔咒就靠江少慶破解！

隨著越來越多自由球員轉隊及旅外成功，加上非契約保留名單總有亮點，中職季後的新聞越來越精彩。首度在自由市場成功簽下球員的富邦悍將，以及第一次痛失愛將的統一7-ELEVEn獅，更是上演恐怕「前無古人、後無

老化曲線與奢侈稅的「長約禁忌」 造就MLB自由市場一片冷卻

﻿ 儘管希斯（Dylan Cease）、阿隆索（Pete Alonso）與史瓦柏（Kyle Schwarber）陸續簽下破億美元大約，市場有超過75人落腳，但自由市場頂端戰力流動停滯為不爭事實。目前

中職／誰能跟上徐若熙腳步旅日？這些投手進化後或許有機會

火腿去年簽下古林睿煬，徐若熙則在今年季後以大型合約加盟軟銀，這是繼06年的林英傑、07年的林恩宇等人後，再度連2年有中職強投成功旅日，林英傑及林恩宇當時在樂天的發展並不順遂，2人都在日職打拼3季，總計

迷航三分之一賽季 4連勝快艇做對什麼？

本季最讓人失望球隊快艇最近打出一波4連勝，10勝21敗西區第13，排名還起色，但已追近西區前10季後賽附加賽門檻，快艇做對什麼？ 這波4連勝前，快艇11戰1勝10敗，前後各吞下一波5連敗。這波4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。