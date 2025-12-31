中職／狂牛、悍將王牌轉到獅隊都更慘 魔咒就靠江少慶破解！

隨著越來越多自由球員轉隊及旅外成功，加上非契約保留名單總有亮點，中職季後的新聞越來越精彩。首度在自由市場成功簽下球員的富邦悍將，以及第一次痛失愛將的統一7-ELEVEn獅，更是上演恐怕「前無古人、後無來者」，補償球員更大咖的戲碼，富邦為了網羅林岱安，「賠」上百萬等級的狀元郎江少慶，及轉隊費324萬給統一。

不過，這已經不是第一次這支球隊的球星轉戰統一獅隊，從早年的俊國熊、興農牛，到後來的義大犀牛，再到現在的富邦悍將，每一個時期的主力球員，獅隊似乎都蠻有興趣的。最早的是俊國熊隊的主將--包含林朝煌、王傳家及張文宗等，都在興農接手初期前三年就遭釋出，隨後都改披獅袍，甚至興農牛隊看板人物張泰山也在後期被轉賣到獅隊。

興農轉賣給義大來到犀牛時期，球隊致力換血作業，擔綱過牛隊王牌投手的林其緯、陽建福都陸續遭到戰力外命運，也先後輾轉來到獅隊。隨後義大再過渡到富邦的悍將時期，隨著每任領隊及教練團的不同規劃，胡金龍、林益全都在成為非契約保留球員後，改當獅子軍。另外兩位備受期待的海歸投手郭俊麟及江少慶，則是因為受傷導致表現不穩定，雖納入60人名單，但碰到名額更少的擴編及補償保護名單時就淪為遺珠，先後非自願轉隊。

胡金龍轉戰獅隊後不僅獲得更多出賽機會，還有引退賽殊榮。聯合報系資料照

不過脫下狂牛或悍將戰袍後，打者大多有找到第二春，尤其胡金龍更是獲得引退賽殊榮，並留隊擔任打擊教練。但投手除了早期的林朝煌外，曾是興農看板球星的林其緯、陽建福，都沒有再現昔日風光。原本被台鋼以擴編選秀挑走的郭俊麟，經由交易後來到統一後也沒有太亮眼表現，反而另一位籌碼江承諺已躍升雄鷹本土一哥。

事實上這些曾經是王牌的投手轉隊後，沒有成功找到第二春，原因其來有自。年輕球迷可能難以想像，當年共體時艱的年代，職棒球團不如現在資金雄厚且組織龐大，牛隊屬於精兵政策的球隊，加上本土化策略導致投手人數不足，負擔遠大於其他球隊。林其緯及陽建福，都是興農時期不可或缺的主戰投手，責任更是重大，因此手臂及手肘已累積不少疲勞及損傷，造成球威銳減，改穿橘黑球衣，也難東山再起。

陽建福來到獅隊後已非當年的興農王牌。聯合報系資料照

至於郭俊麟跟江少慶狀況則與前輩們不同，加入富邦後大部份的時間都在養傷。郭俊麟加盟時，就簽下附帶復健的合約，直到加盟一年後才正式登上一軍，雖成功復出但續航力不足，投球穩定度不夠好，被球迷稱作是「骰子型投手」，目前他在統一也面臨同樣的窘境。

然而剛轉戰統一的江少慶，有不小機會能破解狂牛、悍將王牌到獅隊都慘的魔咒。他無法列入富邦25人名單除了續約談不攏，主要原因是還在胸大肌撕裂手術復健中，儘管已可模擬比賽，且球速上看150KM，但悍將對外表示最快也要下半季才能復出。透過補償機制轉隊後，獅子軍有透過運科教練幫助胡智為復活的經驗，加上更為穩定的教練團，對於他的傷癒調整應相對有幫助。

獅隊會挑選「百萬」級的江少慶，就是期待他能重回王牌水準。聯合報系資料照

江少慶現在32歲，理應還在顛峰期，倘若教練不躁進，能讓他按時程下半季再歸隊，應有機會恢復王牌身手。值得一提的是以往打他最順手，最能打他全壘打的剛好就是獅隊，等於他不用再對戰最棘手的對手。統一在古林睿煬旅外後目前正缺本土先發投手，只要耐心等待，必能突破魔咒，找到投手王國新的接班人。