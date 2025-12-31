經典賽日本8人名單解析！大谷不丟還有強投排隊 野手燒腦中

日本隊近來公布了8位經典賽入選者名單，成員包括現效力大聯盟球隊的大谷翔平、松井裕樹和菊池雄星，以及日職的伊藤大海、大勢、種市篤睴、平良海馬和石井大智等人。這些名單有幾位球員是首次參與一級國際大賽，且明顯以投手居多，反映出日本隊投手群兵多將廣的同時，或許也映襯出野手選擇方面還仍待斟酌。

包括菊池、種市和石井等選手，都是第一次打一級賽事國家隊的「新鮮人」。其中菊池或許是最讓人訝異的一位，過去因為碰到傷勢或控球上的疑慮，所以讓他屢屢錯過12強、WBC等賽會。如今菊池已經34歲，若是再沒把握這次機會，接下來想要入選的難度顯然更高。好在他2025年賽季繳出稱職的投球水準，總算如願以償披上日本隊戰袍。

34歲的菊池雄星終於如願以償入選國家隊。 路透

至於其他兩人，種市是位球速（均速148.7公里）並不算特別驚人，但擁有不錯三振能力的先發，K/9值9.02在洋聯規定局數投手裡排行第四。石井則是整季53場中繼後援僅失1分，被井端評為「當然會入選」。雖然缺乏相關經驗，但都憑著亮眼的實績擠進名單。

倒是平良的狀況可能就比較特殊一些。首先，他雖然曾打過2020東京奧運，但當時因為狀況欠佳，使得他整個賽會僅投1.1局，國際大賽經驗也不算多。再來，因應今井達也可能離隊，平良預計將在新球季轉任先發投手。然而，上次2023經典賽，平良也因為要轉先發選擇辭退，這次卻還是要在轉換身分的同時參賽，也讓人好奇他在賽會的定位是什麼。向來一直兼差youtuber的平良，最近也在社群媒體上回答參賽問題，並表明自己會以先發模式進行調整。到時賽會如何安排，他「預計」應該會是後援，但還難以斷定。

石井大智今年打破日本職棒最長局數無失分紀錄。阪神虎IG

一般日本隊在WBC大概會帶13到15位投手，而目前名單裡，扣掉還不確定能不能二刀流上場的大谷，已經選進7位投手。現在除了幾位態勢還不明朗的大聯盟球員（包括正在洽談中的今井達也）之外，日職這邊也還有宮城大彌、才木浩人、高橋宏斗、北山亘基、隅田知一郎、村上頌樹（以上皆為先發），以及松山晉也、杉山一樹、松本裕樹和及川雅貴（以上為後援）等優質投手能挑，可以想見到時不管怎麼選，肯定會有遺珠之憾。

即使不確定大谷是否能夠在經典賽投球，日本隊投手依然人才濟濟，井端無需太擔心。中央社

相對於投手選才上頗有餘裕，野手可能會是讓井端監督還在煩惱的地方。內野佈局方面，村上宗隆確定加盟白襪的同時，也表態願意參戰，算是一個好消息。不過除了他之外，另一位角落砲岡本赴美動向還不明朗，按照日本選才需要不斷開會研擬，決定每位入選球員如何確切分工的習性，在單一人選還沒確定的情況下，也會影響其他成員的規劃。所以除了早早宣布參賽的大谷之外，就沒有透露其他野手名字。

雖然村上宗隆成功旅美白襪後仍表態參戰，但日本隊野手還有需要審慎規劃的地方。 法新社

再來，外野雖然強打選項不少，不過誰能扛中外野還不明朗。無論是上次WBC的努特巴爾（Lars Nootbaar），或是12強被井端欽點為唯一正中外野的辰己涼介，都有在2025賽季近況不理想的問題。有可能會改從近本光司、岡林勇希、中川圭太和周東佑京等幾位打者去做挑選。這幾名選手表現當然都十分亮眼，但相互比較起來，又沒有誰特別突出到非選不可，怎麼取捨恐怕也有得考慮。

日本國家隊採公司化經營，除了單純組訓打比賽之外，還會有一些商業操作。會比其他國家隊提早先透露部分名單，多少是為了配合相關作業需求。總結這次先行公布的代表中，一方面讓人看到日本隊投手人才濟濟，選完一批王牌，還有另外一批王牌等著排隊，不至於出什麼大錯；另一方面野手的選擇，就比較需要審慎考量，還得再看後續了。