中職／誰能跟上徐若熙腳步旅日？這些投手進化後或許有機會

火腿去年簽下古林睿煬，徐若熙則在今年季後以大型合約加盟軟銀，這是繼06年的林英傑、07年的林恩宇等人後，再度連2年有中職強投成功旅日，林英傑及林恩宇當時在樂天的發展並不順遂，2人都在日職打拼3季，總計出賽不到25場，只有1勝，古林及徐若熙是否會投出比大前輩們更好的成績，是明年球季的焦點。

成為最新一位中職輸出外國的投手，徐若熙向學弟們喊話「有能力不一定要直接旅外，可以先到中職磨練再出去。」其實徐若熙及前一年出去的古林在高中時都已是成名強投，由於傷勢疑慮及簽約金不如預期等因素才留在中職，但進入職棒後在教練團的保護培養下，最終成功一圓旅外夢。

從中職轉戰日美職的投手，包括古林、徐若熙及前述的雙林等人，還有2000年的曹竣崵、09年的倪福德，史上僅有7人，這些投手之所以成功旅外，不但要在台灣投出能與眾洋投匹敵的成績，國際賽上通常也有精彩表現，才能吸引到國外球隊的注意，獲得旅外的機會，難度可說是十分高，目前有誰可能會是下一個從中職出發，成功旅外的投手呢？

徐若熙日前以大型合約加盟軟銀。 聯合報系資料照

鄭浩均在三級棒球時期就是國家隊常客，高中曾打過世青賽，入選U18培訓名單、U23、世大棒也曾參賽，19年以22萬美元的簽約金加盟道奇開始旅美生涯，不過當時因新冠肺炎的影響，小聯盟賽事全面停擺，20年整季沒有任何出賽紀錄，隔年僅在新人聯盟出賽7場，留下防禦率5.40的成績，隨後遭到釋出。

22年返台在選秀會上被中信以第1指名選進，23年首個完整球季出賽21場，投出9勝5敗、3.02防禦率的成績，9勝排聯盟第5名，是本土投手最多勝，三振能力也非常不錯，整季投出110次三振，近26%的三振率及2成12的被打擊率更是100局以上投手中最高，季後拿下年度新人王，可惜年底時因右手韌帶的傷勢復發，因此動手術而錯過了24年的整個賽季。

經過一年半的復健調整後，鄭浩均在今年6月中復出，先發11場投出5勝1敗，防禦率僅有1.49，三振率雖然微降到21.3%，但被打擊率卻是比23年更好的1成62，ERA+更高達231，但今年復出在保護下每場都只投5局左右，如果明年球季能拉長局數甚至到達規定投球局數，或許才會被外國球隊注意到。

鄭浩均因傷今年季中才復出，投球內容依舊犀利。中信兄弟提供

先發本土投手在中職的養成不算太順利，近年反而出現幾名不錯的牛棚投手，曾峻岳及林詩翔是其中表現最優異的，曾峻岳高中時期僅入選過一次U18的24人培訓隊名單，但未進入正式的20人代表隊，20年季中選秀以後段的第7指名加入富邦，21年首個完整球季就成為主力牛棚，拿到13次中繼及12次救援成功，23年創下最年輕50次救援成功的紀錄，24年更投出中職本土投手最快的158公里球速，並入選23年經典賽及25年經典賽資格賽的中華代表隊，在資格賽中的表現也相當精采。

曾峻岳在23年就已受到日職球團的注意，高層並多次來台觀察其投球內容，這幾年因場外事件及傷勢影響，受到的關注減少，今年傷癒復出後的表現與前面幾季相比有些微差異，如果明年能找回之前的感覺，那才24歲的他，仍有一定的旅外機會。

曾峻岳2年前曾獲得日職球團的注意。 聯合報系資料照

今年在後援方面表現十分搶眼，出賽60場拿到30次救援成功，防禦率僅有1.79，且奪下救援王及新人王的林詩翔，也不是沒有吸引到國外球隊目光的可能性，只不過他要證明之後幾年都還能有相同的壓制力，這也是曾峻岳的難得之處，如果能維持幾季穩定的投球內容，才會有進一步的發展。

另外，雖然與林詩翔都是尚待觀察，但投球內容逐年進步的左投林詔恩也有旅外的想像空間，林詔恩今年出賽13場有10場先發，投出5勝1敗、2.62防禦率、WHIP 1.35的成績，在本土投手中已算相當優異，目前要克服的就是身體狀況及穩定的投球內容。