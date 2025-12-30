迷航三分之一賽季 4連勝快艇做對什麼？

本季最讓人失望球隊快艇最近打出一波4連勝，10勝21敗西區第13，排名還起色，但已追近西區前10季後賽附加賽門檻，快艇做對什麼？

這波4連勝前，快艇11戰1勝10敗，前後各吞下一波5連敗。這波4連勝，贏火箭、宰活塞，貨真價實，更重要的是快艇在短兵缺將情況下打出「精英防守」表現。

4連勝中兩場把對手得分壓低在100分以下，另外兩場最高也只掉108分。

經過這波4連勝和出色防守表現，快艇防守效率從倒數第三上升到倒數第六，防守表現超越倒數第五湖人。

快艇防守還是不穩定，但少了先發中鋒祖巴茲和大前鋒柯林斯，防守尖兵瓊斯也傷停缺陣3場，快艇卻能在輪換主力短缺情況下打出更好防守表現，全隊想要贏球決心和努力，加上後衛哈登、前鋒雷納德兩張王牌超凡輸出，讓開季前27場比賽陷入低迷又迷航快艇，找到航向季後賽燈塔。

快艇哈登(左)場均28分，扛起進攻和始終保持侵略性重任。 美聯社

這波4連勝雷納德場均39分，哈登場均28分，兩人扛起進攻和始終保持侵略性重任，屢屢為快艇化解得分危機和進攻障礙問題。

快艇教練泰隆魯強調，「球隊處境非常困難，雷納德發揮最重要帶頭作用，他在進攻端強勢輸出充滿帶動性，他展現非凡贏球信念，為球隊注入凝聚力。」

哈登則把功勞獻給取代祖巴茲先發的中鋒洛培茲，「洛培茲為球隊帶來防守、創造空間，更重要的是防守端把每個隊友串連起來，他提升球隊攻防兩端表現和能量，展現出色職業典範和比賽智商。」

37歲洛培茲過去幾年一直聯盟頂級護框長人，又有三分拉開空間能力。洛培茲今年夏天選擇加入快艇，但一直不受重用，主要替補出賽，每場只打16分鐘，三分命中率下滑、戰術角色邊緣化、甚至經常不在主要輪換陣容，功能和信心都在被年紀和球隊天賦稀釋。

祖巴茲扭傷腳踝傷停，洛培茲角色提升連續三場先發，他的防守能力，加上跟隊友溝通和出色經驗，成了快艇打出優質防守和團隊表現催化劑。

洛培茲角色提升連續三場先發，他的防守能力，加上跟隊友溝通和出色經驗，成了快艇打出優質防守和團隊表現催化劑。 美聯社

泰隆魯把快艇今年前三分之一賽季球隊低迷，歸因於傷病太多，直接導致球員輪換和攻防亂了節奏。

這樣的說法也不盡正確，因為這波4連勝瓊斯缺席三場，祖巴茲也等於四場沒上，柯林斯同樣缺陣一場。打活塞如果不是雷納德55分、哈登28分夠扛，加上快艇連續四場打出精英防守表現，活塞三分球29投7中三分命中率只有2成4，快艇恐怕也會遇上問題。

從好的層面看，泰隆魯意外找到洛培茲使用說明書，能重新建立快艇防守體系和輪轉。另外就是加重雷納德持球和攻擊進攻球權，減輕哈登負擔和關鍵球所需要的承擔，這兩點就是快艇這波4連勝最大收穫。

快艇確實找到航向季後賽燈塔，這艘船也在恢復正常，打出水準以上防守，更重要的是用好洛培茲、柯林斯、瓊斯和鄧恩、貝頓這幾名主要防守尖兵，重建快艇防守體系和輪轉，靠著防守增加反擊和控制失分，讓球隊逐漸回到正軌。

過去幾年泰隆魯執教球運都不錯，最近一周快艇即使少了兩個主要輪換鋒線球員，但還是打出精英防守表現，雷納德超凡輸出，哈登持續奉獻所有，支撐快艇進攻需要的基本能量。

最近一周快艇即使少了兩個主要輪換鋒線球員，但還是打出精英防守表現。 路透

雷納和哈登能整季這樣扛到季後賽嗎？恐怕很難。

快艇確實在變好，但健康因素和透支極可能會讓快艇承受更大變數與傷害。