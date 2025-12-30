老化曲線與奢侈稅的「長約禁忌」 造就MLB自由市場一片冷卻

﻿

儘管希斯（Dylan Cease）、阿隆索（Pete Alonso）與史瓦柏（Kyle Schwarber）陸續簽下破億美元大約，市場有超過75人落腳，但自由市場頂端戰力流動停滯為不爭事實。目前，市場焦點擺在塔克（Kyle Tucker）這位預期合約總額上看4億美元的新東家，以及面對入札期限壓力的日本投手今井達也身上。

自由市場緩慢的主因，還是在於資方對長期高額平均年薪合約的審慎，以及日本球員入札產生的「連鎖等待效應」。大聯盟各球團的營運，近年高度依賴數據分析以降低失敗率，他們會透過老化曲線預測結果，亦發現多數長約的後半段對勝場貢獻值產出極低。因此，資方策略轉向給較高平均年薪、短年限，或者改為長年限、低平均年薪藉此稀釋負擔，尤其是奢侈稅。這筆稅金以合約平均年薪計，而非實際發放數字多寡，根據2022至2026勞資協議（CBA），超過門檻（2025年為2.41億美元）的球隊面臨20%至110%不等的稅率懲罰，甚至影響選秀順位。

也因此，各隊在拆解進階數據時，對於出色擊球率（Barrel Rate）與強擊球率（Hard Hit %）退化很敏感。凡30歲以上的球員，若進階數據顯示揮空率上升或球速下降，資方給長約的意願大幅降低，導致合約談判陷入僵局。這也是為何，從希斯、阿隆索到史瓦柏之後，至今僅有費爾班克斯（Pete Fairbanks）拿到邁阿密馬林魚隊一年1300萬美元短約，其餘含體育媒體The Athletic所列的23大球員合約均無下文。

在這23人之中，排名前7的頂尖球員應該有球隊接觸，但就是談不下來。首先是28歲的右外野手塔克，Spotrac估算他可拿10年4.02億美元大約， MLBTR則預測落點為11年4億美元，權威體育頻道ESPN給的數字是11年4.18億美元。不過，至今市場異常冷清，僅於三週曾傳多倫多藍鳥隊邀他參觀春訓基地，隨後便無進展。回顧歷史，也僅有索托（Juan Soto）與大谷翔平拿到10年且平均3600萬一年以上合約，塔克雖很強，但過去兩季有傷病史且非「天才」等級，左顧右盼下估計也只有紐約大都會隊敢開這種價碼。

今年自由市場來到12月後處急凍狀態，談判瞬間陷入僵局，尤其排名前七名的大咖都沒消息傳出，讓外界如霧裡看花不明所以，圖為藍鳥隊比切特。 路透

第二號人物是比切特（Bo Bichette），同樣28歲可守遊擊、二壘，各方推測數字是 7年1.835億美元，最新動態是比切特透過經紀人放話，他願意配合球隊改守二壘防區，希望能推動個人行情。為什麼呢？他的防守指標（OAA/DRS）實際低於平均，轉二壘會降低市場價值。若僵局持續下去，可能效仿阿隆索去年模式以短約重回藍鳥。第三號人物布萊格曼（Alex Bregman）、現年31歲的三壘手，合約推估是5年1.4175億美元，有傳藍鳥隊正強勢介入，與波士頓紅襪、芝加哥小熊、亞利桑那響尾蛇隊競爭，甚至底特律老虎與大都會來湊熱鬧，比起前兩人他的合約可能更快敲定，但此人的經紀團隊很懂得操作，去年是堅持到2月下旬開季前夕才加盟紅襪，今年有可能也是一樣的時間點、一樣的球隊。

32歲的左投瓦德茲（Framber Valdez）是排在第四號，合約預測平均值是5.25年1.58億美元。目前進展是老東家休士頓太空人的總管布朗（Dana Brown）展開接觸，回歸德州的大門未關，至於舊金山巨人、大都會、巴爾的摩金鶯均與其團隊有聯繫，他們也都在等日本投手今井達也的結果，再決定是否出手，最終他很大機率是回鍋太空人隊。消息稱，紐約洋基和貝林傑（Cody Bellinger）這位30歲的全明星談不攏，媒體推測他在尋求一紙 5.5年總額1.5575億美元合約。他的表現不算穩定，且進階數據的揮空率不佳，各隊都傾向於給少於5年的短約，包括巨人、大都會、費城人、藍鳥及洛杉磯天使隊皆表達過興趣，但都沒有出手。因此，關鍵還是在貝林傑是否願意降低年限，只要一降行情就起來。

來自日本的強投今井達也除了個人索討的大約外，延攬的球隊另得支付一筆入札金，多少影響各隊談約的意願。截圖自MLB官方X

30歲的左投手蘇亞雷斯(Ranger Suárez)預測合約平均值為4.75年1.1975億美元，先前傳聞集中在金鶯與太空人隊身上，但現在是進度停滯，他的問題是90-91mph球速不夠吸引人，所以其簽約順序落於瓦德茲、今井達也之後，前兩人有落腳處後，可能才會輪到他上談判桌。最後是公認入札的焦點人物今井達也這位27歲右投，美媒給的平均值是5.7年1.217億美元，簽他的隊伍還要承擔15％的入札金，所以實際成本上升，多少影響談約意願，在洋基隊表態放棄追逐後，目前最有可能拿下的是巨人隊。離春訓僅剩8週時間，目前各隊策略顯然在等市場降溫，目的是以更合理價碼簽下高水準的戰力，這幾人不是不夠好，只是要的價碼比想像中高。