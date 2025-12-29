古林、徐若熙先後出走 中職先發土投扛得住嗎？

去年球季結束古林睿煬轉戰日本職棒日本火腿隊，今年季後徐若熙轉戰軟銀鷹，中華職棒球隊已經證明有能力培養頂級先發本土投手，只是兩大王牌出走，目前中職不要說能主宰戰局的本土投手，就連能吃局數的先發土投都非常稀有，這絕對是一大警訊。

翻開逐年中職投球數據，今年全聯盟有12人投球局數達到規定局數120局，清一色都是洋投，本土投手沒有任何一人達到120局，就連徐若熙也只有114局，黃子鵬117.1局已是土投第一，去年還好一點，古林125局和陳仕朋122.1局，至少有兩人達標。

能吃局數的黃子鵬休賽季高薪加盟台鋼雄鷹隊。圖台鋼雄鷹提供

再來看2023年，還是要靠黃子鵬和陳仕朋，黃子鵬145.1局、陳仕朋122.1局，依然只有2人達標，2022年黃子鵬158.2局高居土投第一，胡智爲150.2局居次，江少慶120.2局排名第3，吳哲源120局壓線進榜。

扣除已經旅外的古林和徐若熙，還有因肩傷困擾的吳哲源，近年中職能夠穩定吃局數的本土投手只有黃子鵬和陳仕朋，這也是為什麼本季黃子鵬投球數據下滑，投入自由球員市場依舊能拿到大合約的關鍵因素，如果陳仕朋未來行使FA，應該也能獲得不錯的合約報價。江承諺來到台鋼雄鷹連兩年投超過百局，貢獻度也沒話說。

富邦悍將先發投手陳仕朋。記者葉信菉／攝影

有人可能會說，江少慶、王維中、曾仁和成績普普通通，不是受傷就是表現差強人意，怎麼今年季後這麼搶手？江少慶健康的時候球威沒話說，也曾單季投超過百局，王維中兩度單季超過百局，曾仁和在2023年投91局，都曾證明有單一球季扛先發輪值的能力，撇開帳面成績不論，土投能在中職吃下大量局數，就算是相當不錯的技能了，這也讓江少慶、王維中、曾仁和顯得奇貨可居。

近年中職告別彈力球，比賽用球彈性係數趨於正常，全聯盟全壘打產量和打擊數據大幅下滑，各隊洋投和牛棚主力投球數據亮眼，這是一個對於投手算相對友善的職棒聯盟，唯獨先發本土投手普遍表現糟糕，這實在不是好現象。

台鋼雄鷹先發投手江承諺連兩年投球局數破百。圖／台鋼雄鷹隊提供

今年球季中職洋投先發防禦率2.92、被打擊率0.251、每局被上壘率1.21，反觀先發本土投手防禦率高達4.33，被打擊率0.273、每局被上壘率1.39，兩者差距不小，土投先發最多就只有5勝，包含徐若熙、林詔恩、鄭浩均，統一獅守護神陳韻文以後援身分拿到6勝，反倒成了本土勝投王。

中職先發土投奇缺的原因當然很多，好投手普遍選擇旅外、中職各隊重視戰績求即戰力、有能力的土投擺在牛棚、缺乏有系統的先發養成，但擺在眼前的現實情況是，中職扣除先發3洋投，還是有些空間留給土投，無奈土投礙於技術或各方面條件不足，無法扛起先發重任，還是那句老話，土投當自強。

江少慶下季轉戰統一獅。本報資料照片

最後要說的是，當初中信兄弟第一指名余謙、第二指名陳志杰（後來轉到味全龍）、樂天桃猿第三指名劉家翔、台鋼雄鷹下勾投手陳宇宏、味全龍潛力右投楊鈺翔、富邦悍將第二指名潘奕誠，還有幾名旅外回歸的投手，他們成長幅度不如預期，無法在一軍扛起先發輪值重任，也讓各隊不得不追求江少慶、王維中、曾仁和「拆」福袋，現在一年打120場先發土投都不夠用了，未來要再增加10至20場比賽，中職真的準備好了嗎？