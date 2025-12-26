中職／未投出身價成績 百萬月薪旅外投手倍受期待到落難記！

中華職棒今年季後旅外投手落難記在王維中確定加盟台鋼雄鷹之後落幕！不論是王維中或是江少慶在加入中職之後，都未投出符合百萬月薪身價的成績，換了新球隊就有新的環境，以及不同的教練，就有不同的考驗，期待他們之後都可以有符合身價的表現。

江少慶在2021年選秀狀元加盟富邦悍將，簽下4.5年總額6120萬、平均月薪113.3萬元，2021年下半季12場出賽有5勝2敗算是投出應該有的身價，隔年固定先發輪值，除了確診無法出賽之外，22場出賽投120.2局，可昔富邦悍將的打線不幫忙，留下5勝12敗、防禦率4.70。

2023年上半季仍正常上場，但7月發現肘韌帶部分損傷及神經壓迫發炎，之後開始一連串治療、復健的日子；經過1年多的復健，終於在2024年8月22日睽違426天重返一軍投手丘，不過9月14日因傷退場，隔天下放二軍檢查出右側胸大肌撕裂傷，且在去年10月上旬開刀，一軍只有出賽4場，

中華隊今晚將對決義大利，江少慶擔任先發投手。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕

但今年一整季都未在一軍出賽，3年來只有出賽16場，今年季後本來傳出沒有在60人名單中，最後確定還是在名單內，不過富邦悍將網羅FA球員林岱安之後，將江少慶放在25人之外，確是一招可進可退的安排，江少慶最終被統一獅挑走當補償球員。

江少慶如果留在富邦悍將，依他前3年的狀況，鐵定會遭大砍薪，依規定只能減30%，但球團一定想砍更多，雙方在談薪過程產生差距，如今被統一獅挑走，在規則保護之下，江少慶明年薪水不會被砍，還能維持百萬月薪的身價。

雖然江少慶說自己的模擬比賽已可以投到150公里，然而富邦悍將的評估是胸大肌撕裂傷的復健不易，要在明年下半季才會復出，就看統一獅的運科部門以及總教練林岳平，能不能讓江少慶提早重生復出，林岳平也表達江少慶明年要至少扛10場先發，後年要成為固定先發輪值。

一切都要江少慶真的出賽後才算數，況且出賽後也會存在變數，明年如果無法順利復出且投出令人期待的成績，江少慶後年還是難逃被減薪。明年換了新環境，順利復出之後，有統一獅的打線幫助，江少慶只要有正常表現，要拿勝投應該不是問題。

昔日「龍王」王維中在2020年選秀會獲味全龍第1指名選進，簽下5年3個月、總值近208萬美元，平均月薪近百萬。 聯合報系資料照

昔日「龍王」王維中在2020年選秀會獲味全龍第1指名選進，簽下5年3個月、總值近208萬美元，平均月薪近百萬。2021年出賽22場有17場先發，3勝8敗；2022年19場出賽15場先發，4勝6敗；2023年轉任後援投45場，2024年24場出賽有19場先發，4勝7敗。可以說是都沒有投出百萬月薪該有的成績及表現。

今年王維中在身體沒有狀況之下，卻未獲得在一軍出賽的機會，似乎存在某些問題，一軍只有12場其中4場先發，1勝3敗，季後自請要在60人名單之外，想要轉去其它球隊的用意十分明顯，本來富邦悍將占優勢，卻在上週峰迴路轉，王維中轉而決定加盟台鋼雄鷹，「龍王」變「鷹王」。

王維中在味全龍一直是自我調整，但來到台鋼雄鷹之後，台鋼的訓練環境及風 格跟味全龍不同，應該無法再自己調整，需要時間跟台鋼雄鷹的投手教練及教練團磨合，雙方找到默契，由於王維中身體並無受傷，可以投入明年的春訓及開季出賽。

台鋼已簽下洋砲魔鷹，少了一位洋投先發，期待王維中扛下明年的先發，頂替一位「洋投」的位置。明年王維中的薪水約在月薪50萬以上，需要證明自己有這個能耐。

今年季後落難的另1位前旅外投手，曾仁和去年9月底右肘韌帶，如今轉隊到味全龍。 聯合報系資料照

今年季後落難的另1位前旅外投手，曾仁和去年簽下2年、月薪57萬合約，去年9月底右肘韌帶，今年在一軍出賽9場，季後被樂天桃猿釋出，以月薪40萬以上轉隊到味全龍，味全龍希望他扛下明年先發，恢復2023年先發身手。曾仁和明年是重要的一年，如無法證明自己，季後還是會有一番折騰。