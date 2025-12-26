獨行俠正在「恢復元氣」 AD+佛雷格「老少配」是現在進行式

最近11戰7勝4敗，打出今年前三分之一賽季最好狀況，獨行俠12勝19敗西區排名第11，逐漸回到季後賽附加賽西區前10門口。

獨行俠儘管先發中鋒萊夫利本季報銷，今年球季只打7場，第二中鋒葛佛因傷也只打20場缺陣11場，球隊第一王牌前鋒戴維斯也沒有多健康，今年球季打15場傷停16場，第二王牌厄文今年還沒出賽，預估最快明年二月傷癒歸隊，但獨行俠正在找回健康恢復元氣。

關鍵就在戴維斯和佛雷格兩人完美合體，獨行俠正在形成全新體系，打出獨行俠原本就該有氣勢天賦。

戴維斯只要能健康出賽，依然是禁區野獸。 路透

過去10場戴維斯和佛雷格兩人合體比賽，戴維斯場均22.1分、12籃板，命中率5成27，三分命中率3成5。2025年狀元佛雷格最近一個月出色表現讓全世界關注，令達拉斯球迷開始瘋狂，跟戴維斯一起出賽的10場比賽，佛雷格場均21.2分、6.2籃板、5助攻，投籃命中率5分29，三分命中率一直是佛雷格進NBA罩門，三分命中率3成2。

最近11戰佛雷格場均25分，投籃命中率5成3，完全就是年度超級新人身手，這7勝中獨行俠二勝金塊，同時贏過活塞、熱火、火箭，貨真價實。

戴維斯年度最佳防守球隊等級防守威力和攻防牽制，搭配佛雷格近乎完美進攻表現，獨行俠不但把萊夫利不能打的防守和禁區漏洞填補起來，即使厄文尚未歸隊，進攻端攻勢發起點和終結點也都展現非凡競爭力。

佛雷格揮別開季打控衛的無所適從，回到控球前鋒的位置後開始展現超級新人的架式。 美聯社

獨行俠教練基德愈來愈清楚戴維斯和佛雷格兩大核心主力定位和配置。

「現階段球隊需要戴維斯打中鋒，這是對球隊戰力和贏球最好體系，如果戴維斯主要打大前鋒，葛佛場上發揮空間和上場時間都會受到影響，這不是球隊好的發展」基德說明戴維斯在獨行俠現有人手和體系中的重要性和影響層面。

讓戴維斯更多時間打中鋒，做為戰術軸心，獨行俠能打出更多牽制力和變化，創造更多外線出手空間，禁區、低位吸引包夾，區域聯防掃盪更為出色，獨行俠能打出精英防守表現。

至於佛雷格的出色發揮、蛻變，主要還是不打控球後的自我釋放，佛雷格回到更自在的前鋒和進攻位置，他有更多一對一空間和戰術配置，戴維斯在禁區掃盪和籃板球，為佛雷格創造更多反擊和快攻機會。

連約柯奇都認證狀元郎佛雷格一點都不像只有19歲的新人。 法新社

「更多攻防轉換和提速攻擊，佛雷格的速度、能力和天賦被激發出來，佛雷格有出色體型和對位能力，這種快速進攻模式和場上空間，可以讓佛雷格打得更自在輕鬆」基德對佛雷格最近四周表現非常滿意。

更重要的是佛雷格本身成熟度和過人球商，他是不世出超級新人。今年上半季被獨行俠雙殺的金塊中鋒約柯奇說，「佛雷格非常成熟，他能精準閱讀比賽，個人能力很難一對一防守，他在場上表現出來的洗練身手根本不像新人。」

原本獨行俠以為球隊重建時間軸，32歲戴維斯和33歲厄文，根本無法與19歲未來球隊台柱佛雷格同步成長，佛雷格還需要2-3年成熟，第4-6年才是球隊健全收割期，但2-3年後厄文和戴維斯都已經老化走下坡。因此獨行俠過去兩個月一直在探索交易市場，戴維斯和厄文都是可以交易重建籌碼。

佛雷格的快速成熟讓獨行俠體系已逐漸成形，就等厄文健康歸隊，本季依然大有可為！ 法新社

目前看來戴維斯和佛雷格合體是完美核心體系，前鋒華盛頓和馬歇爾都是運動能力出色前鋒，可以無限換防，克里斯蒂和湯普森外線都很靠譜，菜鳥奈哈德(Ryan Nembhard)已經能扛起獨行俠主控，葛佛一直是最棒苦工和防守尖兵，哈迪和馬丁是二線可靠替補。

只要厄文健康歸隊，獨行俠很快就能成為季後賽球隊。

戴維斯+佛雷格可以是獨行俠「現在進行式」，不是「時間軸不對襯」的老少配，只要第二王牌厄文明年二月傷癒歸隊，獨行俠未來2-3年大有可為，不是空想。