村上宗隆行情大翻車！「亞洲打者大物」溢價現象不再重演

有著「村神」稱號的日籍巨砲村上宗隆日前僅以2年3400萬美元的合約加入白襪隊，其行情遠低於先前多家媒體看好的6到7年、1億4000萬到1億6000萬鉅額數字。他本應是松井秀喜後最受期待能在大聯盟發光發熱的日本重砲打者，如今身價大翻車，令人不禁懷疑大聯盟球團是否已不再相信日本乃至於亞洲打者，能夠將其在亞洲亮眼的成績複製到大聯盟。

日本投手的好用是眾所皆知，除了出過達比修有這樣的超級王牌外，還有在大聯盟一球未投就拿到投手史上最大約的山本由伸，更別說投、打二刀流的怪物大谷翔平，此外也有像前田健太、黑田博樹、岩隈久志、齋藤隆、野茂英雄與上原浩治等多位曾有過表現優於合約身價的投手。若把範圍擴及到日職輸出的台、韓投手，或是韓職直接輸出的王牌，就有柳賢振與吳昇桓這樣的成功案例，就連陳偉殷進入大聯盟的第一份合約也是高CP值。

然而亞洲打者難以複製他們在亞洲職棒的成績到大聯盟，也早已不是新鮮事。以日職打者來說，過了這麼多年還是只有鈴木一朗、松井秀喜與二刀流的大谷翔平真的在大聯盟打過至少一季明星級成績，而以長打能力站穩大聯盟的「純打者」依舊只有松井秀喜一人。2000年代中期，由於鈴木一朗與松井秀喜開了成功的先河，讓松井稼頭央、青木宣親與福留孝介等人曾受到高度期待，尤其福留還得到4年4800萬的大約，總額甚至高於鈴木一朗與松井秀喜的第一份合約，但最終卻以失敗收場，在大聯盟只待了短短五季。

幾個失敗的案例似乎讓大聯盟開始對日本打者的能力高度存疑，已多年沒有備受關注的日職大物正式輸出，就連有「日本鱒魚」(即日本的楚奧特，Mike Trout)稱號的山田哲人及兩屆MVP得主柳田悠岐都選擇留在日職。

吉田正尚顯然破壞了後輩的行情，前三季表現不時有希望紅襪能將他釋出的聲音出現。 美聯社

但在大谷翔平2021年以二刀流身份拿下MVP後，大聯盟對於日本打者又開始產生高度興趣，也順勢幫另一位「日本鱒魚」鈴木誠也拉抬身價，讓後者得到5年8500萬的大約，其總額打破了日職野手挑戰大聯盟首張合約的紀錄。隔年吉田正尚更是跌破眼鏡得到更大張的5年9000萬合約。只是吉田正尚顯然破壞了後輩的行情，他在紅襪隊前三季的bWAR值只有3.0，平均每162場的bWAR值也低到1.6，使得不時有希望紅襪能將他釋出的聲音出現。

另一個破壞亞洲打者行情的是以6年1億1300萬加入巨人隊的「韓國鈴木一朗」李政厚，去年他刷新吉田正尚的亞洲打者挑戰大聯盟的首張合約紀錄，而他當時的身價也是靠金河成的拉抬。回顧韓職打者挑戰大聯盟的歷史，是從姜正浩2015年以4年1100萬加盟海盜隊開啟，沒想到這份不起眼的合約在第一年出乎意料地超值，給了李大浩與金賢洙隔年轉戰美職的契機。

而金河成則是姜正浩後下一位物超所值的韓職打者，他2021年以4年2800萬的合約加盟教士隊，沒想到2022、23年都繳出bWAR值超過5.0的頂級成績，這順勢讓成績接近屠殺韓職的李政厚拿到了破億大約，當時也是震驚棒球界。但李政厚頭兩年成績的糟糕程度與吉田正尚有過之而無不及，bWAR加總僅1.9，平均每162場的bWAR值與吉田一樣為1.6，顯然不符他的破億身價。

另一個破壞亞洲打者行情的是以6年1億1300萬加入巨人隊的「韓國鈴木一朗」李政厚。 路透

而那些預測村上宗隆有1億4000萬以上行情的專家，想必是以李政厚為基準，認為以他年僅25歲就保有多項日職紀錄的資歷來看，打破李政厚的紀錄應該輕而易舉。但這回大聯盟球團學乖了，若村上宗隆的身手還停留在2022年他打破王貞治本土球員的單季全壘打紀錄，以及成為日職史上最年輕三冠王之時，要拿到比李政厚更大的合約宛如囊中之物，但2023年開始他的表現每況愈下，打擊率由2022年的.318，逐年下滑到.256、.244與.273。

此外他也開始盲砲化，被三振率由2022年的21%上升到2024年的30%，保送率則從2022年的19.3%下滑到2025年的14.3%。若他近三年的成績能維持在2022年的水準，肯定會是松井秀喜之後最值得期待的和製巨砲，但有了吉田正尚與李政厚的例子，讓村上僅拿到2年3400萬的合約，無論總額或年均薪都不如前兩者。而另一位長年被視為亞洲職棒大物的姜白虎，今年則是乾脆決定不挑戰大聯盟，選擇留在韓職並轉戰韓華老鷹。

亞洲職棒打者挑戰大聯盟已累積多年歷史，但還是只有鈴木一朗這麼一位無法取代的地位。 美聯社

亞洲職棒打者挑戰大聯盟已累積多年歷史，但鈴木一朗還是只有這麼一位，像青木宣親也曾被期待是下一位鈴木一朗，但他和「韓國鈴木一朗」李政厚都被證明完全看不到鈴木一朗的車尾燈。而「神鱒」楚奧特也就只有這麼一位，「日本鱒魚」終究只是稱號，同時「二刀流」大谷翔平在貝比魯斯之後的百年來也就出這麼一位。至於村上宗隆能不能成為下一個松井秀喜？儘管他的行情令人大失所望，但終究還是跨出了第一步，就看他能否反打臉那些不看好他的大聯盟球團了。