紅襪休賽季10 筆交易大洗牌 布萊格曼回鍋是最後拼圖？

休賽季已經過了一半以上，波士頓紅襪隊是目前僅有兩支未簽大聯盟自由球員的隊伍之一，另一支是科羅拉多洛磯。不過，球隊總管布雷斯洛（Craig Breslow）表示，這並非球隊刻意為之的策略。

布雷斯洛表示：「這並不是刻意或有意識地選擇關閉某一條路、偏向另一條路的決定。」在與記者進行Zoom會議連線、談論康崔拉斯（Willson Contreras）交易案時他說：「我們一直嘗試把所有選項攤在眼前，並做出最好的決策。在這角色中，很少會有所謂『毫無疑問的正確答案』。你必須權衡不同選擇，希望透過一連串好的決定，累積起來打造出一支優秀球隊，我們目前還沒有簽下任何球員；這並不是因為沒有接觸他們，或市場上沒有理想目標，而是我們還沒有共識而已。」

今年冬天，紅襪隊已經完成多達10筆交易，其中有不少是小型操作，主要集中在11月清理40人名單空間。此外，球隊在過去一個月內完成三筆重要補強，以交易換來先發投手格雷（Sonny Gray）與歐威多（Johan Oviedo），並在上個周末再與紅雀換來康崔拉斯。然而，在自由市場紅襪的動作很安靜，他們並沒按外界猜測簽下史瓦柏（Kyle Schwarber），據稱他們曾對前紐約大都會的重砲一壘手阿隆索（Pete Alonso）開價，但年限或總金額都低於巴爾的摩金鶯隊的五年1億5500萬美元。

紅襪與紅雀交易換來康崔拉斯。 美聯社

三筆主要交易紅襪隊送走六名投手，其中包括兩位具大聯盟經驗的費茲（Richard Fitts）與多賓斯（Hunter Dobbins），這削弱自己的投手深度。不過，布雷斯洛認為這並不代表球隊會轉向自由市場，藉此填補剩餘的陣容需求，他解釋：「直到有機會擺在你面前，現在很難完美評估成功機率，我的工作是同時顧及短期與長期。你能從農場系統挖掘並拿來交易的資源有限，一旦過度操作，就會影響球隊長期成功的能力。所以，自由市場確實是奪勝方程式一部分，長久以來都是成功的重要元素。我預期，未來仍然會如此，只是目前還沒發生。」

至少，球隊透過交易補強先發，進攻端也有火力到位，康崔拉斯正好補上來。儘管如此，媒體、球迷均相信紅襪仍有不少工作。布雷斯洛向《The Athletic》記者麥克卡弗瑞（Jen McCaffrey）談到，剩餘休季目標仍需要再補進一名具影響力的打者，他提到：「這是我們的優先事項，無論是透過自由市場還是交易，都在努力讓自己處於能完成此事的位置。我認為，還有機會再為這支球隊增加一根砲管，來補強目前陣容。」剛報到的康崔拉斯，預計將承擔一壘守備，而卡薩斯（Triston Casas）需要時間從傷勢中回歸，兩人可在一壘與指定打擊間分擔。不過，再補進一名打者，將能為布雷斯洛打造美聯東區勁旅的陣線，為紅襪的休賽季畫下句點。

目前，球隊仍與布萊格曼（Alex Bregman）經紀團隊連結，他可能是球隊正在找的那名打者。若能成功續約、加入康崔拉斯，補進先前提到的兩名先發，紅襪隊或可具備衝擊季後賽的條件。上季，他們在美聯外卡戰遭到淘汰，隨著全新面貌的輪值與一壘火力提升，有機會成為美聯一大威脅。只是，各界期待的結果尚未出現，倒是戰力仍在流失中。

老將瑞福斯奈德的出走等於為阿布瑞尤(圖)清出空間，將獲得右外野固定先發機會。 法新社

為紅襪效力四個球季、為老將領袖與重要板凳戰力，瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）出走西雅圖，加盟水手隊。這是一紙一年約，根據聯盟消息，該合約是625萬美元底薪，另含25萬美元激勵條款。瑞福斯奈德於明年5月滿35歲，當初在2021年12月以小聯盟球員身份加盟，原本只是輾轉多隊的工具人，卻在波士頓找到歸屬，展現對左投的強大攻擊能力、以及休息室的聲音。他與史托瑞（Trevor Story）、布萊格曼構成野手領袖，在狄弗斯（Rafael Devers）風波中協助球隊走過動盪，2025年出賽70場，打擊率2成69、9支全壘打、12支二壘安打，OPS為.838，上一季對左投打擊率為3成02、長打率5成60，OPS高達.959，並與岡薩雷斯（Romy Gonzalez）組成總教練柯拉（Alex Cora）手中極具威力的右打組合。對左投5成96的長打率排聯盟第四，自2021年至今在超過300 個打席的球員中，瑞福斯奈德對左投的上壘率4成05高居聯盟第三。

他的出走等於為阿布瑞尤（Wilyer Abreu）清出空間，將獲得右外野固定先發機會，這位置在上一季有21場由瑞福斯奈德負責。柯拉也公開表態欣賞伊頓（Nate Eaton）的運動能力，可能在2026年接手瑞福斯奈德的工具角色，成為更年輕、成本更低的替代案。雖然伊頓去年對左投OPS僅.673（49個大聯盟打席），但球隊認為他的右打有進步空間。另外坎貝爾（Kristian Campbell）也預計在春訓拚守備，再加上新星安東尼（Roman Anthony）、拉菲拉（Ceddanne Rafaela）、杜蘭（Jarren Duran）等人，讓紅襪的外野非常擁擠。

布雷斯洛表示，他希望增加阿布瑞尤與杜蘭對左投的上場機會：「我相信這兩名球員都有極高的天賦，他們對左投的應對其實表現不錯。球員到了某個階段，會逐漸『贏得』每天上場、或在對左投時更多出賽的機會，他們兩人都走到那個階段。」

紅襪隊總管布雷斯洛(左)，為補強球隊進行改變。 美聯社

隨著聖誕節腳步接近，紅襪隊雛形底定，就缺總管說的那一根棒子。在此之前，佩拉萊斯（Luis Perales）被送去華盛頓國民隊、換回潛力新人班奈特（Jake Bennett）， 柏納迪諾（Brennan Bernardino）、莫菲（Chris Murphy）、葛雷諾（Luis Guerrero）、葛瑞森（Vaughn Grissom）與克里斯威爾（Cooper Criswell）均離隊，加入了華特森（Ryan Watson）、格雷（Tristan Gray）與薩拿米耶戈（Tyler Sanamiego）。此外，進入自由市場的馬茲（Steven Matz）、梅依（Dustin May）都離開。目前攤開名單一比，與10月初在洋基球場被淘汰的那支紅襪隊相比，已經完全不同。

布雷斯洛將下一個重點放在野手，他說：「我認為重心非常明確地在野手端，但不代表沒有額外的投手補強。具體是什麼樣子，我現在也不確定。不過，可能有機會補強牛棚，讓那裡更完整一點，和往常一樣，只要有機會我們就會評估。」相關人士透露，冬季的A計畫是完成與布萊格曼的重聚，不過雙方至今未對合約達成共識，芝加哥小熊、亞利桑納響尾蛇和多倫多藍鳥隊同樣在追布萊格曼。正如波士頓地方媒體《MassLive》報導，紅襪仍抱持希望，既不特別樂觀也不悲觀。若續約會讓他鎮守三壘，為本季補強劃上句點。

補強二壘也在紅襪考量中，如聖路易紅雀隊的唐納文（Brendan Donovan）與響尾蛇隊的馬提（Ketel Marte）在雷達上，但目前看仍屬次要。若布萊格曼另投他隊，紅襪可能轉而追求比切特（Bo Bichette）、讓他守二壘是備案。布雷斯洛提到岡薩雷斯、漢彌頓（David Hamilton）等都是二壘的選項，同時重申拉菲拉會專注於中外野，而非內野，他說道：「如果能補進一名每天先發的二壘手，當然能提升球隊實力，但同時我們也有一些能成優秀球員的人選。」但是，紅襪農場深度已明顯受損，要在美聯東區火藥庫勝出，布雷斯洛應該不會只有這樣。

紅襪隊上一季在洋基球場黯然被淘汰後歷經洗牌，如今陣容與過往已經有很大不同，圖為紅襪隊教頭柯拉。 美聯社

紅襪休賽季的最大問題仍是財務面，隨著加入康崔拉斯，球隊預估將接近第一道CBT門檻2億4400萬美元。《MassLive》先前報導，業界普遍認為紅襪不願超過第二道門檻2億6400萬美元，避免挨罰。若要大手筆補進布萊格曼或比切特，勢必會繳更多豪華稅，這意味著球隊需要交易其他球員釋放薪資空間，布萊斯洛態度保留談道：「我想你也知道，我不會討論預算或門檻的問題，我能說的是盡其所能，我們的管理層在老闆支持下，會打造最好的球隊，這就是出發點。」

離春訓正式開始仍有七周時間，市場上仍有不少優質自由球員，即便已完成這麼多交易，預期紅襪仍會有一波操作。