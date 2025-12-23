日職／岡本和真的火力沒人補 阿部慎之助面臨難熬合約年

村上宗隆及岡本和真不約而同地在季後都使用入札制度挑戰大聯盟，2人同為近年來日職具代表性的強打者，動向成為1個多月來受矚目的焦點之一，年底前終於傳出確定消息，村上以2年、總額約3400萬美元(約10.8億台幣)的合約加盟白襪。

村上這合約比事前預估的破億美金還要低，但加盟近年來戰績不佳的白襪，或許在上場機會方面比其他隊伍來得多，也算是不差的開始；接下來就是關切岡本會不會也在年底前決定新東家了。

先不論村上及岡本的動向，2人留下的火力缺口早已是日職母隊的頭痛問題，巨人監督阿部慎之助更是被直接的影響。

村上宗隆終於確定落腳白襪隊。美聯社

養樂多近3年在央聯雖然都是後段班，但得分能力並不算太差，前2季的總得分更是在前段班，今年由於村上缺陣大半季，總得分才落居第4名，這也提早顯示少了村上的影響，不但總得分，全壘打數更是大減，今年養樂多陣中打出10轟以上的只有洋砲歐蘇納(José Osuna)及山田哲人，但2人打了整季僅有14及12轟，加總只比打半季的村上多4轟，打擊也都有衰退的跡象，養樂多明年的火力堪憂。

火力堪憂，戰績自然也不可能太好，但養樂多這幾年排名都在5、6名徘徊，早已進入重建期，監督也在季後換成池山隆寬，對未來一兩年的戰績要求不會太高，但名門巨人就不一樣了。

坂本勇人近年火力嚴重退化。 聯合報系資料照

雖然陣中有許多名將，岡本對於巨人打線的重要性並不亞於村上，今年岡本同樣因傷只出賽半季左右，但在69場比賽中就打出15轟，僅次於卡貝吉(Trey Cabbage)的17轟，岡本離隊後，馬上就出現約30轟、90分打點的火力缺口。

岡本的全壘打占全隊比重從22、23年球季的不到1/4慢慢增加到1/3(如果本季沒受傷)，之所以在22、23年球季全壘打的比例較低，是因為當時巨人陣中的其他隊友，包括丸佳浩、坂本勇人、中田翔、大城卓三及幾名洋砲如惠勒(Zelous Wheeler)及沃克(Adam Walker)等都有單季10轟以上的成績，近2年人事已非，中田轉隊到中日，大城在阿部上任監督後出賽機會銳減，丸及坂本則是明顯退化，洋砲更來來去去，因此今年除了卡貝吉及岡本外，只有從軟銀交易過來的砂川理查打出11轟。

阿部慎之助明年是監督合約最終年，卻要面臨沒有岡本和真火力的大麻煩。 聯合報系資料照

沒有岡本的明年，巨人的戰績跟養樂多一樣堪憂，畢竟卡貝吉及理查難保明年能交出跟今年相同或更好的打擊內容，要期待丸及坂本復活又不切實際，陣中又沒有能接班的年輕重砲，近日補進曾打過12強美國隊的道爾貝克(Robert Dalbec)，但整隊長程火力仍是青黃不接，當然這與巨人的養成計畫脫不了關係，也逼著阿部必須在明年調整團隊進攻策略，只不過依這2年的經驗看來，阿部有他自己的堅持，臨場能有多大的反應也有待觀察。

明年是阿部監督合約的最後一年，如果戰績無法維持在前段班，即使曾帶領巨人軍奪下24年球季的央聯優勝，恐怕也難逃被撤換的命運。