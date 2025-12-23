湖人居高卻有破洞！若不補強？會跟勇士一樣早早退出爭冠行列

這是一段很生活也很有趣對話。

「球評，巴克里說勇士時代結束，因為他們太老也在持續下滑，柯瑞已是歷史級別人物，但他還在衰退，巴特勒也不再是那個巴特勒，湖人也是一樣嗎？」

「如果湖人不交易不改變不提升防守，湖人跟勇士一樣今年都沒機會爭冠，交易不一定能提升防守改善防守，但不交易卻一點機會都沒有。」

「那你認為湖人該如何做出取捨，確定交易目標和策略？」

「湖人手裡最有交易價值的是今年可能成為明星後衛里夫斯，交易配套是搭上范德比爾、文森、克萊柏，但我不認為湖人交易一、兩個主要輪換球員進來就能改善團隊防守，提升防守強度，這是不可能的事，因此我並不贊成湖人做重大交易，小修小補倒是可以。」

「小修小補，指的是什麼？」

球評建議湖人可以考慮出手克萊柏(中)，撿一個擅長防守和做苦工小前鋒。 法新社

「湖人可以考慮出手克萊柏，或是交易八村壘，撿一個擅長防守和做苦工小前鋒，克萊柏是到期合約，非常適合交易，八村壘會比范德比爾和文森更有市場性，也比較能交易到湖人滿意球員。」

湖人開季戰績19勝8敗，西區第四，排名在前的是雷霆、馬刺、金塊，東區只有前兩名活塞、尼克戰績比湖人更出色。

湖人今年不管是詹姆斯傷停16場，還是唐西奇、里夫斯各傷停6場，中鋒艾頓傷停4場，防守專家史馬特傷停9場，湖人還是能找到贏球方式，勝率超過七成。用更嚴苛標準看湖人，湖人目前表現和戰績無可挑剔，甚至超乎預期。

季前原本被各路專家、球迷視為瘟疫和很難融入團隊中鋒艾頓，好像找到真正的家，艾頓場均15.3分、9籃板，投籃命中率7成1，為湖人帶來籃板、防守和禁區攻擊。史馬特防守是湖人永遠最需要元素，小前鋒拉維亞正在打出生涯好防守表現和角色球員功能。

里夫斯今年快速成長為明星級後衛，場均27.8分、6.7助攻、5.6籃板，投籃命中率5成，三分命中率3成7都是生涯最佳表現。 路透

里夫斯今年快速成長為明星級後衛，場均27.8分、6.7助攻、5.6籃板，投籃命中率5成，三分命中率3成7都是生涯最佳表現。唐西奇永遠是神奇魔法師，場均34.1分、8.8助攻「8.6籃板。

戰績表現水準以上，但湖人還是有兩個一直沒辦法解決罩門，第一是防守太爛，防守效率聯盟第21，沒有精英防守表現，例行賽會出問題，季後賽更難走遠。第二是三分球太爛，湖人三分命中率3成45，聯盟倒數第七，每場只能投進11.7個三分球倒數第六。

上一場湖人輸快艇的比賽，湖人三分球38投6中，三分命中率1成6，剛創下球隊本季單場最低三分命中率。

因此湖人小修小補要的是兩件工程是，拉防守、拉三分命中率和外線牽制力。

湖人很想要鵜鶘小前鋒瓊斯(Herbert Jones)，年薪1400萬美元，次好人選也是鵜鶘前鋒貝伊(Saddiq Bey)，年薪600萬美元，兩人三分球和外線都不靈光，但物美價廉，體型、運動能力和防守投入都是湖人需要角色球員。

鵜鶘小前鋒瓊斯(中)，年薪1400萬美元物美價廉，體型、運動能力和防守投入都是湖人需要角色球員。 路透

前三分之一賽季一直謠傳湖人想要熱火前鋒維金斯(Andrew Wiggins)，維金斯年2800萬美元，湖人想要交易得付出很大代價，並不值得嘗試。

鵜鶘今年戰績已經救不回來，湖人只要給一個首輪搭克萊柏或八村壘，都有機會小修小補打動鵜鶘，但湖人始終捨不得出首輪，這是湖人總管佩林卡一直以來性格問題。

勇士沒有大破大力做一筆大交易搶字母哥，今年球季大概就是完蛋，湖人只需要小修小補做出改變，就有機會翻身，在明年2月5日球員交易截止日前就看佩林卡如何為湖人做出最關鍵決策和補強。