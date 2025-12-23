大谷也要懼三分！雙塞揚坐陣 WBC美國投手4大先發輪值夠嗆

﻿

看來這次美國隊打算報上屆WBC經典賽的一箭之仇，竟端出「雙塞揚」陣容：以史庫柏(Tarik Skubal)、史肯斯(Paul Skenes)典型三振率高、保送極少的投手出陣，確實適合這類賽事的投球限制。我們本以為，2026年的美國隊是由懷抱復仇之心的楚奧特(Mike Trout)所組建，目的是確保不在最後一個打席面對大谷翔平分出高下。

如今，這支美國「夢幻之師」徹底更換風貌，在去年夏天稍早，隨著「法官」賈吉(Aaron Judge)和史肯斯允諾加入而成形。這個名單，隨著大賽將至越來越誇張，隨著史庫柏、韋伯（Logan Webb）、米勒(Mason Miller)和貝德納(David Bednar)加入，好消息接踵而至，雖最終名單尚未定案，但目前的美國隊星光閃爍，陣容包括：全明星捕手羅利（Cal Raleigh）、史密斯（Will Smith），內野手威特（Bobby Witt Jr.）、 韓德森（Gunnar Henderson）、 圖蘭（Brice Turang），外野手為賈吉、台裔美籍的卡洛爾(Corbin Carroll）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），以及指定打擊史瓦柏（Kyle Schwarber），可說是砲管、腳程與手套應有盡有。

投手陣容更為精彩， 由兩大塞揚獎領銜的史肯斯、史庫柏， 還有萊恩（Joe Ryan）、韋伯、柏伊德（Matthew Boyd）、霍梅斯（Clay Holmes），以及麥克林（Nolan McLean）。牛棚裡待命的尚有幾位頂尖後援投手如：米勒、貝德納、賈克斯（Griffin Jax）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、克里文傑（Garrett Cleavinger）等。時值本屆經典賽是創辦以來第20 周年，美國端出如此眾星雲集的大名共襄盛舉，的確頗具意義。

極速168公里「火球男」米勒入列WBC美國隊，增加牛棚威力，也有可能擔任終結者。 美聯社

不過，之所以舉辦多年美國僅摘過一次冠軍（2017），很大原因亦是跟投手有關。隨著諸多時值顛峰的現役婉拒，歷來組建最佳陣容總遭遇挫折。第一屆舉辦時，牛棚擁全明星守護神納森(Joe Nathan)和李吉（Brad Lidge），加上當時美聯新人王史崔特（Huston Street），三大先發分別是克萊門斯（Roger Clemens）、皮維（Jake Peavy ）和威利斯（Dontrelle Willis），他們在2005年例行賽共累積19.7的勝利貢獻值（rWAR）。

從2009起到2013、2017和2023年賽事的先發，前一季平均總計僅12.7勝利貢獻值。總教練迪羅沙（Mark DeRosa ）上次找的是凱利（Merrill Kelly）、林恩（Lance Lynn），溫恩萊特（Adam Wainwright）和馬丁尼茲（Nick Martinez），這可稱不上頂級。

我們來比較兩屆前四名先發在參賽前一季的例行賽表現，2023年凱利、林恩、溫恩萊特與馬丁尼茲一共吃620局，總合防禦率3.61，三振/保送比 （SO/BB）3.08、勝場貢獻值7.8。準備參加2026年經典賽的四大先發史庫柏、史肯斯、萊恩、韋伯一共投761局，總合防禦率2.70、三振/保送比5.47，而勝場貢獻值（WAR）高達21.8，2026 年這四人各數據都佔據優勢，也更有能力在 WBC 投球限制下吃大量局數並展現主宰力。

雙城隊萊恩有精英級的三振保送比（K/BB ratio）。 美聯社

也因此，本屆轉變為史肯斯和史庫柏領軍，投手群簡直是天翻地覆的變化。兩人在今年11月都獲得塞揚獎，史庫柏是連續第二年獲獎。他們均處於巔峰狀態，過去兩季的防禦率包辦前兩名，均能投出時速破百的直球，他們都很討厭保送打者。當然，這大概是唯一能把萊恩或韋伯擠到第三號先發的理由，照兩人也是全明星，萊恩有精英級的三振保送比（K/BB ratio），韋伯則憑藉優異的滾地球取勝。先發四人搞定後，柏伊德、麥克林和霍梅斯至少有一人轉後援，而貝德納和米勒雙終結者將是美國隊關門最佳選擇。其中，目前的米勒能噴104英里的火球，可能是世界上最適合9局登板對決大谷翔平的人選。

摒除幾位先發與守護神的部分，幾位新加盟代表隊的助拳人也頗有來頭，麥克林雖在2025年8月才上大聯盟，但八場先發可圈可點，他的速球與滑球組合能有效誘發弱擊球。霍梅斯一樣，成功從牛棚轉為耐操的先發投手，三振率稍有下降，但他的伸卡、滾地球依然領跑聯盟，這在WBC防禦佈陣至關重要。比起2023年拿亞軍時的陣容，本屆總教練迪羅沙擁有更優異的投手選項。

不過數據亮眼歸亮眼，但WBC賽程使投手具有極大不確定性，主要原因是例行賽一打是 162 場，投手的防禦率會隨局數增加回歸獨立防禦率（FIP），在WBC一名先發可能僅一到兩場而已，一旦某個半局遭遇亂流或失誤，帳面數據會被極端放大，無法反映其真正實力。再來是用球數限制，WBC為保護球員生涯，設嚴格的投球上限（首輪65球、次輪80球、決賽95球），這使得像史庫柏這具備長局數續航力的投手，無法發揮例行賽「拉長戰線」優勢，戰術重心會更早移交牛棚。球季時程開打在3月，正值春訓 期間，多數投手未達狀態，球速、變化球的轉速與進壘點精確度低於7至8月份，這也是為何大牌球星在WBC常被爆的原因。

巨人隊韋伯則憑藉優異的滾地球取勝。 法新社

儘管棒球賽（尤其是短期）沒有絕對保證，但從帳面實力來看，美國隊憑藉強大的輪值展現出劍指冠軍的姿態。根據凱撒娛樂（Caesars）最新賠率，美國隊目前是奪冠最熱門（+130），領先於日本（+300）、多明尼加（+450）以及波多黎各（+950）。第六屆 WBC 將於明年三月開打，在過去五屆賽事中，美國隊僅奪下一次冠軍，看看2026年會不會是第二次。