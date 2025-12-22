日職／桑田真澄入主 蛻變中Oisix新潟勢將掀起旋風

旅日好手陽岱鋼效力的日職二軍獨立球隊Oisix新潟天鵝之皇隊 (Oisix新潟)，今年季前曾經遠征到台灣與台鋼雄鷹進行交流賽。而他們在這個季後補強的動作相當積極，讓球迷看到他們對於未來發展的決心以及企圖心。

補強人員包括了2022年在日本巨人隊擊出23支全壘打、52分的洋砲沃克(Adam Walker)、日本火腿隊2013年選秀第一指名的渡邊諒、NPB生涯累積83支全壘打的松山竜平。投手方面，牛棚戰力大增，2019年在日本火腿隊一軍出賽60場的石川直也，NPB一軍出賽254場的井口和朋，以及球速達150公里的前樂天投手宮森智志都相繼加入。

Oisix新潟天鵝之皇隊2024年開始加入日本職棒二軍的前兩年，戰績雖然不理想，勝率皆不及4成，不過今年在武田勝監督的帶領下勝率從0.342進步到0.392，有明顯的成長。更重要的是球隊養成有一定成效，有幾名選手在今年的NPB選秀會上獲得指名。包括拿下二軍投手四冠王的主力先發能登嵩都，被阪神虎隊在選秀會上第五指名。左投手牧野憲伸以育成選秀第一指名加入中日龍隊；連續兩年二軍東部聯盟的安打王知念大成則加入了讀賣巨人隊。

好手輩出大大加深了Oisix新潟天鵝之皇隊的曝光以及在NPB12球團之中的印象，相對於另一支同期加入NPB二軍的靜岡Kufu HAYATE創新隊，存在感大了許多。而Oisix新潟近來更是聲勢大漲，其中的關鍵人物就是前巨人二軍監督桑田真澄的加入，他成為Oisix新潟天鵝之皇隊的CBO棒球發展總監，將協助球隊的營運並且對編成進行建議，同時球團也設下明年達到5成勝率的目標。

57歲的桑田真澄選手時代是巨人軍的王牌投手，NPB生涯累積173勝，並且曾於2007年到美國匹茲堡海盜隊打過1年。2021年他回到母隊巨人歷任一軍投手助理教練、一軍投手教練、農場總監督與二軍監督等重要職務。本季雖然帶領二軍奪下東部聯盟冠軍，但巨人卻在季後安排將桑田轉往球團行政職務，而他未予接受，而婉拒了球團預備的高階行政職位。

陽岱鋼效力於Oisix新潟天鵝之皇隊。 台鋼雄鷹提供

多家日本媒體推測，桑田真澄離開巨人隊主要是與監督阿部慎之助在選手指導及訓練方針上的理念不合所導致。桑田真澄今年擔任二軍監督，對於栽培石塚裕惺、笹原操希、三塚琉生、山瀬慎之助等年輕選手的成效在巨人球團內部的評價頗高。不過桑田講求自主、反對為練習而練習的傳統方式，與講求苦練、以量取勝的阿部慎之助在觀念上扞格歧異，最後巨人球團決定讓桑田真澄離開現場轉往行政職，引發不少的討論。

桑田真澄最後落腳二軍球團Oisix新潟，提出了許多對球團經營、訓練方式、訓練環境以及戰力強化的想法。他表示:「不可否認，這支加入NPB第2年的新球隊無論戰力或是財力都有劣勢，尤其與巨人隊比起來。不過我相信自己在這個新球團所做的新挑戰，將會影響未來日本球界的發展!」由於他本身知名度極高，加上累積了多年的經驗，在養成上獲得一定的口碑，這次投入Oisix新潟高階行政職位，如何帶領這支球隊往更高層次發展，相當受到期待。